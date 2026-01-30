Американская парадигма: Трамп готов идти на уступки демократам, лишь бы не потерять верную соратницу

https://ukraina.ru/20260130/amerikanskaya-paradigma-tramp-gotov-idti-na-ustupki-demokratam-lish-by-ne-poteryat-vernuyu-soratnitsu-1074983503.html

Хозяин Белого дома Дональд Трамп столкнулся с серьёзными проблемами в Соединённых Штатах, причём во время избирательной кампании в Конгресс. Спасти своё положение он пытается при помощи "царя границы" и вынужден не просто вступать в переговоры с политическими противниками, а соглашаться на их условия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074984137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c62e888b0e46af0ad330de1b28fa580.jpg

Советники рекомендуют президенту США Дональду Трампу не увлекаться внешней политикой, а больше внимания уделять ситуации внутри страны, а происходят тревожные для него вещи.Задуманные для защиты населения от нелегальных мигрантов и наведения порядка рейды Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Миннеаполисе, крупнейшем городе штата Миннесота, обернулись антиправительственными акциями в разных концах страны. Спусковым крючком послужили убийства агентами ICE участников протестов: активистки Рене Гуд, когда она якобы пыталась наехать на них на машине, и медбрата Алекса Претти, который вмешался в конфликт между офицером и участником акции, его повалили на землю и после выкриков "у него ствол" застрелили в упор.Силовики оправдывают свои действия опасением за собственную жизнь, Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, сообщает, что агенты открыли огонь, когда к ним подошёл мужчина с пистолетом и стал "яростно сопротивляться" попытке его обезоружить, однако видеокадры с места происшествия не подтверждают эту версию. Администрация Белого дома утверждает, что приближение человека с оружием уже делает оправданной стрельбу федеральных агентов по нему. Стоит отметить, что у Претти при себе было зарегистрированное оружия, т.е. всё было в рамках закона. Однако Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) сделала заявление, что смо по себе нахождение человека с оружием рядом с полицией не может служить основанием для применения силы на поражение. NRA - крупная организация, традиционно поддерживающая Республиканскую партию, что очень важно в контексте уже стартовавшей избирательная кампании в Конгресс и опасений президента, что его однопартийцы столкнутся с трудностями на промежуточных выборах (от чего, по его словам, не застрахованы и демократы), о чём Трамп в очередной раз сказал, выступая перед избирателями в штате Айова 27 января.Борьба с нелегальной иммиграцией была для Трампа козырем – по сравнению с другими сферами здесь уровень одобрения со стороны населения выше. Так, действиями президента в этой сфере, согласно опросам, довольны 44,9% американцев (не довольны - 51%); в экономике - 40,8% (54,8% против); в борьбе с инфляцией – 37,5% (58,5% против); внешнеполитическим курсом – 40,8% (52,4% против). А теперь успех на миграционном направлении не просто тает на глазах, а становится тяжёлым бременем для Трампа – уже 1/4 республиканцев относится с недоверием к деятельности ICE. Кандидат в губернаторы Миннесоты от Республиканской партии Крис Мэдел снял свою кандидатуру и назвал политику президента неисправимой катастрофой. Рейтинг Трампа после инцидентов со смертельным исходом в Миннеаполисе тоже снизился и достиг минимальной отметки за весь второй срок правления – 38%. Как действовать дальше? И всё это так не вовремя – любые шаги расцениваются через призму выборов.Зато как на руку всем противникам Трампа. Демократы сразу же воспользовались сложившейся ситуацией и запустили кампанию против министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм – верной соратницы президента."Насилие, которое обрушило министерство на народ Америки, должно немедленно прекратиться. Ноэм нужно сейчас же уволить, или мы запустим в Палате представителей процедуру импичмента, - пригрозил 27 января лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис. - Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому".Эту волну активно подхватили и другие однопартийцы. Губернатор штата Нью-Йорк (где недавно ICE тоже проводила рейды) Кэти Хочул назвала Ноэм "бессовестной и наглой лгуньей", обвинив во лжи насчёт того, что Претти был вооружён, хотя на видеозаписях у него в руках только телефон. В одном из роликов видно, что мужчина снимал происходящее на камеру, другую руку держал поднятой, идя в сторону агентов ICE, один из них толкнул протестующих, Претти попытался поднять одного из активистов, силовики обнаружили у него пистолет и сами же выбросили его на землю, после чего выстрелили. Хочул призвала Трампа "поступить правильно" и уволить министра, подчеркнув, что, если этого не произойдёт, её должны подвергнуть процедуре импичмента.Упразднить ICE и отправить Ноэм в отставку призвала также конгрессвумен-демократ от Миннесоты Ильхан Омар, в этот момент выступления из зрительного зала вышел мужчина и распылил в неё неизвестную жидкость с резким запахом. Политик, не пострадав, заявила, что напавшему "это не сойдёт с рук", а его быстро скрутила охрана. А Трамп счёл, что она подстроила этот инцидент.Резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности США за тяжкие преступления демократы внесли ещё 14 января, обвиняя Ноэм в препятствовании работе Конгресса, злоупотреблении общественным доверием, использовании своего служебное положение для личного обогащения.Теперь документ должен пройти рассмотрение в юридическом комитете Палаты представителей, но его председатель республиканец Джим Джордан не спешит запускать процедуру. Тем не менее, министра уже вызвали на слушания в комитет Сената по судебной системе, они состоятся 3 марта, до этого же момента сенаторы заблокировали утверждение кандидатур в её ведомство.Чтобы таким образом отстранить Ноэм от должности, юридический комитет нижней палаты должен провести расследование и установить, есть ли основания для обвинения. Если члены комитета простым большинством голосов (50% + 1 голос) одобрят статьи импичмента, далее проходит голосование полного состава Палаты представителей, если она так же простым большинством (218 голосов) высказалась "за", министр считается обвинённым. Далее процесс продолжается на судебном заседании в Сенате, где в качестве прокуроров выступают конгрессмены, присяжных - сенаторы, председателя - вице-президент США. Для признания министра виновным и незамедлительного снятия с занимаемой должности требуется не менее 2/3 голосов сенаторов, т.е. минимум 67 из 100. Таким образом, помимо всех до одного демократа, инициативу должна поддержать ещё часть республиканцев, если в Палате представителей будет достаточно человек 5, то в Сенате потребуется перетянуть на свою сторону порядка 20 (пока за увольнение Ноэм среди республиканцев высказались только сенаторы Том Тиллис и Лиза Мурковски, известная тем, что идёт наперекор партийной линии, когда требуется встать на сторону Трампа, и даже голосовала за его импичмент на первом сроке). Учитывая, что контроль над обеими палатами остаётся за однопартийцами президента, есть большие сомнения, что Ноэм объявят импичмент.27 января телеканал CBS, ссылаясь на источники, сообщил, что американская администрация может провести внутреннюю проверку в отношении Ноэм из-за роста напряжённости в Миннесота после убийств активистов агентами ICE, но увольнение ей не грозит.Днём ранее министр провела в Белом доме около двух часов. По информации газеты The New York Times, инициатором совещания с Трампом на фоне беспорядков в Миннеаполисе выступила сама Ноэм, об угрозе снятия с должности министра и её советника Кори Левандовски президент на встрече не говорил.Позже, комментируя ситуацию в Миннесоте, Трамп заявил, что будет следить за расследованием убийства Алекса Претти, и хочет, чтобы оно было очень честным и добросовестным. Журналисты поинтересовались у президента, стоит ли ожидать смены главы Министерства внутренней безопасности США."Нет. Она делает очень хорошую работу", - ответил Трамп.Почему же президенту так важно сохранить Ноэм на занимаемой должности? Если Трамп сейчас пойдёт на поводу у политических оппонентов, СМИ, рядовых критиков и уволит министра, это будет выглядеть как проявление слабости и неспособности решительно реализовывать свой курс. А ужесточение иммиграционной политики было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, и выполнять его хозяину Белого дома помогает как раз Ноэм, разделяющая взгляды президента по борьбе с нелегалами и ограничению въезда иностранцев в Штаты.К тому же личная лояльность министра вселяет в президента уверенность, что она не будет вставлять ему палки в колёса, как это бывало с ним на первом сроке. Более того, в марте 2021 года агентство Bloomberg писало, что Трамп рассматривает возможность баллотироваться на второй срок и взять в напарницы Ноэм, на тот момент губернатора Южной Дакоты. Позже Трамп в эфире NBC News назвал её фантастической женщиной и великим губернатором, а также заявил: "Мне нравится эта концепция (вице-президент- женщина – ред.), мы собираемся выбрать лучшего человека. И, конечно же, она была бы одной из тех, кого я бы рассматривал, или, может быть, для чего-то ещё".И хотя в конечном итоге Трамп взял в напарники Джей Ди Вэнса по совету своего старшего сына Дональда, Ноэм остаётся для него человеком, на которого можно положиться, и так рьяно защищает её от многочисленных нападок.Неделю назад ведущий телеканала News Nation спросил Трампа в интервью, есть ли среди членов Республиканской партии человек, который в будущем может стать кандидатом в президенты и продолжить начатую им работу."У нас отличная скамья [кандидатов], у нас есть очень талантливые люди. Я мог бы назвать вам имена 20 феноменальных человек", - ответил он.Перечисляя чиновников администрации, чьей деятельностью доволен, глава государства выделил в том числе Кристи Ноэм, а также Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Томаса Хомана.И хотя Трамп сказал, что ещё очень рано говорить о кандидатах на выбоорах-2028, но признался, что фавориты у него всё же есть. Пока наиболее вероятным вариантом выглядит Джей Ди Вэнс и Марко Рубио в качестве его напарника.Тем не менее, как бы хорошо Трамп ни относился к Ноэм, ситуация в Миннеаполисе создаёт для него опасные риски, прежде всего внутриполитические, а рисковать так за 9 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы могут получить контроль над Палатой представителей и вновь запустить в отношении него процедуру импичмента, уже третью, нельзя. Поэтому президент фактически дистанцировал Ноэм от Миннесоты, она вообще не выступает по теме нелегальной иммиграции и сейчас занимается штатами, оказавшимися в зоне стихийного бедствия из-за снегопадов. Координация реагирования на чрезвычайные ситуации и природные катастрофы тоже входит в компетенцию Министерства внутренней безопасности США, так что снег, можно сказать, спас репутацию Ноэм.А в Миннеаполис Трамп направил Хомана, известного как "пограничный царь", который в 2017-2018 годах был заместителем директора ICE, не поддерживает массовые чистки нелегалов, а ещё его воспринимают как человека, умеющего вести дела с демократами. В сложившейся обстановке президенту-республиканцу пришлось позвонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу (который баллотировался в паре с Камалой Харрис как потенциальный вице-президент США, а вся его семья публично поддерживала Трампа), после разговора политиков появились новости, что агенты пограничного патруля начнут покидать штат. В диалог с местными властями вступил и Хоман, он лично встретился и с Уолцем, и с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Не сказать, что стороны пришли к полному согласию, но контакт установлен, договорённость о продолжении диалога тоже есть.Трамп наверняка не знает такой русской пословицы "беда не приходит одна", а она как нельзя точно описывает положение дел для американского президента. Скандал с миграционной службой может вылиться в новый длительный шатдаун. Возобновить работу правительства американским законодателям удалось за счёт принятого осенью временного бюджета, а его срок истекает 30 января. Если демократы встанут в позу из-за пунктов, связанных с ICE, то жизнь в стране снова будет парализована. По оценке экспертов, во время шатдауна США только за неделю теряют $2 млрд, не стоит забывать, что экономические проблемы сильно влияют на настроения электората.По последней информации телеканала CNN, Белый дом готов пойти навстречу требованиям демократов и выделить финансирование Министерства внутренней безопасности в отдельный пакет, чтобы выиграть время для переговоров о работе ICE по всей стране, а финансирование остальных ведомств, включая Госдепартамент, заложено до конца сентября, когда предстоит принимать бюджет на следующий финансовый год.Читайте также: Операция "Джордж Флойд-2". Старт

