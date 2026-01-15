https://ukraina.ru/20260115/pozyvnoy-veles-kak-vstrecha-s-osami-chut-bylo-ne-pomeshala-vypolneniyu-boevogo-zadaniya-1074284324.html

Позывной "Велес": Как встреча с осами чуть было не помешала выполнению боевого задания

Позывной "Велес": Как встреча с осами чуть было не помешала выполнению боевого задания

Военнослужащий ВС РФ из ЛНР с позывным "Велес" рассказал изданию Украина.ру, как воевал под руководством донского атамана Николая Козицина, и за что получил медаль "За отвагу"

- Велес, я знаю, что вы недавно были награждены медалью "За отвагу". За что ее получили?- Был приказ: с ребятами пройти разведать местность. Вышли – нарвались на засаду. Воздушная разведка ВСУ нас где-то засекла и вела до определенного момента, чтобы в случае чего нашим, с одной стороны, нас было тяжело выручать, а, с другой, нам было тяжело выйти в сторону врага. В общем, мы были посередине.Украинцы нас начали накрывать минами. Мы долго держались, прячась, где только можно. К сожалению, связь с нашими не проходила – как будто ее взяли и вырубили. Тогда мы приняли совместное решение, отойти назад. И чем быстрее, тем лучше.Временной промежуток между взрывами мин составлял примерно 30 секунд. Вот в этих интервалах мы пробегали определенное расстояние и залегали. В итоге и добрались до своих. Вышли без двухсотых, было только двое раненных. Ребята не только нигде не потерялись, но и помогли раненным благополучно добраться к своим. Вот за это и получил медаль.- А какие у вас есть еще награды?- "За боевые заслуги". Но ее я получил еще до СВО. Ее мне вручили за победу - заняли первое место - в соревнованиях между артиллерийскими группами, которые проводились в ДНР. Мы работали на минометах, на 122-мм гаубицах Д-30. Сначала у нас, в ЛНР, проводились отборочные соревнования – наш 6-й казачий полк стал в итоге одним из лучших. В ДНР также прошли соревнования, где победили лучшие артиллеристы и минометчики. Вот с ними мы и соревновались, и победили. За это и получил награду.- А какие-то смешные случаи были с вами на фронте?— Это было летом 2015 года (ближе к сентябрю) возле села Троицкое перед Первомайском в ЛНР. Нужно было разведать местность. Недалеко. Ориентиром был разбитый немецкий ДОТ времен Великой Отечественной войны. Туда нужно было незаметно проползти и осмотреть через оптику все вокруг. В общем, понять, что и как. Это было уже после Дебальцевской операции. Я вызвался выполнить приказ. Ползти надо было где-то полтора километра. Ну что делать – пополз. Трава в тот момент уже высохла. По пути я нарвался на осиное гнездо. Где-то посередине это было…В общем, после продолжительного общения с осами я уполз оттуда еле-еле живой. Скажу вам так: ни одна ящерица так быстро не ползала и не кувыркалась, как это делал я. После третьего укуса я перестал их считать. Когда потом мое лицо увидели товарищи, то сильно смеялись.Запрыгнул в этот ДОТ, а там стоят две противопехотные осколочные мины МОН-50, направленные на меня. Я просто чудом не подорвался. Все внутри меня похолодело. Когда пришел в себя, думая, что мне пришли кранты, тщательно их осмотрел и понял, почему они не взорвались. Мины были направленного действия, от них шли провода.Спасло меня то, что выгорела часть поля, а вместе с ним сгорели и провода, к которым они были подключены. Если бы не это, меня бы не было в живых.А вот был и другой случай. Это было в поселке Городище, который основан еще при Екатерине II. Там еще деревянный гусар стоит. В этот поселок я попал в первый раз в своей жизни. Мы тогда сражались под руководством знаменитого донского атамана Николая Ивановича Козицына.Все бойцы тогда были усталыми и грязными. Люди согласились нас пустить попариться и помыться. В этом поселке, который считается староверческим, баню топят по-черному.Накололи дров. Баня была низкой – где-то метр пятьдесят. Мой рост – метр восемьдесят пять. Заходим внутрь, согнувшись в три погибели. Нас было четверо. Глаза открыть не можем. Дышать нечем. И тут кто-то перевернул тазик с горячей водой… И что тут началось. Мы все вместе пытаемся выскочить из бани. Пытаемся открыть дверь не в ту сторону. В итоге попросту ее вышибаем. Потом нам пришлось ее чинить, чтобы бабушка не обижалась. Выбегаем и в снег… В конце концов, поняли, как правильно надо мыться. Надо было по одному входить в нее.Воевали мы тогда на "Васильках", это такие минометы. Николай Иваныч их любил. Три расчета у нас было. Они стояли привязанными на "Уралах". Тогда БПЛА еще не было. Враг по нам бил из крупнокалиберной артиллерии. Сначала снаряды ложились в 100 метрах от нас, потом ближе – в 80 метрах. А мы, помню, стоим молимся Богу. Сверху над машинами осколки летали, но никого из нас, ни машин ими не задели.- Вы служили под началом Козицына. Говорят, что он был суровым мужиком. Палец ему в рот не клади. Чем вам запомнился Козицын?- Настоящий боевой казак. Наверное, родился атаманом. Хороший мужчина, справедливый, лишних слов не говорит, все четко, ясно и понятно. Нужно - пряником угостит, балуешься – кнутом. Всё как положено.- А правду говорят, что провинившихся казаков – за пьянку и другие нехорошие шалости – публично секли кнутом? Было такое?-Так точно. Давали 10 плетей.- И за трусость?- Нет, трусов у нас не было. Все горели желанием защищать Родину. Все же пришли добровольно, а вот того, кто выпивал либо еще как-то проявлял себя нехорошо с мирным населением, судили по казачьему уставу. Все решали на казачьем круге. Кому плетей давали, с кем просто могли переговорить, а кого, кто терял доверие, и к КАМАЗу могли привязать… Просто по одному казаку судят обо всем казачьем войске. Нужно вести себя достойно.Также смотрите рассказ о самом запомнившемся Новом годе Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"

