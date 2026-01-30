Лукашенко назвал ситуацию на Украине катастрофической - 30.01.2026 Украина.ру
Лукашенко назвал ситуацию на Украине катастрофической
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января назвал ситуацию на Украине, где людям в палатках теплее, чем в городских домах, катастрофической
"Для меня самое страшное, не дай бог, произойдет то, что в Украине. Я не говорю про войну и прочее. Там люди замерзают. Им на улице в обычной палатке - даже не военной, а туристической - теплее, чем в доме. Это катастрофа", - посетовал Лукашенко.Ряд районов Киева оказался в критической ситуации с теплоснабжением из-за остановки теплоэлектроцентрали, альтернативы переподключения пока нет. Блэкаут в Киеве привел к ажиотажному спросу на дрова и печки "буржуйки". В Деснянском районе Киева организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами. Мэр Киева Виталий Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла.В середине месяца министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.В США заверяют, что стороны переговоров по Украине подходят все ближе к урегулированию. Подробнее —&nbsp;в материале Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 января.
Лукашенко назвал ситуацию на Украине катастрофической

14:23 30.01.2026 (обновлено: 17:29 30.01.2026)
 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января назвал ситуацию на Украине, где людям в палатках теплее, чем в городских домах, катастрофической
"Для меня самое страшное, не дай бог, произойдет то, что в Украине. Я не говорю про войну и прочее. Там люди замерзают. Им на улице в обычной палатке - даже не военной, а туристической - теплее, чем в доме. Это катастрофа", - посетовал Лукашенко.
Ряд районов Киева оказался в критической ситуации с теплоснабжением из-за остановки теплоэлектроцентрали, альтернативы переподключения пока нет. Блэкаут в Киеве привел к ажиотажному спросу на дрова и печки "буржуйки". В Деснянском районе Киева организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами.
Мэр Киева Виталий Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла.
В середине месяца министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В США заверяют, что стороны переговоров по Украине подходят все ближе к урегулированию. Подробнее — в материале Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 января.
Лента новостейМолния