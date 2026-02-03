https://ukraina.ru/20260203/ukraina-na-14-protsentov-sokratila-tranzit-rossiyskoy-nefti-po-druzhbe-1075121602.html

Украина на 14 процентов сократила транзит российской нефти по "Дружбе"

Украина на 14 процентов сократила транзит российской нефти по "Дружбе" - 03.02.2026 Украина.ру

Украина на 14 процентов сократила транзит российской нефти по "Дружбе"

Украина в 2025 году транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" 9,73 миллиона тонн российской нефти. Об этом со ссылкой на данные украинской консалтинговой компания ExPro Consulting в ночь на 3 февраля сообщает РИА Новости

"Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 миллиона тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 14%... это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины – с 1991 года", – говорится в публикации на сайте компании.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, Татарстан. После Брянска он разветвляется на два участка. Северный проходит по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии. Южный проходит по территории Белоруссии и Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка нефти в Германию и Польшу по "Дружбе" была прекращена в январе-феврале 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия заявила об отказе от нефти по "Дружбе" в апреле 2025 года.В настоящее время нефть напрямую по трубопроводу продолжают получать Венгрия и Словакия, из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по целям в Бродах, где расположена ключевая линейная станция "Броды" нефтепровода "Дружба". Несмотря на заявления представителей киевского режима, нефтепровод не являлся целью для российских БПЛА. Подробнее в публикации - Западная Украина за минувшую неделю: Дым над Бродами и "чёрные тучи" над партией Тимошенко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

