Дипломатам США поручили указывать, что "Совет мира" не заменит ООН - Bloomberg

Вашингтон пытается уменьшить растущие опасения по поводу "масштабов и амбиций "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Американским дипломатам в своих коммуникациях поручено указывать, что совет "не заменит ООН", сообщает агентство Bloomberg

2026-01-22T07:20

2026-01-22T07:20

2026-01-22T07:29

Такая позиция обозначена в списке тезисов, разосланных американским представительствам по всему миру."Госдепартамент поручил американским дипломатам указывать, что "Совет мира" президента [США] Дональда Трампа призван не заменить Организацию Объединенных Наций, а дополнить ее", – уточнили в материале.При этом накануне президент США Дональд Трамп сам допустил, что в будущем ООН может быть заменена "Советом мира". По мнению американского лидера, существующая структура Организации Объединенных Наций неэффективна.Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна также считает, что "Совет мира" потенциально заменит ООН.Подробнее о совете - в материале Путин: Россия готова внести $1 млрд в "Совет мира" на сайте Украина.ру.

