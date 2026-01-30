Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again" - 30.01.2026 Украина.ру
Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
Возрастной фактор начинает неумолимо сказываться на связности риторики и последовательности политики президента США Дональда Трампа, что затрудняет анализ его действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В беседе с журналистом Украина.ру о том, какими мотивами руководствуется президент США, Ищенко провел историческую параллель. "Вы же помните, что в первый год своего президентского срока Байден что-то внятно говорил, а потом перестал. Трамп сейчас как раз в таком возрасте, когда Байден перестал говорить", — отметил эксперт.Он охарактеризовал нынешние выступления американского лидера. "Трамп говорит много, но с каждым разом все менее связно. Мне сложно следить за потоком его сознания и вычленять оттуда более-менее связные мысли", — сказал политолог.Ищенко констатировал разрыв между декларируемыми целями и реальными результатами. "Да, он объявил свою цель – сделать Америку снова великой. Но сейчас он от нее все дальше и дальше", — заявил эксперт.Таким образом, по мнению обозревателя, несмотря на активность, действия администрации Трампа теряют стратегическую ясность и не приближают заявленные цели, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.
Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"

05:15 30.01.2026
 
Возрастной фактор начинает неумолимо сказываться на связности риторики и последовательности политики президента США Дональда Трампа, что затрудняет анализ его действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В беседе с журналистом Украина.ру о том, какими мотивами руководствуется президент США, Ищенко провел историческую параллель. "Вы же помните, что в первый год своего президентского срока Байден что-то внятно говорил, а потом перестал. Трамп сейчас как раз в таком возрасте, когда Байден перестал говорить", — отметил эксперт.
Он охарактеризовал нынешние выступления американского лидера. "Трамп говорит много, но с каждым разом все менее связно. Мне сложно следить за потоком его сознания и вычленять оттуда более-менее связные мысли", — сказал политолог.
Ищенко констатировал разрыв между декларируемыми целями и реальными результатами. "Да, он объявил свою цель – сделать Америку снова великой. Но сейчас он от нее все дальше и дальше", — заявил эксперт.
Таким образом, по мнению обозревателя, несмотря на активность, действия администрации Трампа теряют стратегическую ясность и не приближают заявленные цели, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики США — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.
