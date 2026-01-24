https://ukraina.ru/20260124/krov-na-donu-godovschina-ofitsialnogo-nachala-raskazachivaniya-1074694219.html

Кровь на Дону: годовщина официального начала расказачивания

24 января 1919 года, когда страна разрывалась от внутренних противоречий, а красные и белые боролись за будущее России, была выпущена директива, ставшая одним из самых мрачных эпизодов нашей истории. Документ, адресованный "всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах", положил начало расказачиванию

Это не просто историческая дата, это повод вспомнить о трагедии, которая затронула миллионы людей, и о последствиях, которые ощущаются до сих пор.Казачество, с его вековыми традициями, особой культурой и воинским духом, всегда занимало уникальное место в российской государственности. Казаки были опорой империи, её щитом и мечом. Но с приходом к власти большевиков, их роль оказалась под вопросом. Новая власть видела в казачестве потенциальную угрозу, носителя "буржуазных" и "контрреволюционных" настроений. И директива ЦК РКП стала сигналом к началу планомерного уничтожения этого сословия.Текст директивы, если читать его без прикрас, поражает своей жестокостью. В нем содержались призывы к "массовому террору против богатых казаков, истребив их поголовно" и "беспощадному массовому террору по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью". Для среднего казачества предлагалось применять "все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти". Это были не просто слова, это был приговор.Последствия этой директивы были ужасающими. По всей стране, особенно на Дону, Кубани и Тереке, начались массовые репрессии. Казаков арестовывали, расстреливали, ссылали, лишали всего имущества. Целые станицы подвергались карательным экспедициям.Как отмечало Донское бюро РКП, "во всех станицах и хуторах арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях". Это означало, что под удар попадали не только активные противники новой власти, но и просто уважаемые люди, старейшины, те, кого сегодня бы назвали лидером общественного мнения.Михаил Шолохов, сам выходец из казачьей среды, в своем письме Максиму Горькому, не сгущая красок, описывал ту страшную реальность, которая предшествовала восстаниям. Он говорил о "бессудном расстреле в Мигулинской ст-це 62 казаков-стариков, или расстрелах в ст-цах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков… в течение 6 дней достигло солидной цифры в 400 с лишним человек… под пулю шли казаки зачастую из низов социальной прослойки". Шолохов подчеркивал, что такая политика, проводимая некоторыми представителями Советской власти, "была истолкована как желание уничтожить не классы, а казачество".Это было не просто классовое противостояние, это было целенаправленное уничтожение целого сословия, его идентичности.Руководитель Урюпинского комитета партии Краснушкин описывал работу трибуналов с пугающей откровенностью:"Трибунал разбирал в день по 50 дел… Смертные приговоры сыпались пачками, причём часто расстреливались люди совершенно невинные, старики, старухи и дети. Известны случаи расстрела старухи 60 лет неизвестно по какой причине, девушки 17 лет по доносу из ревности одной из жён, причем определённо известно, что эта девушка не принимала никогда никакого участия в политике. Расстреливались по подозрению в спекуляции, шпионстве. Расстрелы производились часто днём, на глазах у всей станицы, по 30-40 человек сразу с издевательствами, раздевали донага. Над женщинами, прикрывавшими руками свою наготу, издевались и запрещали это делать..."Эти свидетельства – не просто сухие факты, это крик боли, запечатленный в истории, свидетельство бесчеловечности, которая охватила страну.Расказачивание стало не просто актом политической борьбы, а геноцидом, направленным на уничтожение уникального этнокультурного сообщества. Большевики видели в казаках не просто классовых врагов, а носителей особого духа, который был несовместим с их идеологией. Казачья вольность, их приверженность традициям, их глубокая вера – все это было чуждо и враждебно новой власти. Поэтому и было принято решение не просто подавить сопротивление, а стереть казачество с лица земли, лишить его исторической памяти, языка, культуры.Последствия этой политики были катастрофическими. Количество погибших, эмигрировавших и депортированных казаков до сих пор не известно. Известно только одно – общее количество измеряется сотнями тысяч. Казачьи станицы опустели, их земли были заселены пришлыми людьми, которые не имели никакого отношения к казачьей культуре. Были разрушены храмы, уничтожены казачьи реликвии, запрещены казачьи атрибуты и традиции. Целые поколения выросли, не зная своей истории, своих корней.И сегодня, спустя более ста лет, мы должны помнить об этой трагедии. Мы должны помнить о тех, кто пал жертвой бесчеловечной политики, о тех, кто был лишен своей родины, своей семьи, своей жизни. Мы должны помнить, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Расказачивание – это не просто страница в учебнике истории, это живая рана на теле нашего народа, которая до сих пор кровоточит.Современная Россия, стремящаяся к возрождению своих традиций и укреплению государственности, не может игнорировать эту трагедию. Признание расказачивания актом геноцида – это не просто дань памяти жертвам, это важный шаг к исцелению исторической памяти, к восстановлению справедливости. Это позволит нам по-новому взглянуть на свою историю, извлечь уроки из прошлого и построить будущее, основанное на уважении к каждому народу, к каждой культуре, к каждой человеческой жизни.Возрождение казачества в современной России – это не просто дань моде или попытка вернуть утраченные символы. Это глубокое стремление к восстановлению исторической справедливости, к возрождению духа, который был так жестоко подавлен. Это попытка вернуть казакам их законное место в истории и в современном обществе. И пусть память о тех страшных событиях станет для нас не только поводом для скорби, но и источником силы, чтобы никогда больше не допустить подобного варварства. Пусть кровь, пролитая на Дону и других казачьих областях, станет вечным напоминанием о цене человеческой жизни и о том, как важно беречь и защищать свою историю, свою культуру, свою идентичность.

