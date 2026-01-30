https://ukraina.ru/20260130/mozhet-sopernichat-s-baboy-yagoy-alekhin-pro-boevye-vozmozhnosti-novogo-tyazhelogo-drona-berdysh-1074970271.html
Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
Новый тяжелый российский беспилотник "Бердыш" с универсальной платформой поступил на передовую. Дрон может нести 20 кг груза, работать как ударный комплекс или транспортник, а по характеристикам не уступает украинской "Бабе-яге". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на харьковском направлении, Алехин отметил общий тренд в применении БПЛА. "Отмечу также, что в зоне СВО возросла роль тяжелых беспилотников, которые обеспечивают по воздуху поставку боеприпасов, провизии передовым штурмовым подразделениям российской армии", — сказал эксперт.
Он сообщил о появлении новой российской модели БПЛА. "По некоторым данным "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении", — заявил полковник, добавив, что дрон имеет универсальную платформу для решения различных задач.
Алехин сообщил, что "Бердыш" способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и наносить удары на дальности в 25 километров.
По своим боевым возможностям и техническим характеристикам он может соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских фронтовых БПЛА — гексакоптер "Баба-яга", — заключил собеседник издания.
Также на тему беспилотников в зоне СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.