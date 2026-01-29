https://ukraina.ru/20260129/potomu-chto-ukraina---ne-evropa-vory-kotorye-stroyat-sebe-zolotye-tualety-1074977427.html
Потому что "Украина - не Европа". "Воры, которые строят себе золотые туалеты"
Украина собирается вступить в ЕС уже 1 января 2027 года! Эту новость сообщает издание "Файнэншл Таймс".
Ну вот же оно! "Украина - цэ Европа!"
Нет, конечно, это далеко не так. И Украине до ЕС ещё идти и идти, если она вообще до этого дойдёт. И если к тому времени, как дойдёт, ещё будет существовать Евросоюз.
Уже сколько раз подписывались разнообразные документы, которые "приближали" Украину к членству в ЕС, и всё время это было "вот-вот". Возможно, в следующем году!
Но морковку перед осликом продолжают нести и приманивают его золотыми перспективами.
Хотя ситуация даже хуже, чем раньше. Украина в ЕС за это время нажила себе множество врагов.
Ведь это страна, которая умудрилась поссориться чуть ли не со всеми своими соседями!
Во времена Майдана 2014 "мы - Европа!" - это был основной воодушевляющий лозунг. Вступать в Европу собирались и все вместе, и в крайнем случае, по частям ("Коломыя - цэ Европа!")
Бабушки в сёлах ждали "пенсию по три тысячи евро", повсюду распространялись листовки про счастливую жизнь "европейской пенсионерки" или "европейской мамы", которые живут на курортах, прячась под зонтиками от летнего зноя и пьют коктейли. Видимо, пряные.
Сегодня многие граждане Украины уже в Европе, и большинство из них назад возвращаться не собираются. Несмотря на то, что действительность оказалась иной. Пенсий по три тысячи нет, и курортов тоже.
Но можно жить, не работая, на пособия. Украинцы теперь - как беженцы из Африки, Азии и других стран. Те тоже отлично живут в ЕС "на пособия" и не собираются ни работать, ни возвращаться домой.
Так что четверть или даже треть украинских жителей уже "в ЕС", и вступление самой Украины в этот союз их волнует мало.
Гораздо больше их волнует продолжение войны. Война должна идти, пока они не получат гражданство или другие документы.
Поэтому европейские эмигранты так милитаристски настроены. Он ожидают легализации, и для этого им лучше, чтобы война продолжалась.
Те, кто остался на Украине, неизвестно, как реагируют на картинку "счастливого будущего в ЕС"
Соцопросы сегодня невозможно провести (90 процентов опрашиваемых на Украине сразу отказываются отвечать на любые вопросы).
Власть же подаёт гипотетическое и эфемерное "вступление в ЕС" как безоговорочную победу.
Ну подавал же как безоговорочную победу "безвиз" в ЕС президент Порошенко*, и всё отлично получилось. Сотни тысяч украинских "заробитчан" отправились в Европу без визы.
Правда, не "пить кофе в Венской опере", как обещал им Порошенко*, а работать на плантациях клубники и на стройках, но это уже детали.
Обществу нужны "перемоги", особенно в условиях отсутствия тепла и электричества. Поэтому по всем каналам новостей несется: "ЕС"! "2027"!
А как реагируют на эту новость в самой Европе?
Не так, как хотелось бы авторам заезженного лозунга "Украина - цэ Европа".
Карлов мост, Томио Окамура и украинский флаг
Недавно в Праге произошёл неприятный инцидент. На знаменитом Карловом мосту группа граждан Украины растянула 30-метровый украинский флаг.
Странно, но это почему-то очень не понравилось председателю Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуре.
Томио Окамура - известный чешский политик и предприниматель (корейско-японско-чешского происхождения, вырос в Чехии).
Когда Томио Окамура был избран спикером парламента, то первым делом снял со здания парламента украинский флаг. Это произошло в ноябре 2025 года.
"Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика - на первом месте. Пожелайте нам удачи!"
Окамура и его партия входят в парламентскую правящую коалицию вместе с партией Андрея Бабиша, нынешнего премьера Чехии.
И партия Бабиша, и партия Окамуры еще перед выборами неоднократно заявляли, что Киев должен перестать получать деньги из Праги, условия для украинских граждан в стране должны быть пересмотрены, а с государственных зданий надо снять флаги Украины.
Так что Окамура просто выполнил обещание перед избирателями.
Размещение флага Украины на Карловом мосту Окамура назвал: "ненужная провокация".
В новогоднем обращении к нации Окамура назвал режим на Украине "хунта Зеленского", и "воры, которые строят себе золотые туалеты."
Он считает, что нельзя тратить средства, которые принадлежат гражданам Чехии для поддержки конфликта на Украине.
Кто же разместил флаг Украины в столице Чехии? Это была инициатива посольства Украины в Чехии. Так они решили отметить "107 лет объединения Украины" (которого не было, оно существует в специальной выдуманной версии истории).
"Это была ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определённо не способствует хорошим украинско-чешским отношениям. Мы здесь не на Украине, а в Чехии."
"Правительство готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев".
Кстати, в Чехии около 400 тысяч "новых беженцев" с Украины, а всего количество бывших и нынешних украинских граждан достигает 1,5 миллиона. Многие, правда, уже стали гражданами Чехии.
Премьер Чехии Андрей Бабиш тут же сообщил, что "никаких самолетов L-159 для Украины нет и не будет".
Спор о самолётах шёл полгода. Украина заявляла, что эти самолёты (4 штуки) очень нужны для борьбы с дронами. Президент Петр Павел тоже был не против. Но Бабиш поставил точку: "никаких самолётов "
Можно предположить, что последней точкой в этом споре стал флаг на Карловом мосту.
До этого Бабиш отказался уже выделять средства из госбюджета на производство боеприпасов для Украины.
А что насчёт вступления в ЕС?
На вопрос украинской журналистки Бабиш ответил: "вы не можете претендовать на членство в ЕС".
"Это мафия с золотым унитазом"
Но против не только Чехия.
Против вступления Украины в ЕС выступают, и уже давно, Венгрия, Словакия и Польша.
Премьер Словакии Роберт Фицо говорит про деньги, которые уходят на Украину:
"Украина - это чёрная дыра, в которой пропадают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза."
Словакия сообщила, что официально прекращает помощь Украине. Совместное публичное заявление сделали президент, премьер и глава парламента Словакии.
Венгерский глава МИД Петер Сийярто называет украинский политический класс "это мафия с золотым унитазом".
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что:
"Киев разворовывает пересылаемую ему финансовую помощь, поэтому Будапешт не будет перечислять Украине денежные средства."
Сейчас в Венгрии собирают подписи под общенациональной петицией с призывом к руководству ЕС об отказе от финансирования Украины.
Конечно, это делается в том числе в связи с предвыборными внутренними венгерскими политическими целями. Но это ведь значит, что избирателям нравится отказ от финансирования Украины. Популярный предвыборный лозунг!
"Они позолачивают свои туалеты"
В "Берлинер цайтунг" приводятся слова одного из депутатов Европарламента:
"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время, как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты."
Этот же депутат рассказал, что он интересовался у Еврокомиссии, напоминала ли Урсула фон дер Ляйен скандал в энергосекторе Украины при разговорах лично с Зеленским? Ответа он не получил.
В Италии многие политики против вступления Украины в ЕС и её финансирования.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини (партия "Лига Севера", то есть богатых промышленных регионов Италии):
"У Украины есть выбор между поражением и тотальным поражением".
Германия против. И отдайте наши миллиарды назад!
Но самый серьёзный удар по планам вступления Украины в ЕС наносят германские политики.
"Вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно"
Он указал, что все кандидаты обязаны пройти "копенгагенские критерии". И что реальный процесс "занимает годы".
Германия будет против "политического ускорения".
Борис Писториус, глава оборонного ведомства, заявил, что не даст больше "Пэтриотов" Украине.
И очень резко выступила глава партии АДГ Алиса Вайдль:
"Мы отправили на Украину более семидесяти миллиардов евро и поставляли им оружие.
Мерц намекал на возможность отправки немецких солдат. Как можно так забывать историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?
Как мы можем поступить так? Как немецкое федеральное правительство может согласиться на такое?
И еще одно: мы потребуем возврата этих миллиардов плюс ремонт "Северных потоков."
Это то, чего на Украине не ожидают. Миллиарды назад и чинить "Северные потоки"? (По версии властей Германии, "потоки" взрывали украинские исполнители и организаторы).
А ведь теперь не только политики Германии скажут: "отдайте нам наши миллиарды!"
Следом за Германией вернуть деньги, направленные в "черную дыру", захотят и другие.
А ЕС? Как всегда, ЕС будет "когда-нибудь потом".
