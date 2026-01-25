"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии - 25.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260125/nashi-vragi-peressorilis-suzdaltsev-obyasnil-pochemu-seychas-tramp-ne-otkazhetsya-ot-grenlandii-1074721507.html
"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии
"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии - 25.01.2026 Украина.ру
"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии
Гипотетическая покупка Гренландии США может создать долгосрочные стратегические вызовы для России в Арктике. Аннексия острова вдвое увеличит американское присутствие в регионе и открывает доступ к перспективному Северо-Западному проходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-25T04:00
2026-01-25T04:00
новости
россия
сша
арктика
андрей суздальцев
дональд трамп
украина.ру
гренландия
шпицберген
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg
В ответ на вопрос о влиянии возможной американской аннексии Гренландии на безопасность России эксперт признал тактическую выгоду, но указал на стратегическую угрозу."В тактическом плане нам это выгодно. Наши враги перессорились, и [президент США Дональд] Трамп от Гренландии в данный момент не откажется. Кризис только надвигается, и он нам на пользу", — заявил Суздальцев.Однако, по мнению аналитика, в долгосрочной перспективе ситуация может сработать против России, так как усилит позиции США в Арктике. "Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном", — объяснил политолог.Кроме того, гипотетическая аннексия Гренландии, по его словам, может создать прецедент для передела других спорных территорий. "Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
россия
сша
арктика
шпицберген
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_168f44b9d1340768afaf468d79418f49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, арктика, андрей суздальцев, дональд трамп, украина.ру, гренландия, шпицберген, главные новости, украина.ру дзен, дзен сво, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Россия, США, Арктика, Андрей Суздальцев, Дональд Трамп, Украина.ру, Гренландия, Шпицберген, Главные новости, Украина.ру Дзен, дзен СВО, аналитики, Аналитика, эксперты

"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии

04:00 25.01.2026
 
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
- РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать в
ДзенTelegram
Гипотетическая покупка Гренландии США может создать долгосрочные стратегические вызовы для России в Арктике. Аннексия острова вдвое увеличит американское присутствие в регионе и открывает доступ к перспективному Северо-Западному проходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
В ответ на вопрос о влиянии возможной американской аннексии Гренландии на безопасность России эксперт признал тактическую выгоду, но указал на стратегическую угрозу.
"В тактическом плане нам это выгодно. Наши враги перессорились, и [президент США Дональд] Трамп от Гренландии в данный момент не откажется. Кризис только надвигается, и он нам на пользу", — заявил Суздальцев.
Однако, по мнению аналитика, в долгосрочной перспективе ситуация может сработать против России, так как усилит позиции США в Арктике. "Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном", — объяснил политолог.
Кроме того, гипотетическая аннексия Гренландии, по его словам, может создать прецедент для передела других спорных территорий. "Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШААрктикаАндрей СуздальцевДональд ТрампУкраина.руГренландияШпицбергенГлавные новостиУкраина.ру Дзендзен СВОаналитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:25Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу
07:07Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины
07:04Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев
06:22"Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
06:03Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения
06:00"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского
05:50"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США
05:40Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии
05:30"Мы опрокинули энергосистему": полковник Насонов про блэкаут на Украине и предупреждения России
05:15Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
05:00Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы
04:30Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения
04:15Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны
04:00"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии
18:17Нардеп Костенко заявил о риске немедленной мобилизации
18:01Мелони: Италия готова поддержать присуждение Нобелевской премии Трампу за мир на Украине
18:00От "признаков компромисса не наблюдается" до конструктива и позитива. Итоги 24 января
17:25Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктам
17:12Politico: США пересмотрели стратегию национальной обороны
17:05Наметился перелом: Украина нашла гениальную лазейку, чтобы обхитрить Россию
Лента новостейМолния