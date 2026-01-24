https://ukraina.ru/20260124/azov-i-mobilizovannye-autisty-ne-ostanovyat-katastrofu-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1074758699.html

"Азов"* и мобилизованные аутисты не остановят катастрофу. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты обсуждали не только дальнейшее продвижение российской армии, но и возможность очередного "контрнаступа" ВСУ. Обычно военные операции планируются в режиме секретности, поэтому их обсуждение в публичной плоскости должно играть, скорее, некую духоподъёмную роль

Главком ВСУ Александр Сырский говорил об этом ещё на прошлой неделе, обещая новые наступления ВСУ в наступившем году. "Мы проведём стратегическую оборонительную операцию, но понимаем, что в обороне не добьёшься победы. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции", — обещал Сырский. В украинских пабликах его слова оценили как сигнал к ещё большему ужесточению мобилизации, поскольку с нынешним потрёпанным составом ВСУ наступать вряд ли получится.Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков тоже сейчас недоумевает по этому поводу. "Власть говорит, что мы будем наступать. Но я каждый день открываю карту — и смотрю: минус 8, 15, 40 квадратных километров мы теряем. Может, я чего-то не понимаю, но вы удержать территорию не можете, как вы собрались наступать? Как это работает? Какими силами?" — спрашивает Разумков.Он подчёркивает, что власть живёт не в реальности, а в пиар-акциях и съёмке видео-роликов без какой-либо внятной военной стратегии.В связи с военными провалами и пустыми обещаниями на этой неделе на Украине заговорили, что главкома ВСУ могут снять. Вместо Сырского якобы планируют назначить неонациста Андрея Билецкого**, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в идеологической ориентации ВСУ. В случае такой перестановки ВСУ подгонят под образец Третьей отдельной штурмовой бригады, набранной преимущественно из "азовцев"*. Украинские эксперты ожидают в таком случае радикальные чистки в офицерском составе ВСУ ради укрепления собственных позиций."Если Билецкого вдруг назначат главкомом ВСУ, то он точно так же попытается "перепрошить" и всю армию, как он пытается "перепрошить" сейчас 3-й корпус. Фактически превратив всё войско в "армию Билецкого"", — рассказывает изданию "Страна" подполковник ВСУ Андрей К. Подполковник также утверждает, что многие командиры не воспринимают Билецкого в качестве авторитетного командира.Кроме того, как пишет "Страна", переподчинив себе армию, Билецкий может в конце концов задать себе вопрос, зачем вообще нужны какие-то выборы, если у него есть армия. То есть в данном случае чётко просматривается вариант установления полноценной военной фашистской диктатуры ради более эффективной войны с Россией.Киевский политтехнолог Сергей Гайдай рассказывал на этой неделе, что Третий корпус, созданный на основе Третьей штурмовой бригады под эгидой Билецкого, уже представляет собой государство в государстве.Как Сырский ради сохранения должности, так и Билецкий, чтобы упрочить своё новое положение, могут бросить остатки ВСУ в бессмысленный и беспощадный "контрнаступ" хотя бы на одном участке.Как пишет 21 января украинский оппозиционный телеграм-канал "Картель", у Сырского так и не появилось внятных решений, способных остановить нарастающую общефронтовую катастрофу. И пока все доступные силы и резервы украинской армии продолжают сжигаться в штурмах Купянска, другие ключевые направления фактически остаются без должного прикрытия."Главная проблема в том, что у нашего командования, похоже, нет единого плана, как остановить это давление. Противник атакует на огромном участке от Волчанска на севере до Орехова и даже Приморского на юге. Вместо того чтобы выстраивать продуманную оборону, сохранять силы и жизни солдат, применяется по сути лишь тактика встречных штурмов", — резюмирует "Картель".Украинский паблик Military Analytics сообщает 23 января об усилении боёв на Лиманском направлении в районе Святогорска, Яровой и Соснового. Украинские военнослужащие отмечают, что давление на оборону ВСУ нарастает фактически по всему Лиманскому участку фронта. OSINT-исследователи отмечают, что количество бронетехники в ВС РФ на данный момент примерно соответствует тому же уровню, что и на момент начала СВО в 2022 году.Начальник службы роботизированных комплексов батальона ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка говорил на этой неделе, что теперь пехотинцам ВСУ гораздо тяжелее на поле боя, чем даже в боях под Бахмутом. По его словам, такого количества всего того, что может убить украинского военнослужащего, на передовой раньше не было. Он говорит, что раньше ВС РФ делали больший упор на артиллерию и "лупили по площадям", то теперь у них гораздо больше высокоточного оружия. Из этого он делает вывод, что командиров ВСУ нужно держать где-нибудь подальше от линии фронта.Тем временем насильно мобилизованные украинцы дезертируют всеми правдами и неправдами, рассказывал на днях бывший украинский военный Константин Прошинский. По его словам, "учебки" уже превратили в некое подобие колоний для заключённых с вышками и автоматчиками, но после них, попадая в часть, они бегут уже оттуда.Прошинский жалуется на засилье российских дронов на передовой. Вернувшись с Купянского направления, он говорит, что россияне запускают по 30 тысяч FPV-дронов в месяц только на одном маленьком участке фронта. У ВСУ, по его словам, просто нет такого количества. И даже из тех, которые есть, 50% — некачественные.Достаточно резонансное видео опубликовал на этой неделе один из украинских военнослужащих с Запорожского направления. Он сообщил о прибытии группы пополнения, направленной из Одессы ТЦК. Всего прибыло 20 человек. Из них: 11 человек с признаками наркотической зависимости, ещё четверо — с аутизмом, остальные — пожилые мужчины примерно 60-летнего возраста, не имеющие боевого опыта и физической подготовки.Вероятно, с этими людьми Зеленский и главком ВСУ и будет пытаться пойти в новый "контрнаступ".* запрещённая в РФ организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ выбивают логистику противника, решая оперативно-тактические задачи

