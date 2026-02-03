3 февраля 2026 года, утренний эфир - 03.02.2026 Украина.ру
3 февраля 2026 года, утренний эфир
3 февраля 2026 года, утренний эфир - 03.02.2026 Украина.ру
3 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T13:11
2026-02-03T13:11
новороссия
рамиль замдыханов
петр порошенко
борис филатов
оун
новороссия сегодня
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075150492_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8a1a6763cdd4c4382f67d7dfe7dc1c83.jpg
Сегодня в эфире:"Нам есть, чем гордиться!" Юбилей "Юности" — 50 лет. Гость: Гелена Ефимова - директор Дворца молодёжи "Юность"."Большое интервью". Об украинизации и информационной войне, а также о медийном эффекте, который произвела на общество СВО. Ведущий: Рамиль Замдыханов. Гость: Вера Кузьмина - журналист, обозреватель телеканала "ТВ Центр".* В беседе упоминаются Пётр Порошенко и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Ринат Ахметов, признанный Минюстом членом экстремистского объединения.* Минюст внёс ОУН и лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских."Время Новороссии". "Духовные традиции Руси", проекты поддержки женщин #ЯСВОЯ и "Платье жизни". Гость: Лайна Чайка - руководитель группы поддержки женщин #ЯСВОЯ."Помогаем своим". Работа всероссийской организации Комитет семей воинов Отечества в Новороссии и по всей стране. Гость: Юлия Белехова - общественный деятель, глава КСВО.
новороссия
новороссия, рамиль замдыханов, петр порошенко, борис филатов, оун, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Рамиль Замдыханов, Петр Порошенко, Борис Филатов, ОУН, Новороссия сегодня

3 февраля 2026 года, утренний эфир

13:11 03.02.2026
 
Сегодня в эфире:
"Нам есть, чем гордиться!" Юбилей "Юности" — 50 лет. Гость: Гелена Ефимова - директор Дворца молодёжи "Юность".
"Большое интервью". Об украинизации и информационной войне, а также о медийном эффекте, который произвела на общество СВО. Ведущий: Рамиль Замдыханов. Гость: Вера Кузьмина - журналист, обозреватель телеканала "ТВ Центр".
* В беседе упоминаются Пётр Порошенко и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Ринат Ахметов, признанный Минюстом членом экстремистского объединения.
* Минюст внёс ОУН и лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
"Время Новороссии". "Духовные традиции Руси", проекты поддержки женщин #ЯСВОЯ и "Платье жизни". Гость: Лайна Чайка - руководитель группы поддержки женщин #ЯСВОЯ.
"Помогаем своим". Работа всероссийской организации Комитет семей воинов Отечества в Новороссии и по всей стране. Гость: Юлия Белехова - общественный деятель, глава КСВО.
