Плацдарм для удара на Орехов и Запорожье: военкор про значение новых успехов ВС РФ на юге

Освобождение Павловки стало серьезным тактическим прорывом ВС РФ. Этот успех позволил создать крупный плацдарм для наступления на Запорожье и вынудил ВСУ срочно перебрасывать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-01-22T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_0a3e977ebe5c2afff845eb8d409d9ef5.jpg

Ранее российские военные освободили Новопавловку (между Константиновкой и Дружковкой) и Павловку (в районе Орехова).Андрей Коц дал четкую оценку, сравнивая два недавних успеха ВС РФ. "Павловка – это более значимый успех. Ее освобождение позволило нам сформировать к востоку от Днепра плацдарм в форме квадрата: Каменское, Степногорск, Павловка, Малые Щербаки", — заявил военкор.Этот плацдарм площадью в 70 квадратных километров позволяет развивать наступление как на Орехов, на так и на само Запорожье, до которого от того же Степногорска всего 20 километров по прямой, добавил он.Журналист подчеркнул, что этот прорыв оказывает давление на всю оборону ВСУ. "Это раздергивает силы Украины. Противник вынужден для затыкания этой дыры использовать войска с других участков, а это осложняет ему жить", — заключил Андрей Коц.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации и будни российских военнослужащих — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

