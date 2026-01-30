https://ukraina.ru/20260130/rezhim-ostanova-dlya-vsekh-aes-ekspert--o-tom-kak-unichtozhenie-stantsiy-na-750-kv-paralizuet-ukrainu-1074829130.html

Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину

Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину - 30.01.2026 Украина.ру

Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину

Энергетическая система Украины сохраняет работоспособность лишь потому, что не все ключевые объекты выведены из строя. Поражение станций на 750 кВ привело бы к полной остановке атомных электростанций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2026-01-30T05:00

2026-01-30T05:00

2026-01-30T05:00

новости

украина

киев

россия

украина.ру

аэс

электроснабжение

электричество

электроэнергия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg

Поликарпов объяснил, почему украинские АЭС до сих пор работают и снабжают энергией Украину. "Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750 кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова", — заявил военный историк.Он пояснил, что сохранившиеся высоковольтные станции — это своеобразные "ворота", через которые атомные станции отдают электроэнергию в сеть. "Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу: в Киев и на восток", — сказал Поликарпов.Эксперт также отметил разную ситуацию в регионах, указав на особую уязвимость столицы. "На западе Украины отключают свет без больших ограничений, а в Киеве с ним до сих пор проблема, потому что транзитным мощностям был нанесен урон", — добавил он."В общем, результат от ударов есть. Но он не является стопроцентным даже из возможного", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, украина.ру, аэс, электроснабжение, электричество, электроэнергия, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня