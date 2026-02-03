https://ukraina.ru/20260203/geran-2-teper-bt-po-peredovoy-voenkor-rasskazal-kak-udarnye-bpla-kamikadze-gromyat-vsu-1075106001.html

"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ

"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру

"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ

Российская армия массово получает современные беспилотники, включая дрон "КВН" на оптоволокне и ударные "Герань-2". Войска активно экспериментируют и внедряют новые разработки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

В разговоре о техническом оснащении журналист спросил, проводятся ли в подразделениях эксперименты с аналогами "Бабы-Яги", как это было с "Бердышом" во время боев за Купянск.Он привел в пример российский дрон "КВН" на оптоволокне, который не глушится РЭБом и дает отличную картинку. "По моим личным впечатлениям, им полностью обеспечены все войска. Сколько надо, столько и дают. Он в промышленных масштабах выпускается", — сообщил военкор.Он также рассказал, что дроны "Герань-2" вообще могут нести до 50 килограммов взрывчатки. Они применяются как оперативно-тактический ракетный комплекс, который "разносит все в пределах видимости". "Раньше "Герани" только объекты в тылу поражали. А теперь их активно применяют на линии соприкосновения. Уничтожают технику, живую силу и укрепления", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.

