"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ - 03.02.2026
"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ
"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру
"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ
Российская армия массово получает современные беспилотники, включая дрон "КВН" на оптоволокне и ударные "Герань-2". Войска активно экспериментируют и внедряют новые разработки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
В разговоре о техническом оснащении журналист спросил, проводятся ли в подразделениях эксперименты с аналогами "Бабы-Яги", как это было с "Бердышом" во время боев за Купянск.Он привел в пример российский дрон "КВН" на оптоволокне, который не глушится РЭБом и дает отличную картинку. "По моим личным впечатлениям, им полностью обеспечены все войска. Сколько надо, столько и дают. Он в промышленных масштабах выпускается", — сообщил военкор.Он также рассказал, что дроны "Герань-2" вообще могут нести до 50 килограммов взрывчатки. Они применяются как оперативно-тактический ракетный комплекс, который "разносит все в пределах видимости". "Раньше "Герани" только объекты в тылу поражали. А теперь их активно применяют на линии соприкосновения. Уничтожают технику, живую силу и укрепления", — подытожил собеседник Украина.ру.
"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ

04:00 03.02.2026
 
Российская армия массово получает современные беспилотники, включая дрон "КВН" на оптоволокне и ударные "Герань-2". Войска активно экспериментируют и внедряют новые разработки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
В разговоре о техническом оснащении журналист спросил, проводятся ли в подразделениях эксперименты с аналогами "Бабы-Яги", как это было с "Бердышом" во время боев за Купянск.
"Эксперименты проводятся везде. У любого подразделения есть свои мастерские и по беспилотникам. И армия снабжается классными дронами", — добавил Линин.
Он привел в пример российский дрон "КВН" на оптоволокне, который не глушится РЭБом и дает отличную картинку. "По моим личным впечатлениям, им полностью обеспечены все войска. Сколько надо, столько и дают. Он в промышленных масштабах выпускается", — сообщил военкор.
Он также рассказал, что дроны "Герань-2" вообще могут нести до 50 килограммов взрывчатки. Они применяются как оперативно-тактический ракетный комплекс, который "разносит все в пределах видимости".
"Раньше "Герани" только объекты в тылу поражали. А теперь их активно применяют на линии соприкосновения. Уничтожают технику, живую силу и укрепления", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
