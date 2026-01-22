НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона - 22.01.2026 Украина.ру
НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона
НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона
Вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению как самого альянса, так и киевского режима, который выступал плацдармом для конфронтации Запада с Москвой. Об этом 22 января заявил в интервью на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
2026-01-22T09:02
2026-01-22T09:09
Он напомнил, что предупреждал об этом еще в 2022 году."Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — заверил Макгрегор.По его словам, одной из причин этого краха стала полная несостоятельность режима Владимира Зеленского, на которого и опирался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.Ранее газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО из-за множественных разногласий внутри западной коалиции.
НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона

09:02 22.01.2026 (обновлено: 09:09 22.01.2026)
 
Вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению как самого альянса, так и киевского режима, который выступал плацдармом для конфронтации Запада с Москвой. Об этом 22 января заявил в интервью на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
Он напомнил, что предупреждал об этом еще в 2022 году.
"Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — заверил Макгрегор.
По его словам, одной из причин этого краха стала полная несостоятельность режима Владимира Зеленского, на которого и опирался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.
"Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.
Ранее газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО из-за множественных разногласий внутри западной коалиции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
