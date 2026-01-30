Варшава перекладывает на Киев вину за "диверсии" в Польше

https://ukraina.ru/20260130/varshava-perekladyvaet-na-kiev-vinu-za-diversii-v-polshe-1074998850.html

Украина не передаёт Польше информации о своих гражданах, подозреваемых в работе на Россию, а польские правоохранители испытывают недоверие к украинским коллегам, сообщают польские СМИ.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069782755_0:61:1384:840_1920x0_80_0_0_7f0309a242d58a36a62a423cc6b92ddc.jpg

В Польше очередной скандал на украинском направлении. Дело в том, что Варшава недавно подписала новое соглашение с Киевом относительно борьбы с преступностью. Это произошло после крушения поезда в Люблинском воеводстве, в чём польские спецслужбы обвинили диверсантов с украинским гражданством, якобы работавшим на Россию. Однако, как сообщило респектабельное издание Rzeczpospolita, соглашение до сих пор не вступило в силу, и, что ещё хуже, польские правоохранители испытывают ограниченное доверие к своим украинским партнёрам.Напомним, 16 ноября 2025 года на участке железной дороги Варшава-Люблин было обнаружено повреждение одного из рельсов. Поначалу оно было настолько незначительным, что по нему спокойно проехали две пригородных электрички. И лишь машинист шедшего на скорости в 150 км междугороднего поезда сообщил диспетчеру о проблеме на участке пути – только после этого повреждение и выявили. При этом скорый поезд никаких повреждений не получил, а его пассажиры вообще ничего не заметили.На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошел акт диверсии, а железнодорожные пути разрушены взрывным устройством. Он добавил, что речь идёт о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и её граждан, и соответствующие службы приложат все усилия для задержания исполнителей независимо от того, кто является заказчиком. Туск также отметил, что отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для поставок западной помощи Украине.Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сказал, что по делу собрано "очень много доказательств", которые, "безусловно, позволят нам в кратчайшие сроки установить личности виновных в этом гнусном акте саботажа". Он подчеркнул, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также многочисленные материалы и улики, которые могут помочь установить личности преступников.18 ноября во время выступления в Сейме Дональд Туск заявил, что следствие считает исполнителями диверсии двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Белоруссии и после диверсии успели без проблем выехать из страны. На следующий день представитель Национальной прокуратуры Польши, прокурор Пшемыслав Новак сообщил о предъявлении заочных обвинений двум гражданам Украины – Александру К. и Евгению И. Таким образом, подтвердилось предположение издания Украина.ру о том, что одним из подозреваемых является Евгений Иванов, которого в мае 2025 года Галицкий районный суд Львова заочно признал виновным в диверсионной деятельности. Но эта информация не была сообщена польской стороне."Я сказал президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, возникающие в результате сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины. Президент Зеленский сказал мне, что у него самого такая же проблема", – заявил тогда Дональд Туск. В ответ на сайте Зеленского появилась информация о том, что они с Туском "договорились создать украинско-польскую группу, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем".Именно в результате этой договорённости 11 декабря 2025 года министры внутренних дел обеих стран – Марчин Кервинский и Игорь Клименко – подписали соглашение "о сотрудничестве в предотвращении, выявлении и борьбе с преступностью, а также в преследовании виновных в совершении преступлений".Цель соглашения, по информации издания Rzeczpospolita, – помочь предотвратить акты саботажа в Польше, а также положить конец украинской киберпреступности, в первую очередь мошенничеству с использованием спуфинга (звонка от имени банка или государственного органа), часто осуществляемому колл-центрами с территории Украины.Но проблема в том, что документ ещё не вступил в силу, поскольку требует ратификации Сеймом (парламентом) Польши, а правоохранители и спецслужбы по обе стороны польско-украинской границы только начинают прорабатывать детали практического сотрудничества."Украинская контрразведка ведёт специальную базу данных своих граждан, подозреваемых в терроризме и симпатизирующих России (на Украине ведётся более 2800 расследований по фактам саботажа и шпионажа), но не делится этой информацией с польскими спецслужбами. И это несмотря на то, что именно с Украины прибывает наибольший процент лиц, совершающих акты саботажа и диверсий в Польше и Европе", – пишет Rzeczpospolita, указывая, что без данных украинской стороны о людях, работающих на Россию, Польша не сможет справиться с диверсантами.Польская полиция, среди прочих, надеется получить доступ к украинской базе данных. "Это напрямую повлияет на эффективность оперативно-разведывательных мероприятий, проводимых против лиц, занимающихся диверсионной деятельностью на территории Польши, Украины и стран-членов Европейского Союза", – заявила журналистам Александра Лясковская из пресс-службы Главного управления полиции.Однако согласно неофициальным данным, которые получило издание, "польская сторона испытывает ограниченное доверие и не намерена делиться с украинской стороной информацией об идентифицированных диверсантах с украинским гражданством". "Давайте вспомним об ограниченном доверии к украинским спецслужбам, которые, как и израильские, любят плести интриги и играть в игры", – сказал журналистам сотрудник польской спецслужбы АВБ (Агентство внутренней безопасности, аналог ФСБ).Офицер не удивлён, что польские спецслужбы не хотят гарантировать украинцам доступ к своим базам данных. "Единственная служба на Украине, относительно защищенная от продажи данных России, – это антикоррупционное агентство НАБУ, и то лишь потому, что американцы защищают его, чтобы использовать свои интересы в Украине", – подчеркнул сотрудник АВБ.Министерство внутренних дел Польши заверило издание, что в соглашение с Украиной включены "гарантии, обеспечивающие, что ни одна из сторон не получит безусловного доступа к ресурсам соседнего государства, что в полной мере защищает наш суверенитет". Однако до сих пор неясно, действительно ли новое соглашение заблокирует въезд потенциальных диверсантов в Польшу, или оно окажется всего лишь бессмысленным политическим жестом, отмечено в материале издания Rzeczpospolita.Реагируя на эту публикацию, замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил: "Хочу подтвердить, что мы обмениваемся информацией с Украиной по вопросам борьбы с преступностью. Это сотрудничество продолжается на уровне прокуратуры, полиции и пограничной службы. Соглашение, подписанное министром Кирвинским с министром внутренних дел Украины, укрепляет это сотрудничество и обеспечивает прочную правовую основу для его дальнейшего развития".Мрочек подчеркнул, что "украинцы обмениваются данными о людях, совершающих преступления". "Мы обмениваемся данными с Украиной для борьбы с преступностью", – повторил он, и добавил, что основой для борьбы с преступностью является международное сотрудничество между странами Европейского Союза. Более содержательных комментариев со стороны МВД или правительства Польши не было.Большинство польских СМИ опубликовали обзор вышеупомянутого материала под заголовком "Громкое соглашение по-прежнему не работает", на что депутат Сейма от националистической партии "Конфедерация" Анджей Запаловский саркастически отреагировал в социальных сетях: "А что положительного со стороны Украины по отношению к Польше действует?" Встречались и более жёсткие комментарии вроде "Клименко проигнорировал Кервинского и остальных ляхов, ведь все сделки с бандеровцами стоят меньше, чем гривны, поэтому "российские диверсанты" будут продолжать минировать железнодорожные пути, пока не добьются успеха".Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский не исключает, что речь может идти о попытке польских правоохранителей переложить вину за "диверсии" в Польше на украинских коллег, однако в таком случае это является доказательством некомпетентности соответствующих служб обеих стран."Нужно сразу определиться, что в истории международных отношений редко бывает так, что правоохранители и спецслужбы разных стран делятся абсолютно всем. Передача информации всегда является избирательной, и подчинена интересам сторон. Иногда эти интересы совпадают, и тогда сотрудничество идёт хорошо, а иногда расходятся, и тогда – плохо. Потому нет ничего удивительного в том, что украинские службы весьма воздержаны в передаче данных польской стороне, которая, в свою очередь, не доверяет украинцам", – отметил Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По мнению журналиста, сложно ожидать взаимного доверия между польскими и украинскими службами. "С одной стороны, Польша выпустила на свободу украинца, которого немецкое правосудие подозревает в подрыве "Северных потоков". В то же время Италия передала Германии другого украинца, подозреваемого в совершении этой же диверсии. Мне лично очень интересно, что скажет этот украинец, допрашиваемый немецкими правоохранителями. Может, мы, наконец, узнаем тайну подрыва "Северных потоков"", – сказал он."С другой стороны, польская практика сотрудничества с украинской стороной не является наилучшей, да и в целом атмосфера между Польшей и Украиной не является наилучшей. Потому никого не должно удивлять, что сотрудничество между соответствующими службами двух стран также желает лучшего", – подытожил Мачей Вишнёвский.Другие подробности дела "украинских диверсантов" в Польше - в статье ""Украинские диверсанты" в Польше вызвали конфликт между прокуратурой и спецслужбой"

польша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий вишневский, игорь клименко, сейм, украина.ру, фсб, туск дональд, эксклюзив