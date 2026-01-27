https://ukraina.ru/20260127/zagranitsa-pomozhet-shmygal-rasskazal-skolko-es-vydelit-ukraine-na-zakupku-gaza-1074872692.html
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа - 27.01.2026 Украина.ру
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа
Дважды поблагодарил руководство Европейского банка реконструкции и развития первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль за выделение 85 млн евро на закупки газа. Об этом чиновник сообщил 27 января
2026-01-27T13:36
2026-01-27T13:36
2026-01-27T13:49
новости
украина
денис шмыгаль
ес
telegram
ебрр
киев
россия
укрэнерго
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4712ab878ba1ff6661dc77b06e07baec.jpg
"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.Он отметил, что об этом шла речь на переговорах с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.Условия предоставления "гранта" Шмыгаль не раскрыл. Вместо этого он заверил, что нынешнее руководство Украины будет "и дальше сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования"."Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно. Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым", - поведал Шмыгаль.По его словам, западное финансирование помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для электро-теплоснабжения. Шмыгаль считает, что Рено-Бассо и команда ЕБРР продемонстрировали "решительную и последовательную поддержку Украины".Тем временем В Киеве предложили решение замерзания канализацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_56:0:1280:918_1920x0_80_0_0_0663f19503c90bd3892386506780d5c4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис шмыгаль, ес, telegram, ебрр, киев, россия, укрэнерго, газ, российский газ, реэкспорт, энергетический кризис, энергетика, энергосистема украины, минэнерго украины, сво, кредит, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, ЕС, Telegram, ЕБРР, Киев, Россия, Укрэнерго, газ, российский газ, реэкспорт, энергетический кризис, энергетика, Энергосистема Украины, Минэнерго Украины, СВО, кредит, финансирование, финансовая помощь
Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа
13:36 27.01.2026 (обновлено: 13:49 27.01.2026)
Дважды поблагодарил руководство Европейского банка реконструкции и развития первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль за выделение 85 млн евро на закупки газа. Об этом чиновник сообщил 27 января
"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что об этом шла речь на переговорах с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Условия предоставления "гранта" Шмыгаль не раскрыл. Вместо этого он заверил, что нынешнее руководство Украины будет "и дальше сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования".
"Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно. Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым", - поведал Шмыгаль.
По его словам, западное финансирование помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для электро-теплоснабжения.
Шмыгаль считает, что Рено-Бассо и команда ЕБРР продемонстрировали "решительную и последовательную поддержку Украины".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.