Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук - 30.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260130/alekhin-pro-situatsiyu-pod-volchanskom-vs-rf-otsekayut-vsu-na-uchastke-belyy-kolodez--velikiy-burluk-1074966452.html
Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук
Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук - 30.01.2026 Украина.ру
Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук
В районе Волчанска российские штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук. Морозная погода и отсутствие "зеленки" облегчают действия на сложной лесисто-болотистой местности. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-01-30T04:15
2026-01-30T04:15
новости
волчанск
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074596932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb8fdbacb4bfe107ac82975a144da3e6.jpg
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин констатировал изменение обстановки. "Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук", — сообщил эксперт.По его словам, местность на этом участке фронта — резкопересеченная, лесистая и местами заболоченная. Однако зимнее время с установившимися морозами и отсутствием "зеленки" помогает "северянам" выполнить эту сложную задачу, сказал Алехин.Он добавил, что ВСУ выстроили здесь серьезные укрепрайоны. При этом Киев не случайно перебрасывает сюда спецподразделения разведки, а с целью "оценить будущие маневры российской армии". "Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном. В отличии от армейских подразделений у них нет тяжелых вооружений, артиллерии, нет и поддержки с воздуха, поскольку в целом у Украины она отсутствует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
волчанск
россия
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074596932_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9212c2d4e0c9dc97a1ecceb5a0effe65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, харьковская область, харьковскийфронт, война на украине, новости украины
Новости, Волчанск, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, ХарьковскийФронт, война на Украине, Новости Украины

Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук

04:15 30.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В районе Волчанска российские штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук. Морозная погода и отсутствие "зеленки" облегчают действия на сложной лесисто-болотистой местности. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин констатировал изменение обстановки. "Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук", — сообщил эксперт.
По его словам, местность на этом участке фронта — резкопересеченная, лесистая и местами заболоченная. Однако зимнее время с установившимися морозами и отсутствием "зеленки" помогает "северянам" выполнить эту сложную задачу, сказал Алехин.
Он добавил, что ВСУ выстроили здесь серьезные укрепрайоны. При этом Киев не случайно перебрасывает сюда спецподразделения разведки, а с целью "оценить будущие маневры российской армии".
"Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном. В отличии от армейских подразделений у них нет тяжелых вооружений, артиллерии, нет и поддержки с воздуха, поскольку в целом у Украины она отсутствует", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияХарьковская областьХарьковскийФронтвойна на УкраинеНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
07:19ВС РФ ударили по Харьковской области
06:30Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова
06:20Американская парадигма: Трамп готов идти на уступки демократам, лишь бы не потерять верную соратницу
06:10Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
06:00Варшава перекладывает на Киев вину за "диверсии" в Польше
05:50"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть
05:40Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине
05:30Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима
05:15Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
05:10Фронт под Волчанском: российские войска расширяют плацдарм в Графском и Симоновке — Алехин
05:00Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину
04:45"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса
04:15Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук
04:00Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
03:58Трамп поблагодарил Россию за якобы приостановку ударов по городам Украины
03:52Новые российские дроны и нежелание ВСУ выходить с Донбасса. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
03:32Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы
Лента новостейМолния