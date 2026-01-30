https://ukraina.ru/20260130/ukraina-vo-mgle-1074997981.html

Украина во мгле

Помните прогнозы "героев майдана" о том, как "через пять лет" (то есть в 2019 году) богатые как Крез украинцы разъезжают по всему миру, везде их любят за их выдающийся интеллект, склонность сорить деньгами и компанейский характер, а русские так и не изобрели ватерклозет, продолжают прозябать в нищете, рабстве и безнадёге?

И ведь правы оказались шельмецы. Надо только русские и украинцы поменять местами и будет стопроцентное попадание.У украинской катастрофы, как у любого другого события такого масштаба, причин много, как объективных, так и субъективных, но одна из основных – идеологизация. Они были настолько "не рабы", что даже свою идеологию имели. Националистическую, но вполне проработанную ещё Бандерой, которого они, через шестьдесят лет после его смерти признали своим "отцом нации".Любая идеология, какие бы высокие цели она перед собой ни ставила, плоха тем, что абсолютно уверенна в наличии единственно верного рецепта "светлого будущего", а также в том, что он у неё в кармане. В этом коренное отличие идеологии от религии. Религия откровенно ставит веру на первое место. Доказательства бытия божьего – от лукавого. В Бога надо просто верить, ибо он непознаваем. В этом плане религия значительно ближе к науке, чем идеология, ибо, как минимум часть научных теорий считают человеческий разум априори неспособным до конца познать тайны вселенной. Остальные же, хоть и отрицают детерминированность непознаваемости вселенной, но косвенно её признают, утверждая бесконечность процесса познания. Ведь нельзя окончательно познать бесконечно познаваемую бесконечность.Это правильно, ибо до конца познав вселенную человек получает возможность её изменить, полностью изменить, включая базовые физические законы - пересоздать. Он становится выше вселенной, выходит за её пределы, превращаясь в Бога-творца новой вселенной.Идеология же апеллирует к научности, утверждая, что имеет строгие доказательства своей правоты, хоть в реальности также базируется исключительно на вере в ограниченный набор догм, крайне убогих по сравнению с любым религиозным учением. Но, утверждая, что обладает "научным знанием" пути в "светлое будущее" идеология ничтоже сумяшеся требует "весь мир разрушить" уже сегодня, чтобы "а затем" построить "прекрасный новый мир" – рай на Земле.Это её кардинальная ошибка, причём ошибка преступная, обрекающая на лишения и гибель миллионы "малых сих", поверивших в "научное знание" идеологов и согласившихся разрушить "уже сегодня" базу своего существования, для того чтобы завтра получить нечто большее и лучшее. Классическая мошенническая схема: вы мне передаёте вполне определённые средства (ресурсы) сегодня, за то, что я вам обещаю нечто неопределённое, но очень хорошее завтра. Потом завтра начинает откладываться из-за "происков врагов" и так никогда и не наступает. Вы остаётесь без ничего, а изрядно уменьшившийся в объёме национальный ресурс концентрируется в руках идеологов, под тем предлогом, что они-то знают, как им распорядиться для скорейшего наступления "светлого будущего".Мне трижды приходилось начинать жизнь заново, один раз практически с нуля. Каждый раз это было связано с тем, что идущее на поводу у очередных идеологов общество не желало ждать естественного развития событий и стремилось подстегнуть их, разрушив "старый мир", чтобы "дать дорогу" новому. Так рухнул СССР, так Украина вначале "выбрала свободу", а затем незаметно для себя самой предпочла нацизм. Реформы для них, видите ли, были "слишком медленными", работа "слишком тяжёлой", а результат "слишком маленьким" и ждать его надо было "слишком долго".Каждый раз меня удивляли люди, совершенно не задумывавшиеся о том, что, решая сменить жильё, они вначале покупают или снимают квартиру, приобретают готовый или строят новый дом и только потом не разрушают, но продают или покидают (если оно съёмное) старое жильё. Эти же люди приходят в бешенство, когда им говорят, что нельзя разрушать основы старой государственности до возникновения (создания) новой. Они ругают оппонентов ретроградами и консерваторами, обвиняют в желании "присосаться к кормушке" и жить за чужой счёт, хоть это именно им, их "гуру" обещают, что они будут меньше работать и больше получать, а это значит, что кто-то другой должен будет работать больше, а получать меньше, ведь ресурс не возникает из ниоткуда, для того чтобы где-то прибавилось, где-то должно убавиться.Самые ушлые идеологи обещают рост производительности труда, не объясняя почему она должна вырасти на прежней материальной базе, к тому же разрушенной до создания новой, исключительно за счёт смены написанных на плакатах лозунгов. В этом смысле даже язычество прогрессивнее идеологизации. Последняя сравнима разве что с карго-культами, адепты которых верят, что, если прекратить работать, но построить из соломы чучело самолёта, полезные товары и вкусная еда появятся сами собой.Тушёнка рождается в банке, огонь живёт в зажигалке, в благосостояние народа произрастает из произнесения "правильных" идеологических формул в нужной последовательности. Кто говорит иначе – враг народа, подкупленный рептилоидами чтобы не позволить настрадавшимся людям пожить по-человечески. Вот сейчас убьём всех врагов и начнётся настоящее счастье.Вначале врагами идеологизированных украинцев стали их "пророссийские" соседи и родственники. Никакие аргументы в расчёт не принимались. Взаимосвязь экономик, рынки сбыта, источники сырья, традиционные связи – всё объявлялось выдумкой врагов, желающих оставить "прогрессивных украинцев" "в московском рабстве", в то время как они хотят в "свободную Европу", чтобы "жить по-человечески": "Вы были за границей, видели, как живут немцы?", - вопрошали люди, никогда дальше околицы родного села не бывавшие. "Вступим в ЕС и будем жить также", - утверждали они, и лишь презрительно ухмылялись, когда слышали, что для того, чтобы жить хорошо, надо не вступать куда попало, а много и тяжело работать нескольким поколениям подряд.У них была идеология, привычно обещавшая им рай на земле. Выяснилось, что слово "коммунизм" читали неправильно, надо было читать "национализм" и хотеть не "яблони на Марсе", а "вступить в ЕС". А всё остальное было правильно – врагов народа надо убить и тогда народу будет счастье. Сразу, каждому и сколько унесёшь, но поровну.В конце концов, "проевропейские" поняли, что "пророссийских" не переубедить. А свободные выборы не всегда давали нужный им результат (редко давали). Тут-то они и осознали, что правы были их идеологи, надо не уговаривать, а убивать. И они начали убивать.И сразу у народа появились новые враги. Первым новым врагом стал Путин, который почему-то не одобрил убийство украинцами своих сограждан. Затем врагами стали все русские. Украинцы-то ожидали, что они "выберут свободу", а они так и остались "рабами Путина". Не захотели разрушать свою страну и убивать своих соседей ради светлого будущего. Более того, призывали украинцев одуматься и прекратить убийства и разрушение среды обитания. Призывали долго, но безуспешно. В конце концов стали спасать тех, кто сопротивлялся идеологическому безумию "евроинтеграторов". Ясное дело, так только "враг прогресса" может поступать.В общем, несмотря на все козни "ретроградов", среди которых русские были главными, но не единственными, украинцы таки довели дело разрушения "старого мира" в одной отдельно взятой стране до логического завершения: "до ручки, до точки". Но не остановились, а захотели продолжить "до конца без конца", ведь светлое будущее так и не наступило, а значит смертей и разрушений было недостаточно.Ходатаи, на регулярной основе обносящие нас мирными инициативами, объясняют свою деятельность желанием "остановить гибель людей". Но если остановить процесс ликвидации идеологизированной Украины, она отряхнётся, оглядится по сторонам и займётся любимым делом – убийством и разрушениями "ради светлого будущего".Именно поэтому будущего у них нет. Зато есть идеология.О ближайшем будущем Украины - в статье "Я не жадный, просто России надо еще больше Украины"

