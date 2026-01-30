https://ukraina.ru/20260130/vs-rf-udarili-po-kharkovskoy-oblasti-1075000158.html
ВС РФ ударили по Харьковской области
ВС РФ ударили по Харьковской области - 30.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по Харьковской области
Российские военные нанесли удар по Харьковской области Украины, сообщил утром 30 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-30T07:19
2026-01-30T07:19
2026-01-30T07:19
новости
россия
харьковская область
украина
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Там же указали, что группа дронов "Герань" летит в направлении Синельниково Днепропетровской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о полётах "Гераней" в направлении Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Сообщалось о поражении целей в Васильковке и Синельниково.Кроме того, ВС РФ нанесли многочисленные удары по целям на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области (Вольнянск и другие районы) и ДНР (районы Краматорска и Славянска).Поражение объекта промышленной инфраструктуры в Запорожье, где после прилётов зафиксирован пожар, подтвердили власти временно оккупированного города.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьковская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
ВС РФ ударили по Харьковской области
Российские военные нанесли удар по Харьковской области Украины, сообщил утром 30 января телеграм-канал Украина.ру
Там же указали, что группа дронов "Герань" летит в направлении Синельниково Днепропетровской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о полётах "Гераней" в направлении Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Сообщалось о поражении целей в Васильковке и Синельниково.
Кроме того, ВС РФ нанесли многочисленные удары по целям на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области (Вольнянск и другие районы) и ДНР (районы Краматорска и Славянска).
Поражение объекта промышленной инфраструктуры в Запорожье, где после прилётов зафиксирован пожар, подтвердили власти временно оккупированного города.