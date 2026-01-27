https://ukraina.ru/20260127/zagranitsa-pomozhet-shmygal-rasskazal-skolko-es-vydelit-ukraine-na-zakupku-gaza-1074872692.html

Заграница поможет: Шмыгаль рассказал, сколько ЕС выделит Украине на закупку газа

Дважды поблагодарил руководство Европейского банка реконструкции и развития первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль за выделение 85 млн евро на закупки газа. Об этом чиновник сообщил 27 января

2026-01-27T13:36

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4712ab878ba1ff6661dc77b06e07baec.jpg

"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.Он отметил, что об этом шла речь на переговорах с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.Условия предоставления "гранта" Шмыгаль не раскрыл. Вместо этого он заверил, что нынешнее руководство Украины будет "и дальше сотрудничать для поиска дополнительных источников финансирования"."Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно. Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым", - поведал Шмыгаль.По его словам, западное финансирование помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для электро-теплоснабжения. Шмыгаль считает, что Рено-Бассо и команда ЕБРР продемонстрировали "решительную и последовательную поддержку Украины".Тем временем В Киеве предложили решение замерзания канализацииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

