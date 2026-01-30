https://ukraina.ru/20260130/tramp-obyavil-v-ssha-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-kuby-1074999163.html

Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую, по его словам, Соединённым Штатам представляет Куба. Соответствующий указ 29 января был опубликован на сайте Белого дома

"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", — говорится в тексте документа.Против стран, продолжающих поставлять нефть на Остров свободы, также вводятся дополнительные пошлины. на товары, импортируемые в США.27 января в ходе беседы с журналистами в штате Айова Трамп заявил, что Куба близится к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти.Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения военно-морской блокады с целью прекращения импорта нефти на Кубу.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

