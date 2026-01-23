https://ukraina.ru/20260123/22-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074725203.html

22 января 2026 года, вечерний эфир

22 января 2026 года, вечерний эфир - 23.01.2026 Украина.ру

22 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.01.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. В ДНР юнармейцев начали обучать навыкам управления дронами. Гость: Виктор Пудак — начальник штаба отделения "Юнармии" в ДНР* Знай наше. Мифы и легенды Азовского моря* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру* Родные места. Улица Щорса в Донецке. Гость: Ирина Хохлова - ведущая новостей телеканала "Оплот"

