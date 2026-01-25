https://ukraina.ru/20260125/prezident-za-vzyatku-kak-mukha-machado-v-venesuele-pobezhdaet-orlov-maduro-1074788124.html

Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро

В ближайшие дни, может быть, недели, президенту США Дональду Трампу предстоит пережить испытания по женской части – сделать еще один выбор между венесуэлками Делси Родригес и Марией Кориной Мачадо.

И дело не только в том, что выбор между женщинами издревле приводил к войнам. Например, древний грек Парис отдал золотое яблоко с надписью "прекраснейшей" не Гере и Афине, а Афродите, которая помогла ему стырить предмет его страсти Елену, жену спартанского царя Менелая, и такое началось, что и сейчас хоть святых выноси. Троянская война длилась 10 лет. Трою сравняли с навозом и потом несколько столетий искали, чтобы прибарахлиться оставшимся в руинах золотишком. Некоего героя Одиссея черт носил по морям, заставляя совершать подвиг за подвигом, нарушавшие хрупкое равновесие в том мире. Еще один из героев – Эней – добрался до Италии и там нарожал тех, кто потом основал Рим со всеми его достижениями и безобразиями. А русский офицер, дворянин и гусар Иван Котляревский по этому поводу написал свою "Энеиду" и, походя, в шутку, создал прообраз украинского языка, который нынешние тупые неонацисты-погромщики используют, как дубину и кистень простив всего русского в Украине. Во как!Трампу такие страсти не грозят: Делси 56 дет, а Марии – вообще 58, и чисто внешне в сравнении с его женой Меланией они круто проигрывают: занимаются политикой, а такое бесследно не проходит и оскал власти портит любого. Но война в Венесуэле вполне может случиться. Ибо в борьбе за власть могут сшибиться указанные Делси и Мария.Ага! Любим всехОсобую же пикантность возможной схватке придает то, что, во-первых, Делси уже признана там же Трампом и даже приведена к присяге в качестве и.о. президента Венесуэлы. А Мария является как бы оппозиционеркой и очень хочет сковырнуть оттуда соперницу и для достижения своей цели уже всучила Трампу взятку в виде золотой медали Нобелевской премии мира, и тот размяк и поплыл от такого подарка.История получилась гнусная донельзя. Трамп очень хотел получить Нобелевскую премию мира, а ее отдали Делси, которая пыжилась в президенты Венесуэлы вместо действовавшего Никола Мадуро. Трамп осерчал так страшно, что, когда 3 января сего года совершил вторжение в Венесуэлу и похитил этого Мадуро, то заявил изготовившейся к власти Марии, что та не подходит к креслу, ибо не пользуется достаточной популярностью среди венесуэльцев: "У нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень милая женщина, но у нее нет достаточного уровня уважения".А близкий к Белому дому источник газеты The Washington Post прямо рассказал: "Если бы она отказалась (от Нобелевки. – Авт.) и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она бы сегодня была президентом Венесуэлы".Мария не унималась, учла критику и 15 января 2026 года публично передарила Нобелевскую премию Трампу, отметив, что он, по ее мнению, полностью "привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев", а также осознает потенциал республики как сильного союзника США. "Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним", — сказала она.И Трамп теперь явно готов изменить мнение относительно способностей Марии. Он принял и медаль премии, и Марию, и назвал ее "дорогой Марией" и "замечательной женщиной, которая прошла через очень многое".И The New York Times (NYT) сразу же сообщила, что члены комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на закрытой встрече с Мачадо в Капитолии всецело поддерживали ее кандидатуру на пост… президента Венесуэлы. Член Палаты представителей от штата Техас Майк Лоулер буквально зашелся в комплиментах Марии: "Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки".Умоляя всехЕго сразу же поддержали известные конгрессмены. Глава комитета Брайан Маст отметил, что ему "трудно представить политика с более четким видением будущего страны", а конгрессмен Майкл Маккол заявил, что у Мачадо есть "все необходимое", чтобы возглавить страну, и призвал к скорейшему проведению выборов в Венесуэле.Значит, в Венесуэле вполне могут быть выборы, чреватые войной между сторонниками Делси и Марии. Потому что, во-вторых, они – не только политические оппонентки, но и представительницы разных политико-бизнесовых, финансовых и предпринимательских структур и группировок, которые давно ведут борьбу за контроль и над нефтью, и над другими ресурсами, и над обществом Венесуэлы.В принципе, для администрации Трампа без разницы, кто из дам будет рулить теперь Венесуэлой. Когда Делси Родригес пообещала госсекретарю Марко Рубио "сделать все, что нужно" США для нового сотрудничества с Венесуэлой, то Трамп сказал прямо: другого выбора у нее нет. Следовательно, другого выбора, кроме как следовать в фарватере американских хотелок, нет и у Марии Мачадо.Обе женщины во многом похожи. Они образованы и достаточно умны, происходят из богатых и известных местных семей-кланов, у которых глубинные интересы в жизни Венесуэлы.Однако между ними есть разница: Делси при власти и может использовать против оппонентов всю ее силу, а вот Мария – в оппозиции и ей еще предстоит наращивать усилия любой ценой. А стартовые условия у нее – не ахти. Частная венесуэльская компания по изучению общественного мнения Datanalisis показала: положительное отношение к Марии выразили менее 19% респондентов, а вот деятельность ее негативно оценили 64,6% жителей Венесуэлы, более 25% опрошенных охарактеризовали ее роль как "очень плохую", еще около 20% — как "плохую"..И связано это с тем, что Делси – это представитель буржуазии и политиков, все же ориентированных на защиту национальных венесуэльских интересов. А вот снижение общественной поддержки Марии может быть связано с ее ориентированием на политическую повестку США и с отказом идти на диалог с венесуэльским правительством. Делси – больше национально ориентированный политик, а Мария – больше безродный коллаборационист и даже компрадор.Сегодня, после возвращения Трампа к доктрине Монро, "завещавшей" западное полушарие США, превращение и удержание Латинской Америки в качестве американского заднего двора США, Мария, поддерживая эти взгляды, доктрину и Монро, и Донро (Монро имени Дональда), вполне может получить поддержку США. И она после захвата Мадуро сразу заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять всю власть в стране в свои руки.При этом Мария – испытанный и опытный политический боец. И типичный латиноамериканский соросенок-грантоед, взращенный и воспитанный грантодателями для обслуживания интересов США, хорошо освоивший все приемы активного и агрессивного популизма, так популярного в Латинской Америке вообще и в Венесуэле в частности.Родилась 7 октября 1967 года в Каракасе в семье предпринимателя, которого раскулачил тогдашний кумир Венесуэлы Уго Чавес, возглавивший борьбу за выход этой страны из-под американского ига. Он национализировал и дело семьи Мачадо, став для нее "коммунистическим диктатором". А для Марии нарисовался кумир – прапрадед Эдуардо Бланко, венесуэльский политик и писатель, автор романа "Героическая Венесуэла".Повлияло на мировоззрение Марии и то, что она, закончив частную школу в Венесуэле, затем училась в школах-интернатах в США, совершила несколько поездок по странам Европы и там, судя по всему, по самое никуда набралась либерастических "блох".Закончив частный Католический университет Андреса Бельо по специальности промышленного машиностроения, только три года работала по специальности на моторных заводах Gates de Venezuela и Filtros Wix. А в 1993 году вернулась в свой университет в качестве преподавателя и тогда же связалась с грантоедами. Уже в 1994 году вместе со своей матерью Мария сначала основала фонд Atenea, который оказывал помощь бездомным детям и сиротам. Получила степень магистра в сфере финансов в Институте высших исследований управления в Каракасе в 1999-м, а уже в 2001 году стала соучредителем некоммерческой организации Sumate по наблюдению за выборами. К движению в скором времени присоединились множество волонтеров, которые боролись с Чавесом.Это было погружение в политику с головой. И тогда же Мария впервые начала оттачивать мастерство оппозиционерки на схватках с самим Чавесом. Сначала поучаствовала в заговоре и аресте Чавеса в 2002-м. Но Чавес власть удержал, и уже в 2003 году грантоеды Sumate под руководством Мачадо приняли активное участие в подготовке референдума о его отставке.В 2004 году референдум состоялся, но поддержал Чавеса, а Мария оказалась в суде по обвинению в получении Sumate 30 тыс долл от США (куда же без этого?). Через год обвинения были сняты, но ей было запрещено на протяжении трех лет покидать страну.Однако Мария ездила по миру. В мае 2005 года она посетила Вашингтон, встретилась с президентом США Джорджем Бушем-младшим и, по ее словам, обсудила с ним "важную роль граждан в деле защиты демократии". Там же, в США, в 2009 году в Йельском университете прошла курс обучения по программе подготовки лидеров мировой политики из местных грантоедов-соросят. Их в США для всех стран, кого хотят захапать, готовят.В 2010 году Мария оставила соросят Sumate и, получив рекордное число голосов, была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы (парламент) и через год заявила, что хочет быть президентом страны. Тогда же она впервые и столкнулась с мужчиной, занимавшим кресло ее мечты.Чавес и разъяснил Марии, кто она есть и как ней и к ее оппозиции нужно относиться. В 2012 году во время выступления в парламенте Чавеса Мария наабросилась на него и предложила ему встретиться с ней на дебатах. Она тогда сказала: "Вот уже восемь часов мы слушаем о том, как вы описываете страну, очень непохожую на то, что видят все венесуэльские матери и жены. Как вы можете говорить, что уважаете частный сектор в Венесуэле, если посвятили себя экспроприации собственности, то есть воровству?" А Чавес отреагировал: "Орел не охотится на мух". Дескать, не по чину…Но "мухи"-то мечтают убить орлов и полакомиться их трупами. Чавес на президентских выборах 2012 года сделал оппозицию, как паршивых котят, но его врагами и их спонсорами в США был взят курс на физическое уничтожение строптивого политика.В 2013 году Чавес умер от рака, которым, по мнению многих, его заразили специально, по программе уничтожения латиноамериканских противников США, и президентом стал Николас Мадуро, а у Марии, кажется, совсем сорвало крышу.Она основала новое движение Vente Venezuela, как и старое Sumate, сразу же обвиненное властями страны в получении финансирования от США, и активно участвовала в протестах 2014 года против правительства Мадуро. В это время ее даже активно били в парламенте, повалив на пол. "Это была преднамеренная, трусливая, подлая агрессия", — рассказывала она о женщине-депутатке, которая азартно ей наваляла.Через год стала ведущей еженедельного аналитического ток-шоу на Caracas Radio и даже возглавила колонну шествия "Марша пустых кастрюль" в Каракасе, протестуя против карточной системы при распределении товаров и продуктов, введенной кабинетом Мадуро. Она тогда публично сказала Мадуро, что он "должен отойти в сторону, чтобы народ Венесуэлы смог объединиться вновь".Но Мадуро не отошел, а в 2018 году победил на выборах, и Запад через год нашел ему замену из венесуэльской оппозиции. Но заменой стала на Мария Мачадо, а приснопамятный Хуан Гуайдо, с которым как с самопровозглашенным президентом Венесуэлы, носились почти три года.Гуайдо оказался пустышкой, и Мария решила взять свою судьбу в свои же руки. Еще в 2019 году объявила о своем намерении выдвигаться на выборах президента и уже в 2023 году на праймериз оппозиции она набрала 92,35% голосов в свою поддержку. "Я иду до конца. Эта борьба имеет одну цель — отстранить режим от власти. Для этого нам нужно набраться сил. Я не хочу быть главой оппозиции, меня интересует отстранение Мадуро от власти", — задекларировала она свою цель.На этот раз она уже не скрывала источники "вдохновения" своей "цели" – пообещала, что в случае победы переориентирует Венесуэлу на сотрудничество с США и обязательно прекратит сближение команды Мадуро с Россией. США, разумеется, тогда же обратили внимание на девушку и пообещали ей всяческое содействие – у американцев почти всегда так: кто их лижет, тот ими и любим.Летом 2023 года суд запретил Марии участвовать в выборах и занимать государственные должности в течение 15 лет — до 2038 года, и в 2024 году президентом вновь стал Мадуро. Выборы закончились попыткой вооруженного мятежа, и правоохранители разгоняли протестующих со стрельбой в воздух и применением слезоточивого газа. По официальным данным, 25 человек погибли, около 2 тыс. были арестованы.Чтобы Мария не порастеряла решительность, ей поощрительно всучили Нобелевскую премию мира, а потом США решили покончить с Мадуро уже вооруженной силой через год. И покончили, а медаль нобелиата попала к Трампу-победителю. Такие дела……К власти в Венесуэле теперь рвутся мухи. С подачи Трампа, которому они обещают взятки. Разного достоинства и размера. Плюс все больше и больше появляется информации о том, что "орла" Мадуро просто предали "мухи" в погонах из его окружения, договорившиеся с американцами. Печальная участь ждет Венесуэлу – мухи знают, на что они летят…Подробнее о семье Родригес - в статье Елены Мурзиной "Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес"

