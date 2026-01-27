Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа - 27.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260127/zagranitsa-pomozhet-shmygal-rasskazal-skolko-es-vydelit-ukraine-na-zakupku-gaza-1074872692.html
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа - 27.01.2026 Украина.ру
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа
Дважды поблагодарил руководство Европейского банка реконструкции и развития первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль за выделение 85 млн евро на закупки газа. Об этом чиновник сообщил 27 января
2026-01-27T13:36
2026-01-27T13:49
новости
украина
денис шмыгаль
ес
telegram
ебрр
киев
россия
укрэнерго
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4712ab878ba1ff6661dc77b06e07baec.jpg
"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.Он отметил, что об этом шла речь на переговорах с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.Условия предоставления "гранта" Шмыгаль не раскрыл. Вместо этого он заверил, что нынешнее руководство Украины будет "и дальше сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования"."Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно. Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым", - поведал Шмыгаль.По его словам, западное финансирование помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для электро-теплоснабжения. Шмыгаль считает, что Рено-Бассо и команда ЕБРР продемонстрировали "решительную и последовательную поддержку Украины".Тем временем В Киеве предложили решение замерзания канализацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_56:0:1280:918_1920x0_80_0_0_0663f19503c90bd3892386506780d5c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис шмыгаль, ес, telegram, ебрр, киев, россия, укрэнерго, газ, российский газ, реэкспорт, энергетический кризис, энергетика, энергосистема украины, минэнерго украины, сво, кредит, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, ЕС, Telegram, ЕБРР, Киев, Россия, Укрэнерго, газ, российский газ, реэкспорт, энергетический кризис, энергетика, Энергосистема Украины, Минэнерго Украины, СВО, кредит, финансирование, финансовая помощь

Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа

13:36 27.01.2026 (обновлено: 13:49 27.01.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Дважды поблагодарил руководство Европейского банка реконструкции и развития первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль за выделение 85 млн евро на закупки газа. Об этом чиновник сообщил 27 января
"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что об этом шла речь на переговорах с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Условия предоставления "гранта" Шмыгаль не раскрыл. Вместо этого он заверил, что нынешнее руководство Украины будет "и дальше сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования".
"Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно. Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым", - поведал Шмыгаль.
По его словам, западное финансирование помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для электро-теплоснабжения.
Шмыгаль считает, что Рено-Бассо и команда ЕБРР продемонстрировали "решительную и последовательную поддержку Украины".
Тем временем В Киеве предложили решение замерзания канализации
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДенис ШмыгальЕСTelegramЕБРРКиевРоссияУкрэнергогазроссийский газреэкспортэнергетический кризисэнергетикаЭнергосистема УкраиныМинэнерго УкраиныСВОкредитфинансированиефинансовая помощь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
03:47Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу для "строительства новой страны"
Лента новостейМолния