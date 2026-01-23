https://ukraina.ru/20260123/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vs-rf-vybivayut-logistiku-protivnika-reshaya-operativno-takticheskie-1074702958.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ выбивают логистику противника, решая оперативно-тактические задачи

На Харьковском направлении противник, стягивая штурмовые группы под Купянском, оголяет другие, не менее значимые участки обороны. А в это время подразделения группировки войск "Север" без спешки занимаются своим делом. Они методично выбивает коммуникации и инфраструктуру восточнее уже освобождённого Волчанска.

В первую очередь речь о мостах и лесных грунтовых дорогах, через которые ВСУ пытаются снабжать свою группировку на этом участке.Этот район главком ВСУ генерал Сырский пытался держать довольно продолжительное время. Сюда периодически свезли почти все западные самоходные гаубицы, бронетранспортеры. Технику выгребали буквально по крупицам, с других направлений. Сейчас ситуация изменилась. Купянск стал приоритетом, и Сырскому всё чаще приходится выбирать, куда перебрасывать силы и чем закрывать дыры. На этом фоне "Север" продолжает ломать логистику и ограничивать манёвр ВСУ. Это постепенно упрощает дальнейшее продвижение в сторону Белого Колодезя и Великого Бурлука. Пока внимание противника приковано к одному направлению, другое начинают аккуратно подготавливать.Российская армия уничтожает украинскую военную технику, бьет по местам скопления личного состава ВСУ и иностранных наемников. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1260 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора. Противник потерял до 160 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.С одной стороны, нашим штурмовикам нужно пройти не так уж много. Так, от Часова Яра, который находится под контролем ВС РФ, до окраин Дружковки и Краматорска осталось 10−13 км соответственно. Но, с другой стороны, сделать это будет сложно, учитывая рельеф местности и зимние погодные условия. А без этих городов даже охват Славянска будет невозможным, тогда как лобовые атаки в условиях такой агломерации могут стереть целую армию… поэтому, очевидно, главные сражения на фронте еще впереди. Уверен, что украинский генералитет прекрасно знает, что дальше уже будет благоприятный рельеф и в перспективе — выход на Приднепровскую низменность, после чего осада Запорожья и Днепра станет делом техники. А вот на северном фланге ситуация выглядит не так прочно для противника. Речь идет не столько о Северском, сколько о Краснолиманском участке фронта. Здесь от Райгородка, расположенного на правом берегу Северского Донца, до Славянска меньше трех километров. А на левом — где идет битва за Красный Лиман — для ВСУ обстановка резко ухудшилась.По данным украинских информационных ресурсов, которые более-менее дают объективную оценку ситуации на юге-востоке Украины, ВС РФ постоянно тестируют оборону Лимана (у нас — Красный Лиман), фактически изолировали левобережный плацдарм и постепенно на нем забирают "серую зону". "К сожалению, москаль близок к достижению поставленных целей (имеется в виду закрытие Лиманского плацдарма и выход к Райгородку из Закотного по правому берегу, не опасаясь обстрелов с левого)" -цитируют высказывание офицеров ВСУ, находящихся на передовой.Сейчас, по приказу Сырского, ВСУ пытаются не допустить, прежде всего, потери Святогорска и Дробышево. Сюда переброшены резервы, предназначенные для Купянского "наступа", что говорит о важности данного направления. Главком "проснулся" после того, как штурмовые подразделения группировки "Запад" выбили противника из двух районов обороны, расположенных вблизи трассы Красный Лиман — Заречное. Расклад сил сразу же изменился. Наши штурмовики фактически обезопасили от возможных ударов ВСУ свою логистику в окрестностях Заречного и в заповеднике "Святые горы", через который российские войска заходят в жилую застройку Красного Лимана. Кроме того, бойцы РФ штурмуют город с трех сторон, в том числе с юга и востока, что вынуждает украинским подразделениям проводить контратаки на этих участках, пытаясь сдержать продвижение армии России ударами дронов."Однако уже сейчас в связи с угрозой блокирования Лимана ВСУ переложили большую часть снабжения его гарнизона на тяжелые дроны. В дополнение к этому они налаживают коммуникации через Северский Донец, организуя переправы в районе Щурово и Пришиба, как понтонные, так и лодочные (в тех местах, где лед еще не стал). Полностью обеспечить снабжение своих подразделений в городе украинская армия таким образом вряд ли сможет, однако этого будет вполне достаточно для ведения длительной обороны", — поясняют экспертыНаши войска блокируют любые попытки врага обеспечить гарнизон ВСУ в Красном Лимане необходимыми военным грузами. В Сети опубликованы кадры точных прилетов ФАБ-500 по временному мосту в Щурово. Фактически начался штурм правобережного поселка Кривая Лука. Здесь фиксируется активная работа российских БПЛА. "Это уже не разведка вслепую, а системное прощупывание района с подготовкой к затягиванию мелких сил. Таким образом, подтверждается намерение русских расширять активность именно на этом участке, с постепенным наращиванием присутствия и давления", — рассказывают украинские солдаты и офицеры.Параллельно идет закрытие "кармана" в районе села Озерное. Оборона врага сильно проработана нашей артиллерией, тогда как заход в населенный пункт возможен через заповедник. По сути, идет подготовка к решительному штурму Красного Лимана, в ходе которого подразделения группировки "Запад" будут стремиться забрать весь левобережный плацдарм, тем самым лишив противника неожиданных ударов в спину.Стоит добавить, что по оперативным данным Сырский уже отдал приказ об удержании Красного Лимана по Покровскому сценарию. То есть разрешений на отход из укрепрайона не будет. На этом фоне давать какие-либо прогнозы — дело неблагодарное и сродни гаданию на кофейной гуще, но уже ясно, что в сражении за Красный Лиман произошел перелом. Теперь инициатива полностью на нашей стороне. Тем не менее, никто не будет рисковать жизнями своих солдат и офицеров ради сроков.Судя по складывающейся ситуации на фронте, противник всё более успешно для себя осваивает "игру вторым номером" — то есть ситуацию, при которой почти везде непрерывно наступают ВС РФ, а их задача сводится к тому, чтобы сделать это наше наступление как можно более трудным, кровавым и затратным по ресурсам всех видов. И это уже не только "линия дронов". Сейчас, например, мы видим, тактические приёмы такого типа: их артиллерия стоит в глубине боевых порядков, за пределами досягаемости наших основных БЛА, и держит хорошо пристрелянным свой же собственный передовой край и ключевые объекты на нём.Соответственно, как только наши штурмовые группы начинают движение, выбивают дронами какой-нибудь опорник противника и идут его брать, противник дожидается момента, когда они туда зайдут и выносит его вместе с зашедшими. А их дроноводы, соответственно, не только привычно шакалят на путях снабжения и подвоза, но ещё и ловят наших на любой активности возле "бывших своих" объектов. Добавлю к этому сплошное минирование, в том числе дистанционное. Если же наши пытаются как можно более оперативно подтянуть второй эшелон — тех же операторов БЛА, например — вот тут противник делает локальный тактический "наступ", теряя технику и людей.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное ДНР, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои шли в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области. Противник потерял до 260 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих.На Запорожском направлении подразделения Минобороны России полностью восстановили контроль над сёлами Щербаки и Малые Щербаки. "Напомню, что Малые Щербаки больше, чем просто Щербаки, по количеству населения в семь раз, — отмечает военкор Тимофей Ермаков. При этом стало известно о том, что штурмовики ВС РФ уже начали продвижение восточнее Щербаков — по направлению к Орехову. Минобороны РФ сообщило о том, что группировка "Восток" продолжает наступать вглубь обороны украинских боевиков. На Запорожском направлении, по сведениям военного ведомства, Киев потерял больше 200 боевиков, три бронеавтомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе — американскую гаубицу М777.Вооруженные силы РФ также нанесли поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности и 370 беспилотных летательных аппаратов

