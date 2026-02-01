https://ukraina.ru/20260201/politolog-armiya-rossii-prodvigaetsya-medlenno-potomu-chto-delaet-eto-malymi-silami-i-malymi-zhertvami-1075056662.html

Политолог: "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами"

Политолог: "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами" - 01.02.2026

Политолог: "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами"

Наступление Армии России сознательно ведется с расчетом на минимизацию потерь, при этом страна задействовала лишь малую часть своего мобилизационного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

Комментируя опасения о возможном затягивании войны на годы, Дудкин объяснил принципы текущей тактики ВС РФ. "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами", — сказал эксперт.Он описал изменившуюся структуру фронта. "Сейчас уже не существует сплошной линии фронта с длинными окопами и траншеями. Боевые действия ведутся вокруг опорных пунктов: и на открытой местности, и в городах, и в селах. Эти опорники берутся отдельными штурмовыми группами", — заявил политолог.Дудкин подчеркнул ограниченность задействованных ресурсов и потенциал для их наращивания. "Россия на СВО обходится одним процентом своего населения и не проводит дополнительную мобилизацию. Хотя она может быть проведена, если российское руководство сочтет это необходимым", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.

