Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру

Из них семь сбили над территорией Брянской области, пять – над Крымом, по два – над акваторией Черного моря и Ростовской областью, по одному над Астраханской и Курской областями.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале уточнил, что при атаке пострадала мирная жительница.Он добавил, что также частично повредило два гражданских автомобиля.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дроны сбили в Чертковском районе и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других атаках — в материале Системы ПВО отразили атаку беспилотников в Херсонской области и на Донбассе на сайте Украина.ру.

