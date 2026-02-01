https://ukraina.ru/20260201/pedofilskiy-skandal-unichtozhaet-karla-iii-pochemu-v-britanii-epshteyna-obyavili-agentom-kgb-1075066185.html

Педофильский скандал уничтожает Карла III. Почему в Британии Эпштейна объявили агентом КГБ

Сегодняшний номер Mail on Sunday – самой популярной воскресной газеты Великобритании – украшает фотография покойного сутенера Джеффри Эпштейна, на голове которого красуется фуражка с красной звездой

"Источники в разведке полагают, что Джеффри Эпштейн руководил крупнейшей в мире операцией по созданию "медовой ловушки", поставляя женщин для своей сети сообщников по поручению КГБ", – рассказывает читателям британское издание.Эта фантастическая версия стала ответом на развитие скандала вокруг дела Эпштейна, который постепенно разрастается, затягивая в свою воронку политиков, бизнесменов и знаменитостей.Министерство юстиции США накануне опубликовало самую большую порцию документов, связанных с педофильским бизнесом, который был поставлен Джеффри на широкую ногу. Он приглашал гостей на частный остров Литл-Сент-Джеймс, который был когда-то куплен американскими властями у Дании, и устраивал там сексуальные оргии с участием несовершеннолетних девушек.В новой порции опубликованных файлов полторы тысячи раз упоминается имя президента США Дональда Трампа. Там снова засветился бывший президент-демократ Билл Клинтон, который приезжал на остров Эпштейна и делал в его особняке пикантные фотографии. Стало известно, что Джеффри приглашал к себе самого богатого человека Америки Илона Маска, а его ассистентка выслала миллиардеру копии паспортов трех девушек – явно не для того, чтобы устроить их на работу в Tesla.Еще один известный толстосум – Билл Гейтс – якобы подхватил на острове венерическое заболевание, пытаясь скрыть это от жены. Но больше всего досталось Эндрю Маунтбеттен-Виндзору – младшему брату британского короля Карла III. В файлах Эпштейна обнаружили фотоснимки, запечатлевшие представителя правящей британской династии, который стоит на четвереньках, наклонившись над телом лежащей на полу девушки. И эти фото сразу появились во всех американских и европейских газетах.Эндрю с самого начала выделялся среди длинного списка высокопоставленных посетителей педофильского острова. После публикации первой порции разоблачительных документов стало известно, что Эпштейн организовывал для него свидание с русской девушкой по имени Ирина – отмечая, что она "умная, красивая и заслуживает доверия". Принц сразу согласился на эту встречу и дружески пригласил Джеффри в Букингемский дворец в компании женщин – пообещав сутенеру "полную приватность".Несложно представить, чем они могли заниматься в резиденции британских монархов. Вирджиния Робертс-Джуффре – одна из девушек, которых привозил на свои вечеринки Джеффри Эпштейн, – заявила о том, что ее трижды принуждали к сексу с британским принцем.Эндрю пытался откупиться, выплатив пострадавшей женщине неизвестную сумму. Но Вирджиния все равно писала о том, что происходило на острове – до тех пор, пока не погибла в результате загадочной автокатастрофы. После чего все вспомнили судьбу принцессы Дианы, которая тоже ушла из жизни, попав в автомобильную аварию – на фоне острого конфликта со своим мужем, нынешним королем Карлом.Британскому монарху пришлось публично отмежеваться от своего распутного брата. Эндрю лишили всех принадлежавших ему титулов, но это не сильно помогло семейству Виндзоров, давно потерявшему в обществе всякую популярность. Потому что многие британцы видят в королевской семье кучку бесполезных нахлебников, присосавшихся к государственной казне и живущих за счет своих подданных, продолжая оказывать теневое влияние на политическую жизнь Великобритании.Новый виток педофильского скандала, который начался сейчас после публикации фотоснимков одиозного Эндрю, грозит стать для Карла III еще одним тяжелым репутационным ударом.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявил, что брат короля должен дать показания в американском Конгрессе, рассказав о том, чем он занимался на берегах Литл-Сент-Джеймса и в Букингемском дворце. А Минюст США готовит публикацию новых материалов дела Эпштейна, где наверняка обнаружится дополнительный компромат на экс-принца. И тогда британцы вполне могут потребовать покончить с этим позорным монархическим балаганом.Газета Mail on Sunday находится под контролем Консервативной партии, которая оказалась на грани политического банкротства, но продолжает определять политику большинства британских изданий. Консерваторы всегда стояли на страже интересов королевской династии Виндзоров, и сегодняшняя статья, представляющая Эпштейна агентом коварного КГБ, является попыткой обнулить обвинения в адрес замазанного с головы до пят Эндрю.Столкнувшись с внутренними проблемами, британский истеблишмент каждый раз кричит о "русской угрозе" – и этот случай не является исключением. Богатый аристократ, насиловавший девушек вместе с самым известным сутенером планеты, изображается газетой в виде невинной жертвы русской разведки, с намеком на то, что его следовало бы понять и простить – одновременно придумав какие-то очередные карательные санкции против Москвы."Главное ведь – рассказать своим читателям: британский принц-насильник и не виноват вовсе. Это ведь его русские заманили, а он всего лишь бедная, несчастная, белая, пушистая жертва русского коварства, доставшегося нам от КГБ", – иронизирует по этому поводу политолог Владимир Корнилов.Конечно, в эту версию никто не поверит. Все понимают, что скандал вокруг дела Эпштейна является отражением того, что представляет собой верхушка современного западного мира, представленная в его документах практически поголовно. В файлах сутенера всплыла даже украинская тема, потому что в 2014 году он радостно обсуждал в переписке с финансисткой Ариан де Ротшильд перспективы Евромайдана – отмечая, что его победа "откроет много возможностей"."Остров Эпштейна – ничтожная витринная часть огромного архипелага, на котором держится цивилизация насильников и убийц. Построено совершенно больное общество, где богатые самовлюбленные недоумки компенсируют на захваченном в заложники человечестве все свои фобии, комплексы и травмы. Это они превращают мир в клоаку", – говорит публицист Олег Ясинский.История друзей Эпштейна убедительно показала – западные лидеры обличают себя сами, своим образом жизни, который до поры до времени скрывали от простолюдинов. И они хорошо справляются с этой задачей без посторонней помощи.Читайте также: Переговоры в Майами, дело Эпштейна и Майдан. Хроника событий на утро 1 февраля

