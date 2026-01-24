"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины - 24.01.2026 Украина.ру
"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины
Первые удары по энергетике Украины были нанесены после теракта на Крымском мосту. Теперь практически ежедневно прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
В последнее время в Киеве наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос журналиста про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то". Либо в политических верхах было принято принципиальное решение, либо Россия накопила достаточный запас дронов и ракет, которые позволяют долбить украинскую энергетику в ежедневном режиме, предположил военкор."Теперь буквально с 1 января каждую ночь прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Особенно важно продолжать бить по Киеву", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
Первые удары по энергетике Украины были нанесены после теракта на Крымском мосту. Теперь практически ежедневно прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
В последнее время в Киеве наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос журналиста про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то".
"Первые удары по энергетике были нанесены после теракта на Крымском мосту. Потом на какое-то время все затихло, потом опять какие-то удары стали наноситься. И только сейчас с конца 2025 года стала видна системная работа", — подчеркнул Коц.
Либо в политических верхах было принято принципиальное решение, либо Россия накопила достаточный запас дронов и ракет, которые позволяют долбить украинскую энергетику в ежедневном режиме, предположил военкор.
"Теперь буквально с 1 января каждую ночь прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Особенно важно продолжать бить по Киеву", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
