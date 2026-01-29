https://ukraina.ru/20260129/potomu-chto-ukraina---ne-evropa-vory-kotorye-stroyat-sebe-zolotye-tualety-1074977427.html

Потому что "Украина - не Европа". "Воры, которые строят себе золотые туалеты"

Украина собирается вступить в ЕС уже 1 января 2027 года! Эту новость сообщает издание "Файнэншл Таймс".

Ну вот же оно! "Украина - цэ Европа!"Неужели сбылось?Нет, конечно, это далеко не так. И Украине до ЕС ещё идти и идти, если она вообще до этого дойдёт. И если к тому времени, как дойдёт, ещё будет существовать Евросоюз.Уже сколько раз подписывались разнообразные документы, которые "приближали" Украину к членству в ЕС, и всё время это было "вот-вот". Возможно, в следующем году!И так из года в год.Но морковку перед осликом продолжают нести и приманивают его золотыми перспективами.Хотя ситуация даже хуже, чем раньше. Украина в ЕС за это время нажила себе множество врагов.Ведь это страна, которая умудрилась поссориться чуть ли не со всеми своими соседями!В Европу - по одиночкеВо времена Майдана 2014 "мы - Европа!" - это был основной воодушевляющий лозунг. Вступать в Европу собирались и все вместе, и в крайнем случае, по частям ("Коломыя - цэ Европа!")Бабушки в сёлах ждали "пенсию по три тысячи евро", повсюду распространялись листовки про счастливую жизнь "европейской пенсионерки" или "европейской мамы", которые живут на курортах, прячась под зонтиками от летнего зноя и пьют коктейли. Видимо, пряные.Сегодня многие граждане Украины уже в Европе, и большинство из них назад возвращаться не собираются. Несмотря на то, что действительность оказалась иной. Пенсий по три тысячи нет, и курортов тоже.Но можно жить, не работая, на пособия. Украинцы теперь - как беженцы из Африки, Азии и других стран. Те тоже отлично живут в ЕС "на пособия" и не собираются ни работать, ни возвращаться домой.Так что четверть или даже треть украинских жителей уже "в ЕС", и вступление самой Украины в этот союз их волнует мало.Гораздо больше их волнует продолжение войны. Война должна идти, пока они не получат гражданство или другие документы.Поэтому европейские эмигранты так милитаристски настроены. Он ожидают легализации, и для этого им лучше, чтобы война продолжалась.Те, кто остался на Украине, неизвестно, как реагируют на картинку "счастливого будущего в ЕС"Соцопросы сегодня невозможно провести (90 процентов опрашиваемых на Украине сразу отказываются отвечать на любые вопросы).Власть же подаёт гипотетическое и эфемерное "вступление в ЕС" как безоговорочную победу.Ну подавал же как безоговорочную победу "безвиз" в ЕС президент Порошенко*, и всё отлично получилось. Сотни тысяч украинских "заробитчан" отправились в Европу без визы.Правда, не "пить кофе в Венской опере", как обещал им Порошенко*, а работать на плантациях клубники и на стройках, но это уже детали.Обществу нужны "перемоги", особенно в условиях отсутствия тепла и электричества. Поэтому по всем каналам новостей несется: "ЕС"! "2027"!А как реагируют на эту новость в самой Европе?Не так, как хотелось бы авторам заезженного лозунга "Украина - цэ Европа".Карлов мост, Томио Окамура и украинский флагНедавно в Праге произошёл неприятный инцидент. На знаменитом Карловом мосту группа граждан Украины растянула 30-метровый украинский флаг.Странно, но это почему-то очень не понравилось председателю Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуре.Томио Окамура - известный чешский политик и предприниматель (корейско-японско-чешского происхождения, вырос в Чехии).Когда Томио Окамура был избран спикером парламента, то первым делом снял со здания парламента украинский флаг. Это произошло в ноябре 2025 года.Он тогда написал:"Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика - на первом месте. Пожелайте нам удачи!"Окамура и его партия входят в парламентскую правящую коалицию вместе с партией Андрея Бабиша, нынешнего премьера Чехии.И партия Бабиша, и партия Окамуры еще перед выборами неоднократно заявляли, что Киев должен перестать получать деньги из Праги, условия для украинских граждан в стране должны быть пересмотрены, а с государственных зданий надо снять флаги Украины.Так что Окамура просто выполнил обещание перед избирателями.Размещение флага Украины на Карловом мосту Окамура назвал: "ненужная провокация".В новогоднем обращении к нации Окамура назвал режим на Украине "хунта Зеленского", и "воры, которые строят себе золотые туалеты."Он считает, что нельзя тратить средства, которые принадлежат гражданам Чехии для поддержки конфликта на Украине.Кто же разместил флаг Украины в столице Чехии? Это была инициатива посольства Украины в Чехии. Так они решили отметить "107 лет объединения Украины" (которого не было, оно существует в специальной выдуманной версии истории).Томио Окамура написал:"Это была ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определённо не способствует хорошим украинско-чешским отношениям. Мы здесь не на Украине, а в Чехии."Что же дальше?"Правительство готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев".Кстати, в Чехии около 400 тысяч "новых беженцев" с Украины, а всего количество бывших и нынешних украинских граждан достигает 1,5 миллиона. Многие, правда, уже стали гражданами Чехии.Премьер Чехии Андрей Бабиш тут же сообщил, что "никаких самолетов L-159 для Украины нет и не будет".Спор о самолётах шёл полгода. Украина заявляла, что эти самолёты (4 штуки) очень нужны для борьбы с дронами. Президент Петр Павел тоже был не против. Но Бабиш поставил точку: "никаких самолётов "Можно предположить, что последней точкой в этом споре стал флаг на Карловом мосту.До этого Бабиш отказался уже выделять средства из госбюджета на производство боеприпасов для Украины.А что насчёт вступления в ЕС?На вопрос украинской журналистки Бабиш ответил: "вы не можете претендовать на членство в ЕС"."Это мафия с золотым унитазом"Но против не только Чехия.Против вступления Украины в ЕС выступают, и уже давно, Венгрия, Словакия и Польша.Премьер Словакии Роберт Фицо говорит про деньги, которые уходят на Украину:Словакия сообщила, что официально прекращает помощь Украине. Совместное публичное заявление сделали президент, премьер и глава парламента Словакии.Венгерский глава МИД Петер Сийярто называет украинский политический класс "это мафия с золотым унитазом".Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что:"Киев разворовывает пересылаемую ему финансовую помощь, поэтому Будапешт не будет перечислять Украине денежные средства."Сейчас в Венгрии собирают подписи под общенациональной петицией с призывом к руководству ЕС об отказе от финансирования Украины.Конечно, это делается в том числе в связи с предвыборными внутренними венгерскими политическими целями. Но это ведь значит, что избирателям нравится отказ от финансирования Украины. Популярный предвыборный лозунг!"Они позолачивают свои туалеты"В "Берлинер цайтунг" приводятся слова одного из депутатов Европарламента:"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время, как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты."Этот же депутат рассказал, что он интересовался у Еврокомиссии, напоминала ли Урсула фон дер Ляйен скандал в энергосекторе Украины при разговорах лично с Зеленским? Ответа он не получил.В Италии многие политики против вступления Украины в ЕС и её финансирования.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини (партия "Лига Севера", то есть богатых промышленных регионов Италии):"У Украины есть выбор между поражением и тотальным поражением".Германия против. И отдайте наши миллиарды назад!Но самый серьёзный удар по планам вступления Украины в ЕС наносят германские политики.Канцлер Мерц:"Вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно"Он указал, что все кандидаты обязаны пройти "копенгагенские критерии". И что реальный процесс "занимает годы".Германия будет против "политического ускорения".Борис Писториус, глава оборонного ведомства, заявил, что не даст больше "Пэтриотов" Украине.И очень резко выступила глава партии АДГ Алиса Вайдль:"Мы отправили на Украину более семидесяти миллиардов евро и поставляли им оружие.Мерц намекал на возможность отправки немецких солдат. Как можно так забывать историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?Как мы можем поступить так? Как немецкое федеральное правительство может согласиться на такое?И еще одно: мы потребуем возврата этих миллиардов плюс ремонт "Северных потоков."Это то, чего на Украине не ожидают. Миллиарды назад и чинить "Северные потоки"? (По версии властей Германии, "потоки" взрывали украинские исполнители и организаторы).А ведь теперь не только политики Германии скажут: "отдайте нам наши миллиарды!"Следом за Германией вернуть деньги, направленные в "черную дыру", захотят и другие.А ЕС? Как всегда, ЕС будет "когда-нибудь потом".О том, кто воюет на стороне ВСУ - в статье "Фашистский батальон. На Украине воюют банды французских неонацистов" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

