За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ
За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ
Смотрите в итогах дня: Венгрия требует от ЕС прекратить финансирование Украины, а внутри НАТО усиливается раскол вокруг роли Дональда Трампа и позиции генсека... Украина.ру, 28.01.2026
2026-01-28T17:24
2026-01-28T17:24
2026-01-28T17:24
Смотрите в итогах дня: Венгрия требует от ЕС прекратить финансирование Украины, а внутри НАТО усиливается раскол вокруг роли Дональда Трампа и позиции генсека альянса Марка Рютте.Параллельно обсуждается возможное снятие ограничений на применение дальнобойного оружия — о рисках рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.На Украине — коммунальный кризис в Киеве, туманные обещания МВФ по возвращению беженцев и новые инициативы Рады.
За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ
Смотрите в итогах дня: Венгрия требует от ЕС прекратить финансирование Украины, а внутри НАТО усиливается раскол вокруг роли Дональда Трампа и позиции генсека альянса Марка Рютте.
Параллельно обсуждается возможное снятие ограничений на применение дальнобойного оружия — о рисках рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.
На Украине — коммунальный кризис в Киеве, туманные обещания МВФ по возвращению беженцев и новые инициативы Рады.