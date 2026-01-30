Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима - 30.01.2026 Украина.ру
Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима
Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима - 30.01.2026 Украина.ру
Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима
Обрушение киевского режима возможно не в результате народного восстания или дипломатического урегулирования, а после полного разгрома ВСУ. Украинская армия является главной опорой Зеленского и её крах приведет к падению режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о способах уничтожения киевского режима без взятия Киева, Скориков сформулировал четкую позицию. "Для этого необязательно полностью освобождать территорию Украины, как это было в 1943-1944 годах. Достаточно уничтожить украинскую армию", — заявил эксперт.Он пояснил связь между крахом ВСУ и уничтожением киевского режима. "Если треснет фронт, треснет и трон. Рухнут ВСУ – рухнет киевский режим. На это нам и стоит рассчитывать", — сказал политолог.В то же время Скориков отверг сценарий капитуляции по аналогии с Германией во время Первой мировой. "Украина – не суверенное государство. У нее нет своей экономики. Ее экономика полностью зависит от подачек с Запада. И вряд ли Запад откажется от ее поддержки", — отметил он, подчеркивая уникальность текущей ситуации."На народное восстание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Даже если оно и будет, где гарантия, что оно будет за мир? Это могут быть какие-то мятежи нацистов, которые захотят убрать Зеленского, обвинив его в зраде, если он пойдет на уступки", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима

05:30 30.01.2026
 
© ФотоКоллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Обрушение киевского режима возможно не в результате народного восстания или дипломатического урегулирования, а после полного разгрома ВСУ. Украинская армия является главной опорой Зеленского и её крах приведет к падению режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о способах уничтожения киевского режима без взятия Киева, Скориков сформулировал четкую позицию. "Для этого необязательно полностью освобождать территорию Украины, как это было в 1943-1944 годах. Достаточно уничтожить украинскую армию", — заявил эксперт.
Он пояснил связь между крахом ВСУ и уничтожением киевского режима. "Если треснет фронт, треснет и трон. Рухнут ВСУ – рухнет киевский режим. На это нам и стоит рассчитывать", — сказал политолог.
В то же время Скориков отверг сценарий капитуляции по аналогии с Германией во время Первой мировой. "Украина – не суверенное государство. У нее нет своей экономики. Ее экономика полностью зависит от подачек с Запада. И вряд ли Запад откажется от ее поддержки", — отметил он, подчеркивая уникальность текущей ситуации.
"На народное восстание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Даже если оно и будет, где гарантия, что оно будет за мир? Это могут быть какие-то мятежи нацистов, которые захотят убрать Зеленского, обвинив его в зраде, если он пойдет на уступки", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
