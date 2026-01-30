https://ukraina.ru/20260130/rezhim-ostanova-dlya-vsekh-aes-ekspert--o-tom-kak-unichtozhenie-stantsiy-na-750-kv-paralizuet-ukrainu-1074829130.html
Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину
Энергетическая система Украины сохраняет работоспособность лишь потому, что не все ключевые объекты выведены из строя. Поражение станций на 750 кВ привело бы к полной остановке атомных электростанций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Поликарпов объяснил, почему украинские АЭС до сих пор работают и снабжают энергией Украину. "Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750 кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова", — заявил военный историк.Он пояснил, что сохранившиеся высоковольтные станции — это своеобразные "ворота", через которые атомные станции отдают электроэнергию в сеть. "Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу: в Киев и на восток", — сказал Поликарпов.Эксперт также отметил разную ситуацию в регионах, указав на особую уязвимость столицы. "На западе Украины отключают свет без больших ограничений, а в Киеве с ним до сих пор проблема, потому что транзитным мощностям был нанесен урон", — добавил он."В общем, результат от ударов есть. Но он не является стопроцентным даже из возможного", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

Поликарпов объяснил, почему украинские АЭС до сих пор работают и снабжают энергией Украину. "Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750 кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова", — заявил военный историк.
Он пояснил, что сохранившиеся высоковольтные станции — это своеобразные "ворота", через которые атомные станции отдают электроэнергию в сеть. "Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу: в Киев и на восток", — сказал Поликарпов.
Эксперт также отметил разную ситуацию в регионах, указав на особую уязвимость столицы. "На западе Украины отключают свет без больших ограничений, а в Киеве с ним до сих пор проблема, потому что транзитным мощностям был нанесен урон", — добавил он.
"В общем, результат от ударов есть. Но он не является стопроцентным даже из возможного", — подытожил собеседник издания.