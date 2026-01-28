Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров - 28.01.2026 Украина.ру
Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров
Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров - 28.01.2026 Украина.ру
Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров
Под суд отправят украинского правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка. Об этом 27 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
Работники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Национальной полиции выявили мошенник в неназванной правоохранительной структуре. ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта в 2025 году по шести эпизодам мошенничества. Обвинительный акт в этом уголовном производстве уже направлен в суд. "Несмотря на это, правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан. В ходе дальнейшего досудебного расследования работники ГБР разоблачили еще два новых эпизода мошенничества",- отметили в бюро.По их данным, фигурант действовал в сговоре с некими "гражданскими лицами", материалы в отношении которых выделены в отдельное уголовное производство. "Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь работниками службы безопасности банка. Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой", - рассказали в ГБР.Таким образом граждан обворовали на более чем на 300 тысяч гривен (около $7 тыс). Правоохранитель уволен со службы, ему и сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января
Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров

10:08 28.01.2026
 
Под суд отправят украинского правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка. Об этом 27 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
Работники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Национальной полиции выявили мошенник в неназванной правоохранительной структуре.
ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта в 2025 году по шести эпизодам мошенничества. Обвинительный акт в этом уголовном производстве уже направлен в суд.
"Несмотря на это, правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан. В ходе дальнейшего досудебного расследования работники ГБР разоблачили еще два новых эпизода мошенничества",- отметили в бюро.
По их данным, фигурант действовал в сговоре с некими "гражданскими лицами", материалы в отношении которых выделены в отдельное уголовное производство.
"Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь работниками службы безопасности банка. Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой", - рассказали в ГБР.
Таким образом граждан обворовали на более чем на 300 тысяч гривен (около $7 тыс). Правоохранитель уволен со службы, ему и сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
