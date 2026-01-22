https://ukraina.ru/20260122/nato-raspadetsya-iz-za-vmeshatelstva-v-ukrainskiy-konflikt---eks-sovetnik-pentagona-1074653732.html

НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона

Вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению как самого альянса, так и киевского режима, который выступал плацдармом для конфронтации Запада с Москвой. Об этом 22 января заявил в интервью на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор

Он напомнил, что предупреждал об этом еще в 2022 году."Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — заверил Макгрегор.По его словам, одной из причин этого краха стала полная несостоятельность режима Владимира Зеленского, на которого и опирался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.Ранее газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО из-за множественных разногласий внутри западной коалиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

