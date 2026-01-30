https://ukraina.ru/20260130/potok-soznaniya-vmesto-strategii-ischenko-o-tom-pochemu-tramp-vse-dalshe-ot-make-america-great-again-1074937212.html
Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
Возрастной фактор начинает неумолимо сказываться на связности риторики и последовательности политики президента США Дональда Трампа, что затрудняет анализ его действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-30T05:15
2026-01-30T05:15
2026-01-30T05:15
В беседе с журналистом Украина.ру о том, какими мотивами руководствуется президент США, Ищенко провел историческую параллель. "Вы же помните, что в первый год своего президентского срока Байден что-то внятно говорил, а потом перестал. Трамп сейчас как раз в таком возрасте, когда Байден перестал говорить", — отметил эксперт.Он охарактеризовал нынешние выступления американского лидера. "Трамп говорит много, но с каждым разом все менее связно. Мне сложно следить за потоком его сознания и вычленять оттуда более-менее связные мысли", — сказал политолог.Ищенко констатировал разрыв между декларируемыми целями и реальными результатами. "Да, он объявил свою цель – сделать Америку снова великой. Но сейчас он от нее все дальше и дальше", — заявил эксперт.Таким образом, по мнению обозревателя, несмотря на активность, действия администрации Трампа теряют стратегическую ясность и не приближают заявленные цели, заключил собеседник издания.
В беседе с журналистом Украина.ру о том, какими мотивами руководствуется президент США, Ищенко провел историческую параллель. "Вы же помните, что в первый год своего президентского срока Байден что-то внятно говорил, а потом перестал. Трамп сейчас как раз в таком возрасте, когда Байден перестал говорить", — отметил эксперт.
Он охарактеризовал нынешние выступления американского лидера. "Трамп говорит много, но с каждым разом все менее связно. Мне сложно следить за потоком его сознания и вычленять оттуда более-менее связные мысли", — сказал политолог.
Ищенко констатировал разрыв между декларируемыми целями и реальными результатами. "Да, он объявил свою цель – сделать Америку снова великой. Но сейчас он от нее все дальше и дальше", — заявил эксперт.
Таким образом, по мнению обозревателя, несмотря на активность, действия администрации Трампа теряют стратегическую ясность и не приближают заявленные цели, заключил собеседник издания.
Про другие аспекты политики США — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.