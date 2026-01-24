https://ukraina.ru/20260124/vazhno-prodolzhat-bit-po-kievu-voenkor-andrey-kots-pro-sistemnye-udary-po-energetike-ukrainy-1074625508.html

"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины

Первые удары по энергетике Украины были нанесены после теракта на Крымском мосту. Теперь практически ежедневно прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072862648_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c23aa4fd44efcd8cc8477ed9bcb279f4.jpg

В последнее время в Киеве наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос журналиста про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то". Либо в политических верхах было принято принципиальное решение, либо Россия накопила достаточный запас дронов и ракет, которые позволяют долбить украинскую энергетику в ежедневном режиме, предположил военкор."Теперь буквально с 1 января каждую ночь прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Особенно важно продолжать бить по Киеву", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

2026

