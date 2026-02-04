https://ukraina.ru/20260204/kolduyut-radi-sokhraneniya-vlasti-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1075148770.html

Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты

Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты - 04.02.2026 Украина.ру

Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты

Украинские политические элиты сейчас с трепетом следят за закрытыми переговорами в Абу-Даби, а также за развитием российско-американских отношений. Их беспокоит прежде всего вероятность закулисных договоренностей, прекращения конфликта, а вместе с ним и масштабных коррупционных схем, невозможных в мирное время.

2026-02-04T05:10

2026-02-04T05:10

2026-02-04T05:10

эксклюзив

андрей ермак

киев

россия

израиль

юлия мендель

ярослав железняк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Однако повлиять на это они могут, лишь обратившись к потусторонним силам.Ради сохранения власти и продолжения войны они все чаще пытаются прибегать к помощи колдунов, магов и экстрасенсов, что само по себе говорит о деградации власть предержащих.На днях бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что экс-глава офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам. По ее словам, в 2023 году человек из "важной службы" сообщил, что Ермак "привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов". Как пишет Мендель, эти маги "жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы", которые Ермак якобы складывал в особый сундук. "Мол, в том особом сундуке - уже сами мертвецы", - написала Мендель.По ее словам, Ермак "далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы в украинской политике".В украинских СМИ на этой неделе вспоминали, что во время обысков антикоррупционных органов у Ермака были найдены предметы, связанные с оккультными ритуальными практиками (вуду).Украинские эксперты сразу же начали объяснять и сам факт гонений на каноническую православную церковь распространенностью среди политической элиты страны разнообразных форм оккультизма, граничащих с сатанизмом. Их подозрения публично подтвердил депутат Ярослав Железняк.В качестве примера депутат привел деятельность Богдана Орищенко, который публично называет себя "магом Велиаром". По словам Железняка, это лицо систематически появляется в информационном пространстве как блогер и спикер, публично защищая высших представителей власти и критикуя их оппонентов.В то же время, деятельность "мага Велиара", по словам депутата, не ограничивалась только участием в политических шоу. Несколько раз было зафиксировано его присутствие в провокационных акциях перед Киево-Печерской лаврой, где он публично совершал кощунственные действия.Особое внимание в своем видео Железняк уделил личной связи представителей украинской политической элиты с лицами из эзотерической среды. По его словам, "маг Велиар" неоднократно публично выступал в их защиту, называя сомнения и критику в их адрес "несправедливыми".Депутат также заявил, что в политических кругах давно обсуждается одержимость отдельных высокопоставленных чиновников оккультными практиками, о чем, по его мнению, свидетельствует большое количество браслетов и амулетов на их руках.Сам "маг Велиар" в ответном видеоролике обвинил Железняка в "работе на Кремль" - этот аргумент на Украине действует получше любых заклинаний и проклятий.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" в связи с этим пишет, что сейчас якобы одна из групп влияния пытается максимально дискредитировать Ермака и его методы управления, "причем пока никто не пишет про тайные общества, в которые входят наши элиты".Одесский анархист Вячеслав Азаров с сомнением относится к откровениям Мендель, но если это правда, то это, по его мнению, многое говорит о самом украинском государстве. "Если в нашем обезумевшем государстве обитатели Банковой действительно призывают на помощь загробные силы, это значит одно, - им мало власти, они ищут сверхъестественные способы исполнения своих желаний. А с такими чиновниками говорить о гуманизме, общественном договоре, демократической выборности и подотчетности перед избирателями совершенно бессмысленно. Мы для них лишь расходный материал", - резюмирует скандал Азаров.Обвиненный в госизмене нардеп Александр Дубинский, впрочем, уверен, что высказывания Мендель являются частью атаки так называемых "соросят". "Структуры Сороса и Пинчука, продолжают убеждать, что Ермак околдовал Зеленского с помощью “черной магии”. Просто по-другому объяснить кровавую бойню и безудержное воровство Зеленского, чем происками колдунов, не удается. Что же, придется сжечь их обоих на костре. Нужно будет внести правки в Уголовный кодекс", - иронизирует Дубинский.На днях в Киеве проходил суд над Юлией Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов. Украинские СМИ обратили внимание, что поддержать её на суд пришла Мария Тихая. Это бывшая модель с перекачанными губами, которая называет себя "главной ведьмой Украины". В украинских СМИ она регулярно, раскинув карты, предвещает скорое поражение России. Пришла она на суд в соболиной шубе стоимостью 620 000 гр. (1,3 млн р.)."Это разводила, которая даровала Ермаку всякие побрякушки, закрученные у него на руке, рассказывала про их исключительность, что их дьявол охраняет и так далее. Наверное, сейчас взяла отдельную плату за то, чтобы Тимошенко отмазать. И вы поймите, что эти люди управляют миллионами людей. Эти люди принимают государственные решения", - комментирует её появление на суде блогер Анатолий Шарий.Расплодившиеся в Киеве после Майдана маги, колдуны, ведьмы, предсказатели будущего и прочие шарлатаны, рекламируя свои услуги, хвастаются фото и видео с известными политиками, которые прибегают к их услугам.Подобные практики еще сохранились в ряде стран вроде Гаити и ДР Конго, но тамошние политики в этом отношении стараются выглядеть респектабельно, в отличие от украинской политической элиты. Впрочем, столь явная заинтересованность украинских политиков в услугах шарлатанов всех мастей говорит также о том, что иных способов борьбы с Россией у них не осталось.О том, чем ждать украинцам в нынешнем месяце - в статье Замерзание, рост цен и новые налоги. Что ожидает Украину в феврале

киев

россия

израиль

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, андрей ермак, киев, россия, израиль, юлия мендель, ярослав железняк, украина