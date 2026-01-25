ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области - 25.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260125/vs-rf-udarili-po-vertoltam-vsu-v-kirovogradskoy-oblasti-1074784692.html
ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области
ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области - 25.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области
Российские силы нанесли удар по вертолётной стоянке в Кировоградской области Украины. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-01-25T15:14
2026-01-25T15:14
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/24/1021752402_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_5596ef4f16ca9af7a482c7c8ac90124b.jpg
Данные вертолеты использовались Киевом использовались для противодействия беспилотникам и для нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.В Кировоградской области Украины была атакована площадка с вертолётами. Удар двумя "Геранями" пришёлся по стоянке у города Малая Виска, где находились вертолёты ВСУ Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома.Ранее 25 января армия России успешно продвинулась на Сумском направлении. ВСУ несут потери, фиксируются случаи дезертирства. Подробнее в материале Стали известны подробности обстановки на Сумском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ВС РФ ударили по вертолётам ВСУ в Кировоградской области

15:14 25.01.2026
 
© пресс-служба Министерства облороны Украины / Перейти в фотобанкМи-24 ВСУ вертолет
Ми-24 ВСУ вертолет
© пресс-служба Министерства облороны Украины
Перейти в фотобанк
Российские силы нанесли удар по вертолётной стоянке в Кировоградской области Украины. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
Данные вертолеты использовались Киевом использовались для противодействия беспилотникам и для нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.
В Кировоградской области Украины была атакована площадка с вертолётами. Удар двумя "Геранями" пришёлся по стоянке у города Малая Виска, где находились вертолёты ВСУ Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома.
Ранее 25 января армия России успешно продвинулась на Сумском направлении. ВСУ несут потери, фиксируются случаи дезертирства. Подробнее в материале Стали известны подробности обстановки на Сумском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
