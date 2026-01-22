https://ukraina.ru/20260122/grenlandiya-zamorozila-dengi-dlya-kieva-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1074630564.html

Гренландия "заморозила" деньги для Киева. Украина в международном контексте

Гренландия "заморозила" деньги для Киева. Украина в международном контексте - 22.01.2026

Гренландия "заморозила" деньги для Киева. Украина в международном контексте

Не было бы Украины да Гренландия помогла. Примерно так западные СМИ трактуют ажиотаж, вызванный намерением президента США Дональда Трампа заполучить самый большой остров в Арктике

Все в шоке, кроме русскихГренландский вопрос подрывает единство Запада и отвлекает внимание европейцев от Украины, предупреждает американская газета Politico. От этого кризиса выигрывает в первую очередь Россия – если НАТО расколется из-за внутренних разногласий, Киев лишится важнейшего союзника, говорится в статье, опубликованной на ее страницах.По словам авторов публикации, весь мир удивился тому, что Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина в свой "Совет мира" всего через несколько дней после того, как назвал российскую угрозу основной причиной аннексии Гренландии."Все в шоке. Кроме русских. За последние недели реакция Москвы на гренландский гамбит Трампа была не менее двойственной. Кремлевские чиновники то демонстрировали показную симпатию к жителям арктического острова, то не скрывали энтузиазма насчет стремления Трампа поскорее заключить его в американские объятия", - говорится в статье.За этим противоречием скрывается осознанная стратегия: воспользоваться кризисом, чтобы подорвать единство Запада и вынудить Трампа переключиться на нечто иное, утверждает американская газета.По мнению ее авторов, Гренландия уже принесла свои плоды Кремлю, вытеснив Украину с повестки дня в Давосе. Теперь российское руководство ждет, когда коллективный Запад расколется изнутри, тщательно избегая при этом критики в адрес Трампа, резюмируют они.Из-за Гренландии Киев остался без денегБританский Financial Times тем временем констатирует, что конфликт из-за Гренландии сорвал важную сделку по Украине, которую планировалось заключить на давоском форуме."По словам шести чиновников, запланированное на этой неделе объявление о "Плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и Соединенными Штатами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, было отложено", - пишет издание.Такое решение было принято из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложения Трампа по созданию "Совета мира", который будет курировать ситуацию в Газе и заниматься другими глобальными конфликтами, отмечают авторы газеты, ссылаясь на слова чиновников, принимающих участие в форуме.По их словам, европейские столицы не могут игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, одновременно стремясь к прогрессу в других вопросах, связанных с Трампом, таких как ситуация на Украине.А готовность Трампа ввести пошлины на товары восьми европейских союзников по НАТО в ответ на их решение разместить войска на датском арктическом острове для проведения военных учений и вовсе спровоцировала самый серьезный трансатлантический кризис за последние десятилетия, пишет газета, ссылаясь на мнение европейских чиновников."План процветания" — это экономическая компонента более широкого мирного плана, который обсуждается между Соединенными Штатами, Киевом и европейскими столицами, напоминает Financial Times. Этот план направлен на то, чтобы помочь Украине восстановиться после почти четырехлетнего военного конфликта, отмечает газета.Однако напряженность между США и европейскими столицами, возникшая на этой неделе из-за ситуации вокруг Гренландии, помешала переговорам между высокопоставленными представителями органов национальной безопасности, подчеркивает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждений.В итоге "План процветания" откладывается на неопределенный срок, констатирует британское издание.Если не хотят американцы, хотят британцыУкраину еще рано сбрасывать со счетов, предупреждает Politico. Если американцы и европейцы не могут договорится о том, как поддержать Украину, британцы всегда готовы прийти ей на помощь. Для этого они готовы создать новую баллистическую ракету Nightfall.Великобритания открывает новый этап военной помощи Украине, поручив своим компаниям разработать для Киева современную баллистическую ракету, отмечается в статье издания.Этот проект выгоден обеим сторонам: Лондон приобретет отсутствующий у него сейчас вид вооружений, а Украина — средство для поражения российских сил, на собственную разработку которого у нее недостаточно ресурсов, утверждают авторы публикации.Как отмечается в публикации, на прошлой неделе Минобороны Великобритании объявило конкурс в рамках проекта Nightfall ("Сумерки") на создание прототипа тактической ударной системы за 12 месяцев. Первые испытания ожидают уже в текущем году, а поставки готовых ракет на Украину — к 2027 году. Планируется выпуск до 10 ракет ежемесячно по цене не выше 800 тыс. фунтов за единицу, пишет Politico.Программа демонстрирует решимость Лондона "предоставить украинцам самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор противнику”, - цитирует издание слова министра обороны Великобритании Джона Хили. При этом оно указывает, что проект отвечает и собственным нуждам Британии, выявившим пробелы в ее арсенале в ходе конфликта.Какими техническими характеристиками она должна обладать? Во-первых, ракета должна нести 200-кг боеголовку на дальность от 500 км. Также она должна быть оснащена защитой от РЭБ и меньшей уязвимостью к ПВО по сравнению с крылатыми ракетами благодаря высокой траектории и скорости пикирования, отмечает Politico.Проект входит в программу Kindred по ускоренной поставке техники Киеву. "Идея родилась из запросов Украины на всех дипломатических уровнях, в том числе через Контактную группу союзников Киева по обороне Украины, которую Великобритания возглавляет вместе с Германией", - рассказал изданию на условиях анонимности британский чиновник, ознакомленный с ходом реализации проекта.Военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью газете заявил, что регулярное применение украинскими войсками собственных баллистических ракет усилит их возможности для ударов по прифронтовым авиабазам противника.Одновременно с этим издание признает, что у проекта амбициозные сроки, что существует дефицит компонентов (включая твердотопливные двигатели) и то, что даже при успехе проекта ракеты не станут "супероружием", способным радикально переломить ход боевых действий.При этом его реализация укрепляет статус Великобритании в качестве ключевого союзника Киева и закроет ее потребности в тактических баллистических средствах наземного базирования. Это важно в потенциальном конфликте высокого уровня интенсивности, резюмирует Politico.Наконец-то добрались до "территориального вопроса"Однако несмотря на разочарование европейцев из-за срыва обсуждения "Плана процветания" для Украины в Давосе, переговоры об украинском урегулировании продолжаются. Американский телеканал CNBS анонсирует встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, намеченную на 22 января.Телеканал обращает внимание на то, что центральным вопросом переговоров должен стать "территориальный вопрос". По словам Уиткоффа, это самый важный вопрос украинского урегулирования, но долгое время оставался без внимания."Я считаю, что у нас есть очень хорошие идеи по этому поводу, и мы надеемся, что сможем продвинуться в этом направлении", — процитировал телеканал слова специального посланника президента США с Всемирного экономического форума в Давосе.CNBS напоминает, что многочисленные попытки договориться о прекращении огня между Россией и Украиной не увенчались успехом. Однако давление президента Трампа привело обе стороны за стол переговоров."Стоит отметить, что на пути к мирному соглашению возникли серьезные препятствия. Россия требует от Украины передать ей контроль над Донбассом, а Украина, в свою очередь, просит своих западных партнеров предоставить ей гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможные будущие вторжения России на свою территорию", - отмечает телеканал.Что такое "Совет мира". Об этом в материале Павла Котова Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН

