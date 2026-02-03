https://ukraina.ru/20260203/3-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075150610.html
3 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:"Нам есть, чем гордиться!" Юбилей "Юности" — 50 лет. Гость: Гелена Ефимова - директор Дворца молодёжи "Юность"."Большое интервью". Об украинизации и информационной войне, а также о медийном эффекте, который произвела на общество СВО. Ведущий: Рамиль Замдыханов. Гость: Вера Кузьмина - журналист, обозреватель телеканала "ТВ Центр".* В беседе упоминаются Пётр Порошенко и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Ринат Ахметов, признанный Минюстом членом экстремистского объединения.* Минюст внёс ОУН и лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских."Время Новороссии". "Духовные традиции Руси", проекты поддержки женщин #ЯСВОЯ и "Платье жизни". Гость: Лайна Чайка - руководитель группы поддержки женщин #ЯСВОЯ."Помогаем своим". Работа всероссийской организации Комитет семей воинов Отечества в Новороссии и по всей стране. Гость: Юлия Белехова - общественный деятель, глава КСВО.
"Нам есть, чем гордиться!" Юбилей "Юности" — 50 лет. Гость: Гелена Ефимова - директор Дворца молодёжи "Юность".
"Большое интервью". Об украинизации и информационной войне, а также о медийном эффекте, который произвела на общество СВО. Ведущий: Рамиль Замдыханов. Гость: Вера Кузьмина - журналист, обозреватель телеканала "ТВ Центр".
* В беседе упоминаются Пётр Порошенко и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Ринат Ахметов, признанный Минюстом членом экстремистского объединения.
* Минюст внёс ОУН и лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
"Время Новороссии". "Духовные традиции Руси", проекты поддержки женщин #ЯСВОЯ и "Платье жизни". Гость: Лайна Чайка - руководитель группы поддержки женщин #ЯСВОЯ.
"Помогаем своим". Работа всероссийской организации Комитет семей воинов Отечества в Новороссии и по всей стране. Гость: Юлия Белехова - общественный деятель, глава КСВО.