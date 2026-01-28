https://ukraina.ru/20260128/za-kulisami-vse-zharche-ot-vengerskogo-bunta-do-populizma-mvf-1074934940.html

За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ

За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ - 28.01.2026 Украина.ру

За кулисами все жарче: от венгерского бунта до популизма МВФ

Смотрите в итогах дня: Венгрия требует от ЕС прекратить финансирование Украины, а внутри НАТО усиливается раскол вокруг роли Дональда Трампа и позиции генсека... Украина.ру, 28.01.2026

Смотрите в итогах дня: Венгрия требует от ЕС прекратить финансирование Украины, а внутри НАТО усиливается раскол вокруг роли Дональда Трампа и позиции генсека альянса Марка Рютте.Параллельно обсуждается возможное снятие ограничений на применение дальнобойного оружия — о рисках рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.На Украине — коммунальный кризис в Киеве, туманные обещания МВФ по возвращению беженцев и новые инициативы Рады.

