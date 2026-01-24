"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий - 24.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260124/polsha-zhivet-v-imperskom-ugare-suzdaltsev-nazval-glavnuyu-chertu-epokhi-territorialnykh-pretenziy-1074725727.html
"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий - 24.01.2026 Украина.ру
"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
Попытка США купить Гренландию может запустить процесс передела карты мира по имперскому сценарию. Затянувшиеся споры вокруг бывших колоний и сфер влияния рискуют перерасти в открытые конфликты. Такой тревожный прогноз в интервью изданию Украина.ру дал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-24T05:00
2026-01-24T05:00
новости
сша
польша
россия
андрей суздальцев
украина.ру
дональд трамп
территория
империя
захват
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg
Развивая мысль о последствиях возможной сделки по Гренландии, эксперт заявил, что она легитимизирует имперские подходы в XXI веке. "Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй", — сказал Суздальцев.Он привел в пример Польшу, где, по его мнению, еще сохраняются имперские амбиции. "Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты", — заявил политолог.По его словам, такая ситуация является прямым следствием крушения старого миропорядка. "Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
сша
польша
россия
шпицберген
арктика
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ba54dffed21d81655ea4795acd0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, польша, россия, андрей суздальцев, украина.ру, дональд трамп, территория, империя, захват, шпицберген, геополитика, арктика, европа, главные новости, украина.ру дзен
Новости, США, Польша, Россия, Андрей Суздальцев, Украина.ру, Дональд Трамп, территория, империя, захват, Шпицберген, геополитика, Арктика, Европа, Главные новости, Украина.ру Дзен

"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий

05:00 24.01.2026
 
© ФотоПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Попытка США купить Гренландию может запустить процесс передела карты мира по имперскому сценарию. Затянувшиеся споры вокруг бывших колоний и сфер влияния рискуют перерасти в открытые конфликты. Такой тревожный прогноз в интервью изданию Украина.ру дал политолог Андрей Суздальцев
Развивая мысль о последствиях возможной сделки по Гренландии, эксперт заявил, что она легитимизирует имперские подходы в XXI веке. "Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй", — сказал Суздальцев.
Он привел в пример Польшу, где, по его мнению, еще сохраняются имперские амбиции. "Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты", — заявил политолог.
По его словам, такая ситуация является прямым следствием крушения старого миропорядка. "Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАПольшаРоссияАндрей СуздальцевУкраина.руДональд ТрамптерриторияимпериязахватШпицбергенгеополитикаАрктикаЕвропаГлавные новостиУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
05:57"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
05:56"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет
05:56Артем Драбкин: Война на Украине продлится еще несколько лет, России надо задуматься о новой мобилизации
05:55Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России
05:50"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины
05:40"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине
05:30Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства
05:15"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
05:00"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
04:45Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии
04:30Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
04:15Михаил Поликарпов: Подземные подстанции и газовая труба спасают Киев от энергетического коллапса
04:00США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
00:13Гражданские авиакомпании отменяют рейсы и покидают воздушное пространство Израиля
00:09В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 35 барражирующих боеприпасов "Герань"
00:05Продвижение ВС РФ отмечено на Запорожском, Константиновском и других направлениях
23:53Украине придётся смириться с жёсткими условиями мирного договора
23:28В Киеве в одном из жилых домов запретили пользоваться канализацией из-за замерзания стоков
23:09Администрация США рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта нефти на Кубу
Лента новостейМолния