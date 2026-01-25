https://ukraina.ru/20260125/vs-rf-udarili-po-vertoltam-vsu-v-kirovogradskoy-oblasti-1074784692.html

ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области

Российские силы нанесли удар по вертолётной стоянке в Кировоградской области Украины. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-01-25T15:14

2026-01-25T15:14

2026-01-25T15:14

Данные вертолеты использовались Киевом использовались для противодействия беспилотникам и для нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.В Кировоградской области Украины была атакована площадка с вертолётами. Удар двумя "Геранями" пришёлся по стоянке у города Малая Виска, где находились вертолёты ВСУ Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома.Ранее 25 января армия России успешно продвинулась на Сумском направлении. ВСУ несут потери, фиксируются случаи дезертирства. Подробнее в материале Стали известны подробности обстановки на Сумском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

2026

