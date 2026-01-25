Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии - 25.01.2026 Украина.ру
Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии
Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии - 25.01.2026 Украина.ру
Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии
Скандал вокруг возможной продажи Гренландии обнажил классическую двойную мораль западных политиков и СМИ. Ситуация, аналогичная косовскому прецеденту, будет преподнесена общественности как якобы укрепление безопасности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-25T05:40
2026-01-25T05:40
Отвечая на вопрос о последствиях возможной аннексии Гренландии США, эксперт подчеркнул, что эффективно использовать этот случай в информационной войне не получится, так как западные элиты всегда найдут оправдание."В пропагандистском формате мы не сможем это использовать, потому что всегда будет универсальный довод: это не тот случай. Мы пытались воспользоваться ситуацией с Косово, но мне в Базеле университетские профессора кричали, что это другое", — заявил Суздальцев.Он раскрыл, как будет выглядеть западная риторика. "В случае с Гренландией все будет преподнесено так, что безопасность Запада от действий США только укрепится, а Дания обиженно замолчит", — сказал политолог.Тем не менее, по его мнению, этот прецедент может быть полезен России на дипломатическом поле. "Но в переговорном формате, когда встанет вопрос о легализации освобожденных территорий, Крыма, это может помочь. Мы можем говорить, что и на заднем дворе Запада не все так просто", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии

05:40 25.01.2026
 
Скандал вокруг возможной продажи Гренландии обнажил классическую двойную мораль западных политиков и СМИ. Ситуация, аналогичная косовскому прецеденту, будет преподнесена общественности как якобы укрепление безопасности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос о последствиях возможной аннексии Гренландии США, эксперт подчеркнул, что эффективно использовать этот случай в информационной войне не получится, так как западные элиты всегда найдут оправдание.
"В пропагандистском формате мы не сможем это использовать, потому что всегда будет универсальный довод: это не тот случай. Мы пытались воспользоваться ситуацией с Косово, но мне в Базеле университетские профессора кричали, что это другое", — заявил Суздальцев.
Он раскрыл, как будет выглядеть западная риторика. "В случае с Гренландией все будет преподнесено так, что безопасность Запада от действий США только укрепится, а Дания обиженно замолчит", — сказал политолог.
Тем не менее, по его мнению, этот прецедент может быть полезен России на дипломатическом поле. "Но в переговорном формате, когда встанет вопрос о легализации освобожденных территорий, Крыма, это может помочь. Мы можем говорить, что и на заднем дворе Запада не все так просто", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния