Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января

Зеленского загнали в угол: безопасность ему не гарантируется. Российские военные уничтожают противника и технику. Запад устал от Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинским СМИ заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции."Как вы знаете, все еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы (вопрос территорий и ЗАЭС - ред.) Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", - заверил Сибига.Он также рассказал, что Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается.Как утверждает Сибига, переговоры еще продолжаются и текущая конфигурация не финальная. Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, заверил политик.В свою очередь российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов указал, что в переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный камень помимо вопроса уступок территорий - для Зеленского важнее всего гарантии личной безопасности."Для Зеленского главное — это гарантии личной безопасности для себя и своего ближайшего окружения. На данный момент ему на этот счёт абсолютных гарантий не даёт никто. В случае подписания мирного договора он как носитель весьма компрометирующей информации в отношении как европейских элит, так и американских ... с которыми он частности распиливал финансовую поддержку режиму - очень опасный свидетель", - отметил эксперт.По его словам, сейчас Зеленского загнали в угол."Если подпишет договор и без кулуарных гарантий - он не то, что лишится политического будущего, но и спустя некоторое время вполне может быть ликвидирован третьими силами. А если не пойдёт на договоренности, то в принципе даже те гарантии, которые ему сейчас обещают, не имеют смысла, и Россия решит вопрос военным путём при котором за жизнь Зеленского и окружения никто не даст ни копейки", - подытожил Михайлов.При этом президент США Дональд Трамп сообщил об "очень хороших событиях" в ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Происходят очень хорошие события относительно Украины и России", - сказал Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.При этом он воздержался от подробностей.В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.Провалы ВСУВ ночь на среду украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Одессе и других городах.Российские военные били дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, информировал телеграм-канал Украина.ру.Массированной атаке подверглась Одесса и Одесская область."Взрывы раздаются в Черноморске (Ильичевске). <...> "Герани" поражают цели в Великодолинском Одесской области. Взрывы в Одессе и области", - говорится в постах.Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях.В нескольких областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".Российские бойцы продолжают вести активные боевые действия на Рубцовском направлении. Подразделения группировки войск "Запад" отразили две контратаки противника из состава 3-го армейского корпуса ВСУ, ликвидировав до 15 боевиков.В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что россияне уничтожили в Сумской области командный пункт пятого погранотряда Украины, есть ликвидированные среди офицеров.Минобороны информировало, что расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелыми боевыми беспилотниками R-18 подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области.Эти пункты использовались ВСУ для накопления, распределения и ротации.В то же время советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины часто используют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои потери."Для ополченцев 2014-го года, коим и я являюсь, это давно уже не секрет. Первые крематории военные были замечены нами в Славянске на военном аэродроме, где их находилось два. Вооруженные формирования Украины скрывают свои потери и часто используют для этого, в том числе и военные передвижные крематории"- сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".Усталость ЗападаТурецкий публицист и политический обозреватель Шафак Шахин Доган считает, что отказ Германии предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot стал серьезным политическим и психологическим ударом для Киева и свидетельствует об усталости Запада от украинского конфликта.Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них.По его мнению, отказ Берлина отражает более широкий сдвиг в подходе западных стран к конфликту: приоритет все чаще отдается собственной безопасности и внутренней устойчивости, а не безусловной поддержке Киева.Он считает, что дефицит вооружений и рост военных расходов заставляют правительства стран ЕС пересматривать объемы помощи и действовать более прагматично, особенно на фоне усиливающегося давления на оборонные бюджеты.В свою очередь глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости о впечатлении, которое произвело в Европе применение Россией комплекса "Орешник" в начале января.Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам."Применение "Орешника", очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они (Европа - ред.) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины", - считает Нимайер.Он подчеркнул, что диалог с Россией необходим для европейской стороны."Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования", - указал политик.Подробнее о российском оружии - в материале Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник" на сайте Украина.ру.

Сергей Зуев

