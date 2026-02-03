https://ukraina.ru/20260203/ukrainskoe-dose-epshteyna-1075164705.html

Украинское досье Эпштейна

Украинское досье Эпштейна - 03.02.2026 Украина.ру

Украинское досье Эпштейна

Особое место в обнародованных файлах Эпштейна занимает Украина и её известные персоны и, конечно, Зеленский. Что вообще не вызывает удивления. Итак, 30 января Министерство юстиции США обнародовало самый большой пакет документов по делу Джеффри Эпштейна.

2026-02-03T17:43

2026-02-03T17:43

2026-02-03T17:43

эксклюзив

украина

запад

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

петр порошенко

министерство юстиции

фбр

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075045494_0:87:450:340_1920x0_80_0_0_35fe59b1a682b978b7da22ab1514274d.png

Объём архива превысил 3 миллиона страниц, что сделало эту публикацию крупнейшей в рамках законодательного процесса о раскрытии материалов дела.Как и в предыдущих публикациях, в документах Украина представлена на "почетном месте".Архив 2026 года подтверждает и дополняет ранее известные связи. В переписке 2010-2011 годов фигурируют киевские известные модельные агентства Linea 12 Models и L-Models, обсуждаются логистические детали поездок и услуг девушек. Владельцы этих компаний в своё время категорически отрицали какую-либо противоправную деятельность. Новым элементом стало обсуждение в 2017 году потенциальной покупки недвижимости во Львове для "деловых целей", хотя сделка, судя по всему, не состоялась.Кроме того, в частной переписке между знакомыми Эпштейна, датированной 2019 годом, активно обсуждались украинские президентские выборы. Участники диалога высказывали скепсис по поводу управленческого опыта Владимира Зеленского, а также рассуждали, как отношение России к Петру Порошенко* может влиять на конфликт на Донбассе.Наибольший резонанс вызвала находка анонимного письма 2024 года, которое было включено в архив. В нём содержались прямые, но пока бездоказательные обвинения президента Зеленского в причастности к "торговле людьми". На сегодняшний день Министерство юстиции США, ФБР не подтвердили эти обвинения. Однако звоночек Зеленскому был сделан, и это очевидно. Особенно наличие компромата может стать убедительным доводом в руках американцев на переговорах в Абу-Даби.А что вообще думают эксперты об архиве Эпштейна, который проливает свет на нравы в высших слоях западного общества – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопВижу, как бодро несется по каналам новость о найденном в файлах Эпштейна очередном упоминании просроченного, на этот раз в контексте торговли людьми. "Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan", — пишет автор письма. Он также задается вопросом, намерен ли Зеленский "остановить торговлю женщинами и детьми" и удивляется молчанию украинских СМИ. Вообще, надо отметить, что беда украинцев, превращенных собственными постмайданными властями в человеческий материал, какой-то черной тучей витает над страной еще с 2014 года. Со времен Порошенко и так называемой АТО в Донбассе в медийное поле нет-нет, да и прорывались сведения о работе "черных трансплантологов" с украинской стороны. С началом СВО эти сведения никуда не делись, но Запад давно решил, что Украина, как жена Цезаря вне подозрений, так что дел и посадок ждать не приходится. То же самое происходит и с вывозом украинских детей из страны. Даже в самой Незалежной изредка задаются робкими вопросами, получая шокирующие ответы. Так, недавно выяснилось, что фонд Зеленской отправил несовершеннолетних в Турцию, откуда как минимум две девочки-подростка вернулись беременными. И что? И все, как выражаются украинские депутаты, "повоняют и забудут". А сегодняшняя новость, не спорю, хайповая, но с большим нюансом. В отличие от прошлого найденного в материалах отрывка переписки, где сам педофил-финансист интересуется выбором на роль президента немалой страны в Европе комика, в новом отрывке речь идет о каком-то письме, попавшем в 2024 году (то есть через 5 лет после смерти самого преступника) в материалы ФБР. Так что как минимум пока о серьезном расследовании и установлении истины речь не идет. Видимо, до достижения целей СВО. А тогда так называемый "цивилизованный мир", весь перебывавший на острове Эпштейна, еще будет картинно удивляться, как же так и "они же ничего не знали". Демоны, что тут ещё сказать …Журналист Диана ПанченкоФайлы Эпшетйна. Волосы дыбом. Для нашего человека это невообразимо - представить, что самые влиятельные люди планеты насилуют и приносят в жертву детей. В США наоборот все возмущены. Есть куча свидетелей и доказательств... Но почему нет арестов? Крайним сделали Эпштейна, который "случайно" умер в тюрьме (при президенте Трампе).Это самый глубокий идеологический кризис Запада. Это конец. И ужас не в том, что мир узнал о преступлениях элит. Ужас в том, что других элит у Запада нет. Все замазаны. А теперь возвращаемся к несчастной Украине, которая за Запад сражается и вымирает. За пресловутые "западные ценности". Получается, миллионы мужчин умерли за ценности в виде растления детей? Осознать это больно и страшно. С другой стороны, Украину развращали много лет. Главный фетиш современной украинской культуры - секс, ненависть (в основном к России) и магия. Почитайте популярных писателей последних лет. Другого вы там не найдете. А потом оказывается, что Ермак, человек который де-факто руководил Украиной, - любитель магии и ритуалов на кладбищах. Руководство Офиса Президента Украины собирало воду с трупов... Кто-то удивлен? Так мы выбрали президентом атеиста! Без веры и принципов. Который объявил безбожие национальной религией. Отменил Рождество. Уничтожает Церковь и священнослужителей. И вот мы получили страну без идеологии (русофобия - это не идеология), без веры и без мечты. С президентом безбожником. С ориентиром на людей, которые насилуют детей. Надо ли разъяснять какое будущее нас ждет?Общественный деятель Александр СкубченкоДолгое время горстка ублюдков навязывала мировому обществу ЛГБТ** (экстремизм), старалась легализовать наркотики, декриминализировать педофилию и даже изнасилования. Они агрессивно размывали границы нормального и популяризировали то, что в нормальном обществе считалось ненормальным, аморальным, и даже преступным.Сорос (и его подельники) вкладывал миллиарды долларов в финансирование гражданского общества по всему миру. Во многих странах иноагенты, будучи у него на зарплате, расширяли границы допустимого в обществе от "немыслимо" до "допустимо" и даже — "политическая норма", где смогли узаконить наркоманию и ЛГБТ. Эти ублюдки прекрасно понимали реакцию мирового сообщества, стань достоянием гласности все те сатанинские оргии, что они устраивали на острове Эпштейна. Они понимали, что в рамках существующих норм и морали они — выродки, изгои. Но они меняли не себя — они вкладывали миллиарды, чтобы изменить нормы и мораль мирового сообщества такими образом, чтобы в новой "реальности" они уже не воспринимались ублюдками. Когда сегодня находятся те, кто поддерживает экстремизм ЛГБТ и прочий навоз, которым иноагенты Сороса пытаются подменить мораль человечества, это ведь не про либеральные ценности; ценностями тут и не пахнет. Это про то, что они стали лишь ширмой для прикрытия сатанинских оргий богатых и очень богатых ублюдков. Радует только одно: в нашем, русском обществе, выродки — это всё так же выродки, экстремисты — это экстремисты, а человеческие ценности — это ценность. Несмотря на все их огромные усилия, изменить нас, нашу мораль и наши традиционные ценности у них не получилось. Смотришь сейчас на все эти "файлы Эпштейна" и в очередной раз убеждаешься в правильности нашей политики по сохранению и защите наших традиционных ценностей. И диву даёшься, насколько же выродочные элиты на Западе.Публицист Юрий ШумилоКазалось бы, где смрадное "дело Эпштейна" и, в сравнении с ним, наша почти целомудренная "голая вечеринка"? Но на самом деле связь самая что ни на есть прямая.Первое и очевидное – отечественное "мероприятие" и многолетний парад этических и сексуальных девиаций – насквозь "элитные" сущности, с одной лишь разницей, – американское действо концентрированно привлекало в свои ряды политических и бизнес VIP персонажей, а наши эпигоны разврата собрались предаваться обнаженному веселью в составе пенной субстанции российского шоу-бизнеса.Впрочем, с нашей "вечеринкой" нет полной ясности. Мы ведь не знаем наверное всех ее участников. Сколько там было "вошедших не в ту дверь" и не было ли среди этих не упомянутых и политиков. И в этом второе сходство – состав участников, представленный для обществ – и нашего и американского, подвергся осмысленному цензурированию в интересах людей с "возможностями".Почти уверен, если бы Владимир Вольфович был бы жив на момент ее проведения, и в здравии, то скорее всего почтил бы "вечеринку" своим присутствием. Ведь на "острове Эпштейна" он засветился, правда, не как участник оргий, а упоминанием – "клоун-националист" и что-то там про любопытство к мальчикам.Настоящим вовсе не предлагаю возобновить расследования по "голой вечеринке" – кто там был еще из випов и не был упомянут. Наши доморощенные девианты получили по полной и соответствующие выводы не могли не сделать.Могу лишь предположить про выводы. И они грустны для наших шалунов с нравственными устоями – тут вам не там. Хотя, в перспективе, не исключаю, что замах был на создание подобного американскому карго-культа.Перспективы в направлении движения "элитки" к подобным "островам" были и если бы не военные действия в нашем Причерноморье, если бы не СВО, то общественное негодование по поводу "вечеринок" удалось бы замотать. Народ просто бы не обратил внимание – ну чудят… И, глядишь, через пару-тройку мирных и сытых лет вся наша необъятная превратилась бы в один бесстыдный "остров".При всей тяжести войны с Западом на территории бывшей Украины, при всех издержках этого бремени, можно сказать спасибо нашему воинству – война, кто бы чего не говорил, очистительный механизм. В том числе в нравственных вопросах.То, что элиты со времен позднего Древнего Рима склонны ни в чем себе не отказывать в половой сфере – избитый трюизм. Влечение к извращением и не только в сфере секса, присуще элитам в фазе разложения государственности. Как только у государства затупляется стимул к развитию или меняется система хозяйствования, сразу же элиты начинают чудить. И с сексом и вообще.США классический пример, ведь Эпштейн со своей гоп-компанией распоясались под прикрытием мировой элиты именно в то время, когда казалось, что гегемония Запада не подвергается сомнению.Но что-то пошло не так. Неспроста первые выявленные факты деятельности Эпштейна временно совпадают с нашими движениями к независимости – его первый арест в 2008-м, а Россия показала впервые свои острые зубы тогда же в войне 08.08.08 с Грузиией.Скажете – совпадение? Не думаю. Как не надо искать совпадений в жесткой реакции русского общества на "голую вечеринку" именно в 2023-м. За два года до никто бы ее не заметил.Другие нюансы в досье Эпштейна - "Педофильский скандал уничтожает Карла III. Почему в Британии Эпштейна объявили агентом КГБ"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов** Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, запад, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, петр порошенко, министерство юстиции, фбр, офис президента