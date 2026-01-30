https://ukraina.ru/20260130/tramp-obyavil-v-ssha-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-kuby-1074999163.html
Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которую, по его словам, Соединённым Штатам представляет Куба. Соответствующий указ 29 января был опубликован на сайте Белого дома
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074819748_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_15b17a686918cb3ac931c81ef910613e.jpg
"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", — говорится в тексте документа.Против стран, продолжающих поставлять нефть на Остров свободы, также вводятся дополнительные пошлины. на товары, импортируемые в США.27 января в ходе беседы с журналистами в штате Айова Трамп заявил, что Куба близится к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти.Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения военно-морской блокады с целью прекращения импорта нефти на Кубу.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
