Воздержание от ударов, заявления о ЗАЭС. Итоги 30 января

В Кремле прокомментировали воздержание от ударов по Украине. Владимир Зеленский сделал заявление по поводу Запорожской АЭС

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, было личное обращение президента Трампа <...> с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", — ответил он на вопрос, поддержала ли Россия инициативу США.Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться."О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", — уточнил пресс-секретарь президента России.За полдня до этого президент США заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после обращения его обращения к президенту России Владимиру Путину."Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", — заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.До этого на совещании в Белом доме Трамп рассказывал, что лично призвал Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов."Из-за морозов, экстремальных морозов, а у них такая же ситуация, как и у нас, я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населённые пункты в течение недели во время этого... Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы", — отмечал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.Трамп заявил, что Путин "согласился это сделать"."И я должен сказать, что это было очень любезно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали, потому что, помимо всего прочего, им (украинцам — Ред.) не нужны ракеты, летящие в их города и населенные пункты. Я подумал, что это очень хорошо, и Украина почти не поверила в это, но они были очень рады, потому что они очень сильно страдали", — заявил Трамп.Позднее американцев поблагодарил и Владимир Зеленский."Благодарю американскую сторону за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Есть сегодня заявление президента Соединённых Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", — заявил Зеленский в ночь на 30 января.Позднее Зеленский сделал ряд заявлений, свидетельствующих: он не оценил шаг, сделанный Россией по просьбе США.Спор о ЗАЭСДнём 30 января Зеленский заявил, что Украина не готова к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС."Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант - это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.При этом Зеленский также сообщил, что дату встречи России и Украины, которая должна пройти в Абу-Даби 1 февраля, могут перенести из-за роста напряженности между США и Ираном."Эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", – заявил Зеленский.На слова Зеленского уже отреагировали в России. Так, пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление по поводу Запорожской атомной электростанции."Здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?" - заявил Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее заявление Зеленского.Представитель Кремля напомнил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.Член совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц указал, что заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании заключать мирный договор."Вот в ком в ком, а в Володимире Олександровиче я не сомневался. Тот самый враг, который тебя не предаст. Просроченный продолжает торпедировать мирный трек, 100-процентно страхуя нас даже от гипотетического договорнячка. Он продолжает делать все, чтобы сорвать процесс переговоров или, как минимум, серьёзно его затянуть. Но чтобы не рассердить Трампа, продолжает изображать бурную деятельность в направлении мира. Хотя на самом деле спит и видит, как в ноябре Донни проиграет промежуточные выборы и заедет на кичу по импичменту. А на его место сядет кто-то более щедрый", — написал Коц в своём телеграм-канале.Он напомнил, что слова о ЗАЭС Зеленский произнёс "на утро после объявленного "морозного перемирия""."Ну спасибо за принципиальность. Иными словами, цели и задачи СВО будут достигнуты. Непонятно только, что теперь на второй встрече в Абу-Даби обсуждать, которая, по ходу, откладывается под предлогом происходящего вокруг Ирана. И скажите там ему, кто поближе, что Запорожскую АЭС без боя он отдал в 2022 году. А если он намекает на какую-то силовую операцию, то пусть вспомнит, чем закончилась его попытка захватить Курскую АЭС", — подытожил Коц.Таким образом, Зеленский продемонстрировал, что любые шаги навстречу, в т.ч. и для обеспечения переговоров, киевский режим вряд ли оценит.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё".

