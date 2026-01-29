Договорились не стрелять по энергетике? Это ошибка или тактический расчет

https://ukraina.ru/20260129/dogovorilis-ne-strelyat-po-energetike-eto-oshibka-ili-takticheskiy-raschet-1074991374.html

Появилась информация о наступлении энергетического перемирия, якобы Россия и Украина договорились не обстреливать объекты инфраструктуры. Официально Дмитрий Песков не комментировал эту информацию, точнее заявил, что не может дать разъяснения по этому вопросу.

В СМИ фигурирует дата – до 3 февраля. Напомним, что 1-2 февраля продолжаться консультации сторон в Абу-Даби. Так что же на самом деле происходит – попытались разобраться эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Алексей ПилькоОтмечу только одно: если это правда, то такой шаг означает колоссальную уступку России. В этом случае вопрос в том, что Москва получила взамен? Потому что игра в "жесты доброй воли" с Киевом пока всегда приводила к трагическим последствиям: отвод войск из-под Киева привёл к украинскому наступлению в Харьковской области в 2022 году. Первые попытки договориться об энергетическом перемирии летом 2024-го - к вторжению в Курскую область. Поэтому если энергетическое перемирие подтвердится и оно окажется односторонней уступкой, то будет неминуемо сорвано Киевом сразу после отступления морозов. Кроме того, в ситуации с ним, а также вообще с переговорным процессом вызывает недоумение информационное сопровождение с российской стороны.Разумеется, мегафонная дипломатия - это неважная стратегия, но тотальная игра в молчанку - то же самое. Информационной повесткой вокруг переговоров надо управлять. В противном случае этим будет безо всякого противодействия заниматься противная сторона. В общем-то она это и делает и тезис украинской пропаганды таков: США прогнули Россию на энергетическое перемирие.Подобный отказ от управления повесткой переговоров на украинском треке приводит к росту недоверия российского общества к власти, а с учётом накопительного эффекта в перспективе - к расшатыванию внутриполитической стабильности в стране. По причине того, что сразу вспоминаются Минские соглашения, из-за которых в итоге началась большая война. Те, кто постарше, помнят ещё и Хасавюрт.Вот почему нужно не глухо молчать, выдавая в эфир стандартные типовые сообщения из серии "всё идёт по плану" (в то время как оппоненты гонят инсайд за инсайдом и формируют позитивную для себя повестку), а создавать свою информационную картину. Иначе в итоге можно нарваться на весьма неприятные последствия.Политолог Юрий БаранчикВот уже несколько часов по Телеграм то тут, то там циркулирует идея, что Россия и Украина втихую договорились об энергетическом перемирии. Тем более, что тему об энергетическом перемирии в последние дни муссируют ведущие западные СМИ.Начнем с того, что о гипотетическом энергоперемирии официально никто не сообщал, а собственные источники из числа имеющих отношение к "Гераням" (и прочим цветам добра и тепла) перемирия пока не подтверждают. Т.е., по Украине с утра летело в привычном ритме, и по той же номенклатуре целей, что и обычно. Поэтому в данный момент заявление о таком перемирии пока не подтверждается. Но, как говорится, будем посмотреть дальше.Теперь разберем такой вопрос - возможно ли такое перемирие в принципе? Для России удары по украинской энергетике — один из немногих инструментов стратегического давления без перехода в ядерный удар. Отказываться от него просто так невозможно. Украина взамен предлагает прекратить атаки по НПЗ и морской инфраструктуре. Но эти атаки пока носят ограниченный характер и не создают для России системного кризиса. А вот украинская энергетика уже в хроническом предынфарктном состоянии - два-три мощных удара, и она ляжет. Иными словами, обмен неравноценный.Почему тогда вообще возникает эта тема? Потому что здесь появляется третий игрок — США. Америке не нужна победа России, но ей уже не нужна и бесконечная война в Европе. Трамп мыслит не категориями "ценностей", а категориями управляемости. Ему важно снизить температуру конфликта, чтобы освободить руки для Ирана, Китая и внутренней экономики. Энергетическое перемирие — дешевый способ создать иллюзию деэскалации без сложных политических решений.Поэтому, если у нас хотя бы в "следовых количествах" (термин из химии) есть стратегическое понимание того, что и как, то энергетическое перемирие возможно только в одном случае: если оно станет частью более крупного пакета, где Россия получает не символические жесты, а реальные стратегические уступки — по территориям (выход ВСУ с занимаемой территории ДНР), санкциям или европейской (мировой) архитектуре безопасности. Само по себе оно Москве не нужно от слова совсем.Политолог Марат БашировЭнергетическое перемирие с Украиной до 3 февраля? Может это и вброс из Киева, чтобы попытаться получить передышку, но это всего лишь передышка и возможна она для того, чтобы окунуть в морозную канализационную грязь Зе и его сообщников с 4 февраля, если не будет перемен в политическом решении ухода ВСУ из Донбасса и 4-го ночью опять полетит. А за неделю ничего исправить в энергосистеме Украины невозможно, это вам не дверной замок поменять. Да и зима ещё на 2 месяца впереди.Писатель Герман СадулаевПохоже, я в своём предсказании оказался прав. 24 января в этом тг-канале я предположил, что единственным результатом переговоров в Абу-Даби может стать "энергетическое перемирие". То есть, Россия перестанет выбивать энергетику Киева. А Украина продолжит жечь российские станции и НПЗ. Так и случилось. Видимо, "энергетическое перемирие" России навязано. Наши удары по энергетике прекратились. Теперь Киев комфортно переживёт морозы в -25. Я конечно рад за простых киевлян. Хорошо, что не умрут от холода старики и маленькие дети. Но у меня вопрос: можно ли теперь освободившиеся огневые средства направить на удары по центрам принятия решений? И ещё, я уверен на 110%, что хохлы со своей стороны никакого "перемирия" соблюдать не будут, а продолжат выбивать энергетику Белгородской области, жечь наши НПЗ и делать разные другие гадости.Политолог Максим ЖаровЧто касается т.н. "энергетического перемирия", то развернувшаяся сейчас с обоих сторон борьба за/против оного является следствием заданной американцами конфигурации третьего тура Абу-Даби 1.0. Это когда при попытке провести двухсторонние переговоры между Россией и Украиной как бы без участия США одна из сторон гарантированно сливается по причине неприемлемости выдвигаемых противником требований урегулирования. Таким образом, если Кремль идёт сейчас на "энергетическое перемирие", он до окончания переговоров в Абу-Даби 1 февраля не будет крайним, если эти переговоры в конечном счёте сорвёт Киев.Кроме того, есть "вилка" между ожидаемым нападением США и Израиля на Иран и начинающейся на следующей неделе зимней Олимпиадой в Италии. США по всей видимости гарантированно нападут на Иран, даже невзирая на Олимпиаду. В связи с чем Украинский конфликт как "незначимый" для команды Трампа должен быть "подморожен". Именно эта логика и толкает сейчас Трампа к давлению на Кремль с целью реализации этого "перемирия". Но как оно будет на самом деле, очень скоро увидим.О том, чего можно ожидать от США на "иранском направлении" - в статье Ростислава Ищенко "Вероятность ближневосточной войны"

