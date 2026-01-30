Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией - 30.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260130/ranena-mirnaya-zhitelnitsa-pvo-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1075000323.html
Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией - 30.01.2026 Украина.ру
Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-30T07:43
2026-01-30T07:44
Из них семь сбили над территорией Брянской области, пять – над Крымом, по два – над акваторией Черного моря и Ростовской областью, по одному над Астраханской и Курской областями.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале уточнил, что при атаке пострадала мирная жительница.Он добавил, что также частично повредило два гражданских автомобиля.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дроны сбили в Чертковском районе и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других атаках — в материале Системы ПВО отразили атаку беспилотников в Херсонской области и на Донбассе на сайте Украина.ру.
Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией

07:43 30.01.2026 (обновлено: 07:44 30.01.2026)
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру
Из них семь сбили над территорией Брянской области, пять – над Крымом, по два – над акваторией Черного моря и Ростовской областью, по одному над Астраханской и Курской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале уточнил, что при атаке пострадала мирная жительница.
"Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница", - написал Богомаз.
Он добавил, что также частично повредило два гражданских автомобиля.
В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дроны сбили в Чертковском районе и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
О других атаках — в материале Системы ПВО отразили атаку беспилотников в Херсонской области и на Донбассе на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния