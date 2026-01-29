https://ukraina.ru/20260129/fashistskiy-batalon-na-ukraine-voyuyut-bandy-frantsuzskikh-neonatsistov-1074980764.html

Фашистский батальон. На Украине воюют банды французских неонацистов

На Украине воюют два подразделения французских неонацистов, которые носят символику Третьего рейха, являются поклонниками Адольфа Гитлера и угрожают убивать своих политических оппонентов. А их основу составляют бывшие кадровые военнослужащие французской армии.

Информацию об этом опубликовали сразу несколько европейских изданий. Французский сайт StreetPress провел большое расследование, которое показывает, насколько активно вовлечены в украинский конфликт французские ультраправые, которые воюют за режим Зеленского, опираясь на негласную поддержку французской власти.Журналисты поименно называют уехавших на Украину боевиков, публикуя фотографии, где они демонстрируют нацистские татуировки, позируя на фоне знамени нацистской Германии. Многие лидеры французских ультраправых оказались в Киеве еще в 2022 году. Они вступили в ряды украинских нацистских подразделений и стали набирать туда соотечественников с фашистскими взглядами. Сейчас эти наемники активно вербуют в интернете французов, отдавая предпочтение лицам с военным прошлым."Среди вновь набранных солдат есть несколько бывших членов французских вооруженных сил – в том числе бывший парашютист Иностранного легиона. К ним присоединяются открытые неонацисты, которые не скрывают, что носят эмблемы СС и нацистскую символику. Один называет себя "Карлом Великим" – отсылка к одноименной французской дивизии Ваффен-СС, воевавшей во Второй мировой войне – и ранее служил в 13-м горнострелковом батальоне французской армии. С момента своего прибытия на Украину летом 2025 года он носит татуировку в виде свастики на груди. Другой боевик также служил в Иностранном легионе и носит на форме и снаряжении нацистскую символику", – рассказывает немецкая газета Berliner Zeitung.Число воюющих на стороне Киева французских нацистов заметно выросло в течение прошлого года. Ультраправые украинские подразделения понесли большие потери, и пытаются восполнить их за счет вербовки своих идейных единомышленников из Европы. Наемники из Франции едут на Украину чтобы заработать деньги и убивать людей. Причем, по данным StreetPress, им даже позволили сформировать в составе ВСУ отдельный национальный отряд."Присутствие французских неонацистов на украинской стороне не является новым явлением, но в 2025 году оно значительно усилилось. Группа разрослась настолько, что организовала собственное подразделение. Сначала оно действовало под названием "Агрессивная война", а позже – "Пиратский легион". Подразделение присоединилось к украинскому батальону, который имеет связи с ультранационалистической партией "Традиция и порядок". Один из участвующих в нем французов сам называл это формирование "фашистским батальоном", – пишет журналист Себастьен Бурдон.Боевики из "Пиратского легиона" именуют свою банду "айнзацгруппой". Так назывались подразделения немецких нацистов, которые специализировались на убийствах евреев, цыган, коммунистов и партизан. Айнзацгруппы Третьего рейха совершили на территории Советского Союза множество военных преступлений, уничтожая целые села и участвуя в карательных акциях против мирного населения. А представители нового поколения европейских ультраправых равняются на этих палачей и садистов.Другая французская группировка, которая участвует в боевых действиях на стороне украинской армии, тоже представляет собой команду идейных фашистов."Пиратский легион", – не единственное ядро французских неонацистов на Украине. Там также воюет другая группа, называющая себя "Легионом французских добровольцев". Это название перекликается с "Легионом против большевизма", созданным во время Второй мировой войны европейскими коллаборационистскими партиями и воевавшим на Восточном фронте против СССР. ЛФД включает бывших солдат, которые продолжают носить военную форму с французским триколором. Летом 2025 года, вероятно, именно в этой форме, в бою погиб один из членов группы. Он использовал псевдоним "Капо" – так называли людей, отвечавших за надзор за заключенными в нацистских концлагерях", – пишет издание StreetPress.Один из французских наемников – Гвендаль Коэн-Пуражо – был членом криминальной банды "Зуавы", тесно связанной с политическими организациями нацистов. В 2021 году он напал на антифашистский митинг в Вильпенте, жестоко избивая его участников. Полиция нашла в квартире этого экстремиста символику украинских боевиков, которые уже тогда активно сотрудничали с французскими ультраправыми.Коэн-Пужаро дал журналистам комментарий, заявляя о том, что он уехал на Украину для "борьбы с коммунизмом", и собирается продолжить эту борьбу во Франции.Нацистские наемники демонстративно публикуют фотографии с украинского полигона, где они упражняются в стрельбе по картонным мишеням. На одной из них написаны называния французских левых организаций, а на другой можно видеть имя девятнадцатилетнего антифашиста Клемана Мерика, убитого неонацистами в 2013 году. Боевики обещают вернуться во Францию и расправиться со своими противниками – причем, хорошо заметно, что они не опасаются реакции со стороны французского государства.Вербовка французских ультраправых, которая осуществляется сейчас в интернете, наверняка осуществляется с ведома европейских правоохранителей. У наемников не возникает серьезных проблем с законом – даже если их ловят с контрабандным вооружением, доставленным во Францию с Украины."В апреле 2023 года по возвращении с украинского фронта в Париже были арестованы двое французских неонацистов, у которых были обнаружены магазины для автоматов и оптические прицелы, классифицируемые как боевое оружие. После непродолжительного пребывания в тюрьме оба вернулись в Украину и, как полагают, находятся там и по сей день", – напоминает об этом журналист Себастьен Бурдон.Все это вызывает тревогу у многих здравомыслящих европейцев. Западная пресса активно пишет о воюющих за Зеленского ультраправых, отмечая, что их возвращение после окончания боевых действий несет в себе большую угрозу для стабильности в Северной Америке и Европе.Голландская газета De Telegraaf опубликовала в этом месяце откровения наемника из Нидерландов, который с отвращением говорит о воюющих в ВСУ нацистах. А канадская телерадиовещательная корпорация CBC рассказала вчера про печальную судьбу своего соотечественника, которого подстрелил на Украине другой иностранный боевик, приехавший на Украину из США.И эти вынужденные признания ломают фальшивый образ "демократической" Украины, который годами создавала европейская пропаганда.Подробнее - Как "нейтральные" страны Европы помогали Гитлеру

