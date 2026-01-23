22 января 2026 года, вечерний эфир - 23.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260123/22-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074725203.html
22 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.01.2026
2026-01-23T12:52
2026-01-23T12:52
донецкая народная республика
федор громов
"оплот"
украина
азовское море
новороссия сегодня
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074725085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_106d4d68e7958a0ab7a3715386565d34.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. В ДНР юнармейцев начали обучать навыкам управления дронами. Гость: Виктор Пудак — начальник штаба отделения "Юнармии" в ДНР* Знай наше. Мифы и легенды Азовского моря* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру* Родные места. Улица Щорса в Донецке. Гость: Ирина Хохлова - ведущая новостей телеканала "Оплот"
12:52 23.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. В ДНР юнармейцев начали обучать навыкам управления дронами. Гость: Виктор Пудак — начальник штаба отделения "Юнармии" в ДНР
* Знай наше. Мифы и легенды Азовского моря
* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру
* Родные места. Улица Щорса в Донецке. Гость: Ирина Хохлова - ведущая новостей телеканала "Оплот"
