Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш" - 30.01.2026
Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш" - 30.01.2026 Украина.ру
Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
Новый тяжелый российский беспилотник "Бердыш" с универсальной платформой поступил на передовую. Дрон может нести 20 кг груза, работать как ударный комплекс или транспортник, а по характеристикам не уступает украинской "Бабе-яге". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на харьковском направлении, Алехин отметил общий тренд в применении БПЛА. "Отмечу также, что в зоне СВО возросла роль тяжелых беспилотников, которые обеспечивают по воздуху поставку боеприпасов, провизии передовым штурмовым подразделениям российской армии", — сказал эксперт.Он сообщил о появлении новой российской модели БПЛА. "По некоторым данным "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении", — заявил полковник, добавив, что дрон имеет универсальную платформу для решения различных задач.Алехин сообщил, что "Бердыш" способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и наносить удары на дальности в 25 километров. По своим боевым возможностям и техническим характеристикам он может соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских фронтовых БПЛА — гексакоптер "Баба-яга", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Также на тему беспилотников в зоне СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"

04:00 30.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба Уралдронзавода
- РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уралдронзавода
Новый тяжелый российский беспилотник "Бердыш" с универсальной платформой поступил на передовую. Дрон может нести 20 кг груза, работать как ударный комплекс или транспортник, а по характеристикам не уступает украинской "Бабе-яге". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на харьковском направлении, Алехин отметил общий тренд в применении БПЛА. "Отмечу также, что в зоне СВО возросла роль тяжелых беспилотников, которые обеспечивают по воздуху поставку боеприпасов, провизии передовым штурмовым подразделениям российской армии", — сказал эксперт.
Он сообщил о появлении новой российской модели БПЛА. "По некоторым данным "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении", — заявил полковник, добавив, что дрон имеет универсальную платформу для решения различных задач.
Алехин сообщил, что "Бердыш" способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и наносить удары на дальности в 25 километров.
По своим боевым возможностям и техническим характеристикам он может соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских фронтовых БПЛА — гексакоптер "Баба-яга", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Также на тему беспилотников в зоне СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния