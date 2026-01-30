https://ukraina.ru/20260130/alekhin-pro-situatsiyu-pod-volchanskom-vs-rf-otsekayut-vsu-na-uchastke-belyy-kolodez--velikiy-burluk-1074966452.html

Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук

Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук - 30.01.2026 Украина.ру

Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук

В районе Волчанска российские штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук. Морозная погода и отсутствие "зеленки" облегчают действия на сложной лесисто-болотистой местности. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-01-30T04:15

2026-01-30T04:15

2026-01-30T04:15

новости

волчанск

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074596932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb8fdbacb4bfe107ac82975a144da3e6.jpg

Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин констатировал изменение обстановки. "Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук", — сообщил эксперт.По его словам, местность на этом участке фронта — резкопересеченная, лесистая и местами заболоченная. Однако зимнее время с установившимися морозами и отсутствием "зеленки" помогает "северянам" выполнить эту сложную задачу, сказал Алехин.Он добавил, что ВСУ выстроили здесь серьезные укрепрайоны. При этом Киев не случайно перебрасывает сюда спецподразделения разведки, а с целью "оценить будущие маневры российской армии". "Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном. В отличии от армейских подразделений у них нет тяжелых вооружений, артиллерии, нет и поддержки с воздуха, поскольку в целом у Украины она отсутствует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.

волчанск

россия

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, харьковская область, харьковскийфронт, война на украине, новости украины