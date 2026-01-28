Подростка из Тверской области осудили за покушение на теракт

https://ukraina.ru/20260128/podrostka-iz-tverskoy-oblasti-osudili-za-pokushenie-na-terakt-1074912184.html
10:19 28.01.2026 (обновлено: 10:20 28.01.2026)
Суд вынес приговор 14-летнему жителю города Вышнего Волочка. Он признан виновным в совершении уголовных преступлений - участии в деятельности террористической организации и покушении на совершение террористического акта.
"Следствием и судом установлено, что в период с 7 по 8 мая 2025 года фигурант, являясь участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации, по указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, произвел разведку в административном здании и изготовил 3 бутылки с зажигательной смесью. Выполняя указания куратора, фигурант пытался совершить поджог административного здания", - рассказали в следственном ведомстве.
Подростку не удалось осуществить задуманное , так как противоправная деятельность была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ.
"Виновность осужденного доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела", - отметили в СК РФ.
По приговору 2-го Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
"Следственный комитет предупреждает, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодёжь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления. Пресечение и предупреждение террористических угроз является одной из наиболее важных задач государства в правоохранительной сфере", - сказано в официальном сообщении.
Следком призвал граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки. Ведомство напомнило, что совершение преступлений против основ конституционного строя, против государственной власти, безопасности государства и общественной безопасности, а также соучастие в таких преступлениях или содействие им в любой форме влекут за собой уголовное наказание.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.