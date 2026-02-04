https://ukraina.ru/20260204/garazhnaya-biologiya-na-ukraine-i-portret-zelenskogo-v-faylakh-epshteyna-khronika-sobytiy-na-utro-4-1075192079.html

В ответ на призыв Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не нарушала договорённостей. В файлах Джеффри Эпштейна нашли упоминания об украинской лаборатории. Также стало известно, что американский финансист обсуждал Украину и сомневался в Зеленском

"Россия сдержала слово по перемирию": Трамп ответил на обвинения Зеленского Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал завершение недельного "энергетического перемирия" на Украине, фактически отвергнув обвинения Владимира Зеленского о нарушении Москвой договорённостей.Трамп заявил, что согласованный период был ограничен одной неделей. "Перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья. И [президент России Владимир] Путин сдержал своё слово", — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов.Комментируя возобновление Россией ударов по энергетической инфраструктуре, Трамп добавил: "Оно закончилось, и Путин нанёс сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся любому перемирию".Между тем издание Foreign Policy написало, что ключевым элементом подхода администрации Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта является убеждение, что восстановление полномасштабных торговых связей между Вашингтоном и Москвой станет лучшей гарантией долгосрочного мира. В публикации говорится, что в окружении Трампа существует устойчивое представление о том, что нормализация отношений откроет для американского бизнеса доступ к обширным российским ресурсам и рынкам, принеся инвесторам значительную прибыль. "Окружение Трамп живет в предвкушении миллиардов, которые можно заработать в случае объявления мира", — считает автор статьи. Издание The Wall Street Journal также сообщает, что как минимум два близких соратника Трампа уже ведут предварительные переговоры с Москвой об инвестиционных проектах, которые могут быть реализованы после заключения мирного соглашения. "Дизайнерские дети" на Украине: в документах по делу Эпштейна нашли следы генетического проектаСкандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, исследования в рамках которого проводились на Украине. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив новый массив документов по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США.Как следует из изученной переписки, Эпштейн контактировал с программистом Брайаном Бишопом, известным работой с криптовалютой биткоин. Бишоп обращался к финансисту с просьбой о выделении средств на поддержку проекта, направленного на "генетическое усовершенствование потомства" и клонирование человека."Продолжаю тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине", — утверждал Бишоп в одном из электронных писем.В другом сообщении он приложил финансовую таблицу для компании, занимающейся созданием так называемых "дизайнерских" детей. Одновременно с этим имя Владимира Зеленского вновь фигурирует в документах. Согласно обнародованным данным, в мае 2019 года Эпштейн вёл переписку с известным американским экономистом, экс-главой Минфина США Ларри Саммерсом, в которой обсуждалась ситуация на Украине и её недавно избранный лидер.В своих сообщениях Эпштейн, в частности, призывал помогать Украине, которая, по его словам, "должна быть сильной — экономически и в военном смысле". На это Саммерс заметил, что одних лишь европейских усилий будет недостаточно.Отдельное внимание в диалоге было уделено личности Владимира Зеленского. Эпштейн выразил скептицизм, назвав президента актёром и усомнившись, что тот станет "вторым Рейганом". "Я неплохо знаю тех, кто его спонсировал", — ответил ему Саммерс, не раскрывая деталей. Эпштейн продолжил критику, высказав мнение, что Зеленский производит впечатление "типичного восточноевропейского авантюриста, который торгует темой украинской гордости, при этом будучи галахическим евреем". По его словам, подобная "дешёвая комедия" настораживала, когда её "начинали разыгрывать перед нашими инвесторами".На прошлой неделе власти США завершили масштабную публикацию материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, переписку и фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли.Стоит напомнить, что в 2019 году Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними для целей сексуальной эксплуатации. В конце июля того же года он был найден мёртвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти было названо самоубийство.Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении до половины территории Никифоровки перешла под контроль ВС РФ. Подразделения ВС РФ наступают со сторон Резниковки и Закотного, стремясь выйти к Рай-Александровке, однако противник оказывает упорное сопротивление, удерживая господствующие высоты.На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточённые бои непосредственно в Красном Лимане и в районе Александровки у Коровьего Яра. Штурмовые группы продвигаются вперёд, достигнув тактических успехов севернее Богуславки.На Гуляйпольском направлении ситуация носит позиционный характер по линии Зализничное — Староукраинка — Цветковое. Российские войска вышли к восточным окраинам Рождественского и расширяют зону контроля севернее этого населённого пункта.На Запорожском направлении тяжёлые бои ведутся южнее Речного. Предпринимаются попытки закрепиться в районах Веселянки, Магдалиновки и Запасного. На Ореховском участке фронта существенных изменений не зафиксировано.На Красноармейском направлении ожесточённые бои идут в Гришино и у Сергеевки. Столкновения происходят также в Белицком и Новом Донбассе, российская авиация наносит удары по целям в районе Доброполья.На Константиновском направлении отражены контратаки противника у Берестка, продолжается зачистка территории севернее Клебан-Быкского водохранилища. Оказывается давление на Константиновку с востока и со стороны Ильиновки.

