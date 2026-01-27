https://ukraina.ru/20260127/izrail-kak-potentsialnaya-zhertva-blizhnevostochnoy-politiki-ssha-1074863466.html

Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США

Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США - 27.01.2026 Украина.ру

Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США

Правительство Нетаньяху готовится добивать ХАМАС в Газе и собирается в очередной раз вместе с американцами напасть на Иран. Израиль – традиционный главный союзник США на Ближнем Востоке, а семья Трампа не менее традиционно выражала симпатии еврейскому государству, что придаёт властям страны уверенность в верности избранного курса.

2026-01-27T10:28

2026-01-27T10:28

2026-01-27T10:28

сша

израиль

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

эрдоган

хамас

ес

впк

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074863688_0:194:3071:1921_1920x0_80_0_0_2110ce53b03e02f5ab033314c487067a.jpg

Но ведь Украина и ЕС тоже были уверены, что идут верной дорогой, что никуда США не денутся – будут их поддерживать и защищать, но внезапно обнаружили себя разорёнными и брошенными наедине с рассерженной Россией. У американцев появились гораздо более важные дела в других регионах мира, что же касается Европы и Украины, то раз уж их оказалось невозможно удержать, превращение данных территорий в руины вполне отвечает краткосрочным интересам США, как минимум в виде, сформулированным администрацией Трампа в новой Стратегии национальной безопасности.Эта стратегия подразумевает уход США из большинства регионов планеты, концентрация их на Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе. Традиционно США стараются тотально разрушить вынужденно покидаемые ими регионы, создать в них условия для длительного военного противостояния, чтобы оппоненты не смогли использовать покидаемые США территории в качестве дополнительного источника геополитического ресурса. Ближний Восток не отмечен в новой Стратегии национальной безопасности как приоритетный регион. Более того, отказ США от поддержки европейских союзников резко снижает для них ценность Ближнего Востока, как центра коммуникаций между Европой, Азией и Африкой. Соответственно, разрушение Ближнего Востока было бы абсолютно в духе американской политики выжженной земли. Ведь иначе он станет важнейшим центром коммуникаций России и Китая – геополитических оппонентов США.Ну и не надо, конечно, забывать о ближневосточной нефти. Те блаженные времена, когда США полностью контролировали нефть Персидского залива и Аравийского полуострова, давно канули в лету. Хитрые арабы уже давно не торгуют нефтью только за доллары, чем помогают Китаю и России постепенно снижать вес доллара как мировой резервной валюты и валюты торговых расчётов. Нефтедоллар почил в Бозе, а интересы монархий залива всё чаще совпадают с российскими и китайскими. Американцам не грубят в лицо, но саботируют большую часть их геополитических проектов.В реальности у США не меньше оснований желать разрушения Ближнего Востока, чем способствовать закату Европы. Никакие нежные чувства к Израилю не заставят прагматичных американцев отказаться от использования его в своих интересах. Тем более, что они и не будут ставить своей целью уничтожение Израиля, ведь и уничтожение Европы и Украины не было их целью, просто в ходе борьбы с Россией так получилось, что потенциал американского контроля над этими территориями оказался исчерпан, а отдавать их под контроль геополитических оппонентов, противостояние с которыми далеко не завершено, невозможно. К тому же американцы не убивают Европу, они просто не мешают ей умирать, не спасают её. "Боливар выдохся, двоих ему не выдержать". С точки зрения США разрушающаяся, а затем и разрушенная Европа ещё долго, без участия Вашингтона, будет выполнять свою основную миссию – сковывать Россию, принуждая её расходовать ресурсы на восстановление цивилизации на своих границах, ну или на защиту этих границ от прогрессирующего варварства (неизвестно, что обойдётся дороже).А чем Ближний Восток лучше? Европа была гораздо более управляемой и менее амбициозной. Пожалуй, разрушенный Ближний Восток решит американскую проблему сдерживания России и Китая не хуже, а скорее даже лучше, чем целый и относительно невредимый.Что мы сейчас видим? Едва прошло полгода после неудачного американо-израильского нападения на Иран, как Вашингтон готовит новое. Ресурсов у США и Израиля больше не стало. Если их было достаточно для продолжения войны летом 2025 года, то почему их не использовали тогда? Всё же при нападении удалось достичь тактической внезапности и нанести серьёзный ущерб иранскому командованию. Вряд ли этот фокус удастся столь же эффективно повторить. Иран вполне мог за это время с помощью России и Китая восстановить систему ПВО/ПРО, восполнить ракетные арсеналы и даже усилить свою оборону, с учётом опыта боевых действий летом 2025 года. ВПК США, всё ещё, пусть и за деньги, обслуживающий потребности украинского фронта, не имеет достаточно резервных мощностей, чтобы резко нарастить количество ударных средств, а также ракет-перехватчиков, масштабный расход которых израильской ПВО, стал одной из причин быстрого прекращения прошлогодней агрессии.Кроме того, благоприятный момент для нанесения удара, когда Иран сотрясали выступления проамериканских террористов, уже упущен. Если бы США рассчитывали на смену режима или на иной формат военной победы, они бы нанесли удар в момент, когда внутренняя ситуация была максимально дестабилизирована, но они дали возможность Ирану подавить проамериканский бунт, фактически сдали ему свою агентуру. Теперь, даже если удастся прорвать иранскую ПВО и более эффективно, чем прошлый раз защитить небо Израиля, оккупация Ирана имеющимися силами не представляется возможной, пятая колонна внутри страны разгромлена и США могут рассчитывать только на масштабный, затяжной военный кризис на Ближнем Востоке.При этом часть стран Залива уже заявили, что не позволят американцам использовать их территорию для ударов по Ирану. У Турции с Израилем крайне напряжённые отношения. Прошлый раз Эрдоган дипломатически поддержал иранцев. Какой будет реакция турок, их сирийских прокси и других стран региона, в случае если война окажется длительной, а успех американо-израильской коалицией достигнут не будет – вопрос, не имеющий однозначного ответа. На Ближнем Востоке может разгореться масштабная война всех против всех. При этом США всегда будут иметь возможность отозвать флот, эвакуировать базы и заявить, что это не их война – пусть местные как-то сами справляются. Так как большинство местных – мусульмане и при всех собственных противоречиях крайне негативно настроены в отношении Израиля (наличие мирных договоров не мешает мечтать о том, чтобы сбросить его в море), выход США из войны может не оставить Израилю другого шанса на спасение, кроме использования своего ядерного арсенала, наличие которого Израиль официально не подтверждал, но который постоянно учитывается в общем балансе ядерных держав и оценивается минимум в 200-300 боеголовок. Но так он оценивался и десять, и двадцать лет назад, так что не исключено, что ядерных зарядов у Израиля уже существенно больше.Впрочем, даже наличия пары-тройки сотен ядерных зарядов относительно малой (сравнимой с Хиросимой) мощности вполне достаточно для того, чтобы в конкретных условиях Ближнего Востока уйти от военного поражения. Но это значит, что регион будет разрушен всерьёз и надолго, а вялотекущие боевые действия местных армий и прокси-структур могут после этого продолжаться годами (пока боеприпасы не кончатся) без особого перевеса одной из сторон. Разумеется, экономика всего региона умрёт, и он превратится в некое подобие Сомали или в большой лагерь беженцев, но именно такое его состояние и должно обеспечить США возможность уйти, не опасаясь моментального захода России и Китая на их место.Дополнительным бонусом будет разрушение нефтяной торговли региона. Себя США обеспечат нефтью собственной добычи, а также мексиканской и канадской, не оставляют они надежд на захват нефти Венесуэлы и Нигерии, но в целом им и так должно хватить. Страны Залива в последние годы всё активнее переключали свою нефтяную торговлю на Китай. Китайцы могут попытаться восполнить дефицит поставок нефтью России и Индонезии, но американцы, как по заказу, в последние месяцы начали активно разрушать глобальную морскую торговлю, с прицелом именно на энергоносители и именно идущие по морю в Китай. Хватит ли мощности российских трубопроводов, чтобы обеспечить Китай необходимым сырьём и удастся ли быстро построить дополнительные – вопрос.То есть США не просто разрушают мир, в котором они больше не гегемон, они разрушают его таким образом, чтобы нанести максимальный экономический ущерб Китаю, вызвать в Поднебесной острый экономический и социальный кризис и добиться смены курса китайского руководства, чтобы, в конечном итоге, добиться полной изоляции России и попытаться додавить и её.Для решения этой задачи американцы пожертвовали многими своими верными союзниками. Вряд ли Израиль станет исключением. Очень непохоже, что Трамп, открыто стягивающий войска, не рассчитывает на победу над Ираном, а вот на попытку организовать масштабный конфликт, разрушающий весь Ближний Восток, очень похоже.Ну и, в конце концов, США ведь не стремятся уничтожить Израиль, перед ними просто не стоит задача его сохранить. Но если он сможет уцелеть в организованном ими общем ближневосточном хаосе, они, скорее всего, будут искренне рады.О проблемах в мировой энергетике - в статье Олега Хавича "Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа на фоне полупустых хранилищ"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

сша

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, эрдоган, хамас, ес, впк, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко