"Собраны с миру по нитке": полковник Насонов рассказал о деградации стратегических резервов ВСУ

"Собраны с миру по нитке": полковник Насонов рассказал о деградации стратегических резервов ВСУ

Ранее стратегические резервы ВСУ имели корпусную систему и состояли из нескольких бригад, авиационных групп и войск обеспечения. А сейчас эти резервы уже имеют бригадную систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Оценивая ситуацию на фронте, Насонов заявил о сокращении резервов противника. "Ранее стратегические резервы ВСУ имели корпусную систему. <...> А сейчас эти резервы уже имеют бригадную систему. Они уменьшились минимум в три раза", — сказал эксперт.Он подчеркнул низкое качество украинских формирований. "При этом в бригадах уже есть не штатные, а сводные батальоны. Те, которые собраны с миру по нитке. Они не до конца обучены, слабо укомплектовано и не имеют боевой слаженности", — констатировал Насонов.При этом отдельно эксперт сообщил, что, по данным разведки, у личного состава ряда частей и соединений ВСУ меняют бронежилеты. "Им дают средства индивидуальной защиты с высокой степенью плавучести", — заявил он.По словам эксперта, это свидетельствует о планируемом отступлении ВСУ. "Для чего это нужно? Для обороны крупных водных преград. То есть они уже заложили в свои тактические и оперативные расчеты, что им придется отступать до Днепра", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Также по теме "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

