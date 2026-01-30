"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле - 30.01.2026 Украина.ру
"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле
"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле - 30.01.2026 Украина.ру
"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле
Сдержанная реакция Москвы и Пекина на действия США в Венесуэле объясняется стратегическими приоритетами и нежеланием обострять отношения с Вашингтоном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-30T04:45
2026-01-30T04:45
Политолог дал оценку позиции Пекина. "А Китай вообще не любит нарываться. Его позиция в этом плане не впечатляет. Это не значит, что Китай готов бесконечно терпеть, но он явно не хочет провоцировать дополнительные трения", — сказал эксперт.Он отметил изменение тона американского лидера. "Трамп вдруг понял, что Китай уже не тот, что в прошлом. Если просто попытаться вырвать у него то, что ты хочешь, получишь в ответ. США сначала объявили высочайшие пошлины, а Китай в ответ ограничил экспорт редкоземельных металлов", заявил политолог, отметив, что потом стороны договорились вернуть все обратно.Касаясь позиции России, Лукьянов назвал более важный приоритет. "И для нас важны не только экономически. Скорее политически — вопрос в тонкой и длительной политической игре, которая ведется вокруг Украины. Ставки в ней слишком высоки. И для нас это важнее Венесуэлы", — пояснил он.Никому не хочется связываться с США, потому что они важны для многих стран — в том числе для России, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле

04:45 30.01.2026
 
Сдержанная реакция Москвы и Пекина на действия США в Венесуэле объясняется стратегическими приоритетами и нежеланием обострять отношения с Вашингтоном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Политолог дал оценку позиции Пекина. "А Китай вообще не любит нарываться. Его позиция в этом плане не впечатляет. Это не значит, что Китай готов бесконечно терпеть, но он явно не хочет провоцировать дополнительные трения", — сказал эксперт.
Он отметил изменение тона американского лидера. "Трамп вдруг понял, что Китай уже не тот, что в прошлом. Если просто попытаться вырвать у него то, что ты хочешь, получишь в ответ. США сначала объявили высочайшие пошлины, а Китай в ответ ограничил экспорт редкоземельных металлов", заявил политолог, отметив, что потом стороны договорились вернуть все обратно.
Касаясь позиции России, Лукьянов назвал более важный приоритет. "И для нас важны не только экономически. Скорее политически — вопрос в тонкой и длительной политической игре, которая ведется вокруг Украины. Ставки в ней слишком высоки. И для нас это важнее Венесуэлы", — пояснил он.
Никому не хочется связываться с США, потому что они важны для многих стран — в том числе для России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
