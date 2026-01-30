"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть - 30.01.2026 Украина.ру
"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть
Энергетический кризис на Украине стал мощным фактором внутренней политики, обостряющим борьбу между группировками, готовящимися к будущему переделу власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Энергетическая ситуация на Украине "близка к гуманитарной катастрофе", рассказал на днях Reuters глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В январе ДТЭК охарактеризовала нынешнюю ситуацию с электроэнергией в стране как наиболее сложную.По мнению Фролова, на Украине сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, удары по энергосистеме создают давление на украинские власти, которые вынуждены удовлетворять потребности не только вооруженных сил и ВПК, но и других категорий потребителей, отметил эксперт.Это создает дополнительное напряжение во внутренней политике в условиях обостряющегося политического противостояния, добавил аналитик."Стороны начинают, видимо, готовиться к политическим выборам или к их аналогу. Одни пытаются зачистить поляну от конкурентов, а другие не дать им эту возможность. Противостояние в верхах обостряется из-за внешнеполитических причин и из-за обострившейся ситуации в энергетике", — заявил Фролов.Эксперт добавил, что украинские элиты используют энергетических кризис в своих целях. "Каждая из сторон на Украине тянет одеяло на себя и пытается либо критиковать власть, либо демонстрировать ее большие успехи в сложной обстановке", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть

Энергетический кризис на Украине стал мощным фактором внутренней политики, обостряющим борьбу между группировками, готовящимися к будущему переделу власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Энергетическая ситуация на Украине "близка к гуманитарной катастрофе", рассказал на днях Reuters глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В январе ДТЭК охарактеризовала нынешнюю ситуацию с электроэнергией в стране как наиболее сложную.
По мнению Фролова, на Украине сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, удары по энергосистеме создают давление на украинские власти, которые вынуждены удовлетворять потребности не только вооруженных сил и ВПК, но и других категорий потребителей, отметил эксперт.
Это создает дополнительное напряжение во внутренней политике в условиях обостряющегося политического противостояния, добавил аналитик.
"Стороны начинают, видимо, готовиться к политическим выборам или к их аналогу. Одни пытаются зачистить поляну от конкурентов, а другие не дать им эту возможность. Противостояние в верхах обостряется из-за внешнеполитических причин и из-за обострившейся ситуации в энергетике", — заявил Фролов.
Эксперт добавил, что украинские элиты используют энергетических кризис в своих целях. "Каждая из сторон на Украине тянет одеяло на себя и пытается либо критиковать власть, либо демонстрировать ее большие успехи в сложной обстановке", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
