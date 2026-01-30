https://ukraina.ru/20260130/tramp-poblagodaril-rossiyu-za-yakoby-priostanovku-udarov-po-gorodam-ukrainy-1074999597.html

Трамп поблагодарил Россию за якобы приостановку ударов по городам Украины

Россия якобы уже приостановила удары по Киеву и другим городам Украины, что США очень ценят, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом 30 января сообщает РИА Новости

"Россия уже некоторое время не ведёт обстрелов [Украины] из-за этой ужасно холодной погоды... Мы очень это ценим", — заявил Трамп журналистам во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома.Кроме того, добавил Трамп, на переговорах по Украине в Абу-Даби "достигается значительный прогресс" в вопросе мирного урегулирования.Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что следующая встреча будет двусторонней, но США могут к ней "присоединиться".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, выступая с заявлением, подтвердил обсуждение в ОАЭ вопроса об "энергетическом перемирии" и наличие неких договорённостей, детали которых раскрыты не были. Однако в российских источниках опровергли эти заявлении главы киевского режима.Подробнее о ситуации вокруг так называемого "энергетического перемирия" в материале Виктории Титовой - Договорились не стрелять по энергетике? Это ошибка или тактический расчет. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

