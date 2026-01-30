Воздержание от ударов, заявления о ЗАЭС. Итоги 30 января
18:20 30.01.2026 (обновлено: 18:30 30.01.2026)
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
В Кремле прокомментировали воздержание от ударов по Украине. Владимир Зеленский сделал заявление по поводу Запорожской АЭС
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, было личное обращение президента Трампа <...> с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", — ответил он на вопрос, поддержала ли Россия инициативу США.
Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться.
"О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", — уточнил пресс-секретарь президента России.
За полдня до этого президент США заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после обращения его обращения к президенту России Владимиру Путину.
"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", — заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.
До этого на совещании в Белом доме Трамп рассказывал, что лично призвал Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов.
"Из-за морозов, экстремальных морозов, а у них такая же ситуация, как и у нас, я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населённые пункты в течение недели во время этого... Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы", — отмечал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.
Трамп заявил, что Путин "согласился это сделать".
"И я должен сказать, что это было очень любезно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали, потому что, помимо всего прочего, им (украинцам — Ред.) не нужны ракеты, летящие в их города и населенные пункты. Я подумал, что это очень хорошо, и Украина почти не поверила в это, но они были очень рады, потому что они очень сильно страдали", — заявил Трамп.
Позднее американцев поблагодарил и Владимир Зеленский.
"Благодарю американскую сторону за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Есть сегодня заявление президента Соединённых Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", — заявил Зеленский в ночь на 30 января.
Позднее Зеленский сделал ряд заявлений, свидетельствующих: он не оценил шаг, сделанный Россией по просьбе США.
Вчера, 13:00"Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 января Россия и Украина заключили устное "джентльменское соглашение" об ударах, но Зеленский от него открестился. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский отказался от предложения о встрече с Путиным в Москве
Спор о ЗАЭС
Днём 30 января Зеленский заявил, что Украина не готова к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант - это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
При этом Зеленский также сообщил, что дату встречи России и Украины, которая должна пройти в Абу-Даби 1 февраля, могут перенести из-за роста напряженности между США и Ираном.
"Эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", – заявил Зеленский.
На слова Зеленского уже отреагировали в России. Так, пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление по поводу Запорожской атомной электростанции.
"Здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?" - заявил Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее заявление Зеленского.
Представитель Кремля напомнил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.
Член совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц указал, что заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании заключать мирный договор.
"Вот в ком в ком, а в Володимире Олександровиче я не сомневался. Тот самый враг, который тебя не предаст. Просроченный продолжает торпедировать мирный трек, 100-процентно страхуя нас даже от гипотетического договорнячка. Он продолжает делать все, чтобы сорвать процесс переговоров или, как минимум, серьёзно его затянуть. Но чтобы не рассердить Трампа, продолжает изображать бурную деятельность в направлении мира. Хотя на самом деле спит и видит, как в ноябре Донни проиграет промежуточные выборы и заедет на кичу по импичменту. А на его место сядет кто-то более щедрый", — написал Коц в своём телеграм-канале.
Вчера, 10:00Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 январяВ США заверяют, что стороны переговоров по Украине подходят все ближе к урегулированию. ВС РФ уничтожают противника и технику. Москва раскритиковала вывод ООН о неприменимости принципа самоопределения к Крыму
Он напомнил, что слова о ЗАЭС Зеленский произнёс "на утро после объявленного "морозного перемирия"".
"Ну спасибо за принципиальность. Иными словами, цели и задачи СВО будут достигнуты. Непонятно только, что теперь на второй встрече в Абу-Даби обсуждать, которая, по ходу, откладывается под предлогом происходящего вокруг Ирана. И скажите там ему, кто поближе, что Запорожскую АЭС без боя он отдал в 2022 году. А если он намекает на какую-то силовую операцию, то пусть вспомнит, чем закончилась его попытка захватить Курскую АЭС", — подытожил Коц.
Таким образом, Зеленский продемонстрировал, что любые шаги навстречу, в т.ч. и для обеспечения переговоров, киевский режим вряд ли оценит.
О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё".
Подписывайся на