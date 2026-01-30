https://ukraina.ru/20260130/vs-rf-udarili-po-kharkovskoy-oblasti-1075000158.html

ВС РФ ударили по Харьковской области

Российские военные нанесли удар по Харьковской области Украины, сообщил утром 30 января телеграм-канал Украина.ру

Там же указали, что группа дронов "Герань" летит в направлении Синельниково Днепропетровской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о полётах "Гераней" в направлении Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Сообщалось о поражении целей в Васильковке и Синельниково.Кроме того, ВС РФ нанесли многочисленные удары по целям на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области (Вольнянск и другие районы) и ДНР (районы Краматорска и Славянска).Поражение объекта промышленной инфраструктуры в Запорожье, где после прилётов зафиксирован пожар, подтвердили власти временно оккупированного города.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

