

Наступление Армии России сознательно ведется с расчетом на минимизацию потерь, при этом страна задействовала лишь малую часть своего мобилизационного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Комментируя опасения о возможном затягивании войны на годы, Дудкин объяснил принципы текущей тактики ВС РФ. "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами", — сказал эксперт.Он описал изменившуюся структуру фронта. "Сейчас уже не существует сплошной линии фронта с длинными окопами и траншеями. Боевые действия ведутся вокруг опорных пунктов: и на открытой местности, и в городах, и в селах. Эти опорники берутся отдельными штурмовыми группами", — заявил политолог.Дудкин подчеркнул ограниченность задействованных ресурсов и потенциал для их наращивания. "Россия на СВО обходится одним процентом своего населения и не проводит дополнительную мобилизацию. Хотя она может быть проведена, если российское руководство сочтет это необходимым", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Политолог: "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами"

05:45 01.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Наступление Армии России сознательно ведется с расчетом на минимизацию потерь, при этом страна задействовала лишь малую часть своего мобилизационного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Комментируя опасения о возможном затягивании войны на годы, Дудкин объяснил принципы текущей тактики ВС РФ. "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами", — сказал эксперт.
Он описал изменившуюся структуру фронта. "Сейчас уже не существует сплошной линии фронта с длинными окопами и траншеями. Боевые действия ведутся вокруг опорных пунктов: и на открытой местности, и в городах, и в селах. Эти опорники берутся отдельными штурмовыми группами", — заявил политолог.
Дудкин подчеркнул ограниченность задействованных ресурсов и потенциал для их наращивания. "Россия на СВО обходится одним процентом своего населения и не проводит дополнительную мобилизацию. Хотя она может быть проведена, если российское руководство сочтет это необходимым", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния