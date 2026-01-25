ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области
Российские силы нанесли удар по вертолётной стоянке в Кировоградской области Украины. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
Данные вертолеты использовались Киевом использовались для противодействия беспилотникам и для нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.
В Кировоградской области Украины была атакована площадка с вертолётами. Удар двумя "Геранями" пришёлся по стоянке у города Малая Виска, где находились вертолёты ВСУ Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома.
