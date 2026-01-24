https://ukraina.ru/20260124/polsha-zhivet-v-imperskom-ugare-suzdaltsev-nazval-glavnuyu-chertu-epokhi-territorialnykh-pretenziy-1074725727.html
"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
Попытка США купить Гренландию может запустить процесс передела карты мира по имперскому сценарию. Затянувшиеся споры вокруг бывших колоний и сфер влияния рискуют перерасти в открытые конфликты. Такой тревожный прогноз в интервью изданию Украина.ру дал политолог Андрей Суздальцев
Развивая мысль о последствиях возможной сделки по Гренландии, эксперт заявил, что она легитимизирует имперские подходы в XXI веке. "Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй", — сказал Суздальцев.Он привел в пример Польшу, где, по его мнению, еще сохраняются имперские амбиции. "Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты", — заявил политолог.По его словам, такая ситуация является прямым следствием крушения старого миропорядка. "Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить", — резюмировал собеседник издания.
Развивая мысль о последствиях возможной сделки по Гренландии, эксперт заявил, что она легитимизирует имперские подходы в XXI веке. "Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй", — сказал Суздальцев.
Он привел в пример Польшу, где, по его мнению, еще сохраняются имперские амбиции. "Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты", — заявил политолог.
По его словам, такая ситуация является прямым следствием крушения старого миропорядка. "Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить", — резюмировал собеседник издания.