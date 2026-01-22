https://ukraina.ru/20260122/professor-danilov-moskva-podozhdet-poka-evropa-i-ssha-sami-razberutsya-po-grenlandskomu-voprosu-1074606010.html

Профессор Данилов: Москва подождет, пока Европа и США сами разберутся по гренландскому вопросу

Россия не видит необходимости активно вмешиваться в дискуссию США о покупке Гренландии. Этот вопрос пока рассматривается как внутренний спор внутри западного альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

Комментируя реакцию Москвы на события в Венесуэле и претензии Трампа на Гренландию, эксперт четко обозначил статус конфликта. "Что касается Гренландии, то это пока внутренний евроатлантический конфликт. Он пока не затрагивает напрямую Россию", — сказал Данилов, объясняя причину "сдержанности" Москвы.Профессор МГИМО отметил выжидательную позицию Кремля. "Поэтому зачем России сейчас высказывать те или иные позиции? Поживем и увидим, как европейцы и американцы разберутся между собой по этому вопросу", — заявил Данилов, описывая логику невмешательства.Он также отметил, что окончательная оценка будет дана позже. "И уже затем будем формулировать свои взгляды на эту проблему. Может быть, они договорятся о том, что все это легитимно и хорошо, покупка возможна", — добавил аналитик, оставляя пространство для дальнейшего развития событий.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Про итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году — в материале "Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом".

