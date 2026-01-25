https://ukraina.ru/20260125/nashi-vragi-peressorilis-suzdaltsev-obyasnil-pochemu-seychas-tramp-ne-otkazhetsya-ot-grenlandii-1074721507.html

"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии

"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии - 25.01.2026 Украина.ру

"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии

Гипотетическая покупка Гренландии США может создать долгосрочные стратегические вызовы для России в Арктике. Аннексия острова вдвое увеличит американское присутствие в регионе и открывает доступ к перспективному Северо-Западному проходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-01-25T04:00

2026-01-25T04:00

2026-01-25T04:00

новости

россия

сша

арктика

андрей суздальцев

дональд трамп

украина.ру

гренландия

шпицберген

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg

В ответ на вопрос о влиянии возможной американской аннексии Гренландии на безопасность России эксперт признал тактическую выгоду, но указал на стратегическую угрозу."В тактическом плане нам это выгодно. Наши враги перессорились, и [президент США Дональд] Трамп от Гренландии в данный момент не откажется. Кризис только надвигается, и он нам на пользу", — заявил Суздальцев.Однако, по мнению аналитика, в долгосрочной перспективе ситуация может сработать против России, так как усилит позиции США в Арктике. "Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном", — объяснил политолог.Кроме того, гипотетическая аннексия Гренландии, по его словам, может создать прецедент для передела других спорных территорий. "Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

россия

сша

арктика

шпицберген

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, арктика, андрей суздальцев, дональд трамп, украина.ру, гренландия, шпицберген, главные новости, украина.ру дзен, дзен сво, аналитики, аналитика, эксперты